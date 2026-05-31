'Miss Heritage Ao Dai Global 2026': Kết nối phụ nữ Việt khắp thế giới qua tà áo dài dân tộc

SVO - Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc mang tên 'Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu' được tổ chức, hướng tới việc kết nối cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong lẫn ngoài nước, thông qua tà áo dài.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc, mà còn là một sân chơi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Qua đó, cuộc thi góp phần khẳng định giá trị bền vững của trang phục dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ.

Ban giám khảo của cuộc thi "Miss Heritage Ao Dai Global 2026".

Điểm đặc biệt, cuộc thi mở rộng đối tượng dự thi lên tới 45 tuổi, bởi vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở tuổi trẻ hay ngoại hình. Những người phụ nữ trưởng thành còn mang trong mình vốn sống, chiều sâu tư duy, sự thấu hiểu về văn hóa, lịch sử và trách nhiệm với cộng đồng.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo ra những giá trị lâu dài như: Hình thành thế hệ “Phụ nữ Di sản” mới, với tư duy hiện đại và khả năng dẫn dắt cộng đồng, xây dựng bộ tư liệu hình ảnh - phim - tư liệu chất lượng cao về áo dài gắn với các danh thắng quốc gia phục vụ công tác quảng bá đối ngoại, đồng thời hướng tới việc xác lập các dấu ấn, kỷ lục đặc biệt trong trình diễn áo dài và không gian nghệ thuật di sản.

Ban tổ chức công bố vương miện của cuộc thi.

Ban giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông như: Nhà sử học Dương Trung Quốc trong vai trò Giám khảo đặc biệt, NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các giám khảo thành viên ở các lĩnh vực.

Theo kế hoạch, vòng Sơ tuyển sẽ diễn ra ngày 10/6 tại Hà Nội. Các thí sinh sẽ trình diễn áo dài và thể hiện tài năng thông qua MV dài 3 phút được chuẩn bị trước. Top 30 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng Chung kết sẽ được công bố ngày 11/6. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/6, tại Đài Truyền hình Việt Nam. Các thí sinh sẽ tranh tài ở các phần thi: Trình diễn áo dài sắc màu di sản, áo dài cách tân hội nhập, áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại, trách nhiệm xã hội.