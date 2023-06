Mô hình ‘Học kỳ trong Quân đội’ do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp tổ chức là sân chơi Hè ý nghĩa

SVVN - Ngày 26/6, tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TP. HCM - Hội LHTN TP. HCM đã tổ chức chương trình Kỷ niệm 10 năm liên tịch phối hợp tổ chức "Học kỳ trong Quân đội" giữa Thành Đoàn và Bộ Tư Lệnh Thành phố (2013 - 2023) và Chương trình Lễ trưởng thành "Học kỳ Quân đội" năm 2023.

Phát biểu tại buổi tổng kết, anh Ngô Minh Hải – Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM cho biết, mô hình "Học kỳ trong Quân đội" do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức đã trở thành một phương thức hiệu quả, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia rèn luyện và trưởng thành. Với cách thức tổ chức các kỳ huấn luyện từ 6 đến 10 ngày trong môi trường quân đội, các em được trải nghiệm đời sống, nề nếp, phương thức sinh hoạt của một người bộ đội Cụ Hồ; được học tập, tìm hiểu cơ bản về kiến thức quốc phòng, an ninh; được học tập các chuyên đề về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội và tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang TP. HCM anh hùng.

Theo anh Ngô Minh Hải, thông qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng cho các em tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc; truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân thành phố; đồng thời, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP. HCM cho biết, đối tượng được giới thiệu tham gia các "Học kỳ trong Quân đội" của Thành phố có sự đặc biệt. "Đó là các bạn nhỏ là con em của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong các lực lượng vũ trang thành phố, đặc biệt là tại tuyến đầu Tổ quốc, vùng biên giới, hải đảo; là thanh thiếu nhi vượt khó học giỏi tại các địa phương; đến năm 2022, chúng ta đã bổ sung thêm đối tượng học viên là các em có người thân mất do đại dịch COVID-19. Việc giới thiệu các em thuộc các đối tượng nêu trên tham gia là mong muốn, tình cảm, sự chia sẻ với các em; đồng thời, cũng là sự động viên để các em để tiếp nối truyền thống gia đình, nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện", anh Hải nhấn mạnh.

Theo anh Hải, bước qua tuổi thứ 10, với những suy nghĩ mới, hơn bao giờ hết, chương trình "Học kỳ trong Quân đội" phải không ngừng đổi mới, điều chỉnh các nội dung để thật sự phù hợp với mục tiêu đã đề ra. "Tôi đề nghị Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố phải kiên trì trong công tác tham mưu tổ chức chương trình; thực hiện các khảo sát khoa học để đánh giá, đúc kết sự hiệu quả và giá trị của chương trình, từ đó có những tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bộ Tư lệnh Thành phố để triển khai thực hiện chương trình hiệu quả hơn, ấn tượng hơn, tiếp tục khẳng định vai trò gắn bó với thanh thiếu nhi Thành phố trong mỗi dịp Hè về", anh Hải giao nhiệm vụ.

Tham dự chương trình, chị Ông Thị Ngọc Hương (TP. Thủ Đức, TP. HCM), một phụ huynh có con tham gia khóa học "Học kỳ trong Quân đội" 2023 chia sẻ: “Năm nào mình cũng cho con tham gia "Học kỳ trong Quân đội" do Thành Đoàn phối hợp thực hiện. Là một phụ huynh, mình cảm nhận được sự thay đổi của con rất nhiều thông qua chương trình. Thấy con tự lập và bản lĩnh hơn, kỹ năng giao tiếp cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Mong rằng Thành Đoàn Thành phố, Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ phối hợp, duy trì tiếp sân chơi này hàng năm để các bạn thiếu nhi Thành phố có thêm môi trường rèn luyện và trưởng thành”.

Lê Hoàng Bình An (16 tuổi), học sinh THPT Trưng Vương, Q. 1, TP. HCM là một trong những học viên của khóa học "Học kỳ trong Quân đội" 2023 do Thành Đoàn và Bộ Tư Lệnh Thành phố phối hợp tổ chức. Với Bình An, đây là lần đầu tiên em tham gia khóa học nên lúc đầu không tránh khỏi những hồi hộp, lo lắng. “Ngày đầu, mình còn khá rụt rè nhưng sau đó, được sự hỗ trợ của các thầy cô, mình đã nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn. Sau khóa học, mình cảm thấy tự tin hơn hơn rất nhiều. Bản thân mình cũng học được tính kỷ luật, làm việc có kế hoạch và sống tình cảm hơn thông qua các chuyên đề của khóa học”, Bình An bộc bạch.