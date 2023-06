Ngày hoạt động cao điểm ‘Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội’

Tại huyện Bình Chánh, Huyện Đoàn – Hội LHTN huyện Bình Chánh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng: Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy và Luật Thanh niên năm 2020 cho đoàn viên, học sinh; tổ chức Hội thi trực tuyến “Thiếu nhi Bình Chánh tìm hiểu tác hại của ma túy”; tổ chức Hoạt động phát động đăng ký ý tưởng sáng tạo “Phòng, chống ma túy trong học đường”; tổ chức Chương trình “Thắp sáng niềm tin” và tuyên dương “Thanh niên tiến bộ” năm 2023; tổ chức ra quân đạp xe đạp tuyên truyền phòng, chống ma túy...

Quận Đoàn quận Tân Bình phối hợp cùng Hội Sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM tổ chức Phiên tòa giả định chuyên đề “Phòng, chống ma túy”. Ngoài ra, Đoàn quận Tân Bình còn tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về Luật phòng, chống ma túy, chủ đề “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Sau chương trình Phiên tòa giả định, đoàn viên, các chiến sĩ tình nguyện Hè đã ra quân phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma túy và Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Tại UBND phường Tân Phú (TP. Thủ Đức) và trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi (TP. Thủ Đức), các chiến sĩ “Kỳ nghỉ Hồng” của thành phố Thủ Đức cũng tổ chức 2 phiên toà giả định về “Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Phiên toà giả định nhằm phổ biến kiến thức thực tiễn về vấn đề chung tay phòng chống ma túy, qua đó góp phần đưa pháp luật tiếp cận hiệu quả hơn đến đoàn viên, thanh niên và người dân.

Tại quận Bình Tân, Ban Chỉ huy các Chiến dịch Tình nguyện Hè quận Bình Tân phối hợp với Đoàn trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức Ngày hội 'Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội'. Tại Ngày hội, thanh niên tình nguyện đã thực hiện sân khấu hoá tuyên truyền, với tiểu phẩm ngắn "Nói không với ma tuý"; tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, trò chơi tìm hiểu về Luật phòng, chống ma túy năm 2021; triển lãm tranh các tác hại đến từ ma túy với mục đích trang bị, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên có thêm kiến thức liên quan đến phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, Hội LHTN TP. HCM cũng tổ chức chương trình Hành trình của niềm tin, tại cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM.

Đến với chương trình, các bạn hội viên, thanh niên Thành phố đã được nghe giới thiệu, tham quan và tìm hiểu về đời sống, cũng như những ngành nghề, kỹ năng mà học viên tại cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ học viên tái hòa nhập cộng đồng có nghề nghiệp ổn định.

Hoạt động Ngày hoạt động cao điểm ‘Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội’ tại TP. HCM do Thành Đoàn TP. HCM phát động nhằm thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật trong phòng, chống tội phạm, ma túy, đồng thời nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về hậu quả tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội. Thông qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.