Lee Min Ki và Hyungwon của MONSTA X cùng nhau 'kéo dài tuổi thọ Thần Chết'

SVO - Lee Min Ki và Hyungwon của MONSTA X sẽ tham gia dự án đa phương tiện sắp tới mang tên 'The Grim Reaper Life Extension Project' (tên tạm thời).

The Grim Reaper Life Extension Project (Tạm dịch là Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết) là một bộ phim hài đen về một "Thần Chết" tân binh có nguyên tắc và một "Thần Chết" giám sát kỳ cựu chuyên phá luật. Cả hai vướng vào một nỗ lực bị cấm nhằm kéo dài tuổi thọ con người vượt quá giới hạn.

Lee Min Ki vào vai Kang Rim, một "Thần Chết" kỳ cựu thường xuyên lách luật nhưng vẫn là người giỏi nhất trong nghề.

Hyungwon vào vai Jun Ho, một "Thần Chết" tân binh tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và coi cái chết chỉ là công việc. Sau khi gặp Kang Rim, Jun Ho bắt đầu đặt câu hỏi về niềm tin của mình.

Trong khi quan sát Jun Ho, Kang Rim dần dần vướng vào những tình huống bất ngờ. Tâm điểm chú ý tập trung vào sự tương tác và phản ứng hóa học giữa hai "Thần Chết", những người có tính cách trái ngược nhau.

“Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết” được phát triển như một dự án đa phương tiện ngay từ giai đoạn đầu sản xuất, bao gồm phim điện ảnh, nội dung trung bình và nội dung ngắn.

Dự án này nhằm mục đích mở rộng việc sử dụng tài sản trí tuệ của mình bằng cách chuyển thể một câu chuyện duy nhất thành các định dạng có độ dài và nhịp độ khác nhau. Nó cũng là một nỗ lực chiến lược để đáp ứng các mô hình tiêu thụ nội dung ngày càng đa dạng.

Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ​​sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2026.

​