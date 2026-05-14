Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Lee Min Ki và Hyungwon của MONSTA X cùng nhau 'kéo dài tuổi thọ Thần Chết'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lee Min Ki và Hyungwon của MONSTA X sẽ tham gia dự án đa phương tiện sắp tới mang tên 'The Grim Reaper Life Extension Project' (tên tạm thời).

The Grim Reaper Life Extension Project (Tạm dịch là Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết) là một bộ phim hài đen về một "Thần Chết" tân binh có nguyên tắc và một "Thần Chết" giám sát kỳ cựu chuyên phá luật. Cả hai vướng vào một nỗ lực bị cấm nhằm kéo dài tuổi thọ con người vượt quá giới hạn.

Lee Min Ki vào vai Kang Rim, một "Thần Chết" kỳ cựu thường xuyên lách luật nhưng vẫn là người giỏi nhất trong nghề.

Hyungwon vào vai Jun Ho, một "Thần Chết" tân binh tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và coi cái chết chỉ là công việc. Sau khi gặp Kang Rim, Jun Ho bắt đầu đặt câu hỏi về niềm tin của mình.

Trong khi quan sát Jun Ho, Kang Rim dần dần vướng vào những tình huống bất ngờ. Tâm điểm chú ý tập trung vào sự tương tác và phản ứng hóa học giữa hai "Thần Chết", những người có tính cách trái ngược nhau.

du-an-than-chet.png

“Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết” được phát triển như một dự án đa phương tiện ngay từ giai đoạn đầu sản xuất, bao gồm phim điện ảnh, nội dung trung bình và nội dung ngắn.

Dự án này nhằm mục đích mở rộng việc sử dụng tài sản trí tuệ của mình bằng cách chuyển thể một câu chuyện duy nhất thành các định dạng có độ dài và nhịp độ khác nhau. Nó cũng là một nỗ lực chiến lược để đáp ứng các mô hình tiêu thụ nội dung ngày càng đa dạng.

Dự án Kéo dài Tuổi thọ Thần Chết đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ​​sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2026.

Tuệ Nghi
#Dự án đa phương tiện thần chết #Phim hài đen về thần chết #Tương tác giữa thần chết kỳ cựu và tân binh #Chuyển thể câu chuyện thành nhiều định dạng #Chiến lược mở rộng thương hiệu nội dung

Xem thêm

Cùng chuyên mục