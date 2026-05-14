Danielle NewJeans đã lên tiếng

SVO - Phía Danielle cho rằng, việc đội ngũ pháp lý của ADOR rút lui là 'ác ý', và gọi vụ kiện chống lại các thành viên NewJeans là bất công.

Các luật sư đại diện cho cựu thành viên NewJeans, Danielle, đã kịch liệt chỉ trích việc rút lui gần đây của đội ngũ luật sư của ADOR, mô tả đây là một hành động “ác ý và cố tình” trong bối cảnh vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại trị giá khoảng 43,1 tỷ won (khoảng 31 triệu đô la Mỹ) đang diễn ra.

Ngày 14/5, Tòa án Dân sự số 31 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên trong vụ kiện do ADOR đệ trình chống lại Danielle, cựu CEO của ADOR là Min Hee Jin và những người khác, đòi bồi thường thiệt hại khoảng 43,1 tỷ won (khoảng 31 triệu đôla Mỹ).

Phía Danielle lập luận rằng vụ kiện đã trở nên gay gắt sau khi đội ngũ luật sư ban đầu của ADOR được cho là đã từ chức bốn tháng sau khi vụ kiện bắt đầu và được thay thế bởi luật sư mới. Họ cho rằng Danielle đã bị phân biệt đối xử trong số các thành viên NewJeans ngay từ đầu, với các vấn đề như phí phạt và chấm dứt hợp đồng bị nhắm vào cô một cách không cân xứng, gọi những lời cảnh báo chung chung đối với các thành viên khác là “trả đũa và không công bằng”.

Gần đây, ADOR đã thay thế các luật sư trước đây của mình và đã đệ trình yêu cầu hoãn phiên tòa. Đại diện của Danielle tiếp tục lập luận rằng, vụ kiện kéo dài dường như được thiết kế để ngăn cản thần tượng tập trung vào sự nghiệp trong giai đoạn quan trọng, mô tả đó là “một nỗ lực ác ý trắng trợn nhằm trì hoãn các thủ tục tố tụng” và một hành động “thiếu tôn trọng tòa án và không nên được dung thứ”.

Họ cũng cho rằng, việc ADOR không đệ trình kế hoạch chứng cứ nên được hiểu là sự từ bỏ chứng cứ một cách hiệu quả, kêu gọi tòa án bác bỏ toàn bộ vụ kiện. Đại diện của Min Hee Jin cũng lặp lại quan điểm này, gọi vụ kiện là hành vi gây hại, “phá hủy cuộc sống của các bị cáo và không thể chấp nhận được”.

Đáp lại, ADOR tuyên bố rằng, việc trì hoãn nộp kế hoạch chứng cứ là do hoàn cảnh thực tế và xin lỗi, phủ nhận mọi ý định kéo dài vụ kiện và xác nhận rằng, công tác chuẩn bị đang được tiến hành.

Vụ kiện bắt nguồn từ tháng 12/20-25, khi ADOR đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại khoảng 43,1 tỷ won (khoảng 31 triệu đôla Mỹ) chống lại Danielle và gia đình cô, cũng như cựu CEO Min Hee Jin, với cáo buộc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng độc quyền. ADOR tuyên bố, các bị cáo đã góp phần khiến các thành viên rời bỏ công ty và trì hoãn việc quay trở lại, gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động kinh doanh.

