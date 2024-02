Năm mới cố gắng học tập tốt để trở thành Đảng viên chính thức của nữ sinh trường Kinh tế

SVVN - Lê Thị Ngọc Anh, sinh năm 2002, hiện là sinh viên học song ngành tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Luật Kinh tế - Kiểm toán). Ngọc Anh đã đi làm thêm từ khi mới thi xong đại học được vài tuần vì muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên sớm, công việc đầu tiên của cô nàng là phục vụ tại quán trà sữa gần nhà với mức lương 15.000 đồng/giờ. Mặc dù chỉ là công việc chân tay bình thường nhưng đó là công việc cho Ngọc Anh rất nhiều kỷ niệm.

Mình đi làm thêm được 2 tháng thì mình biết tin đỗ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên mình đã nghỉ làm và kiếm công việc khác gần trường hơn. Đầu năm nhất mình bắt đầu nhận dạy gia sư để kiếm thêm thu nhập lo trang trải cho các chi phí cá nhân, sau khi hết dịch mình may mắn được nhận làm nhân viên lễ tân tại một trung tâm tiếng Anh gần trường, thời điểm này mình thường xuyên phải về nhà muộn vì ca làm đến 22 giờ đêm nhưng nó giúp mình được tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Anh, rèn luyện khả năng kiên nhẫn và tư vấn khách hàng.

Vì làm việc muộn quá lâu nên ảnh hưởng sức khỏe khá nhiều, mình đã xin nghỉ và may mắn sau đó nhận được lời mời làm trợ lý giám đốc cho một công ty tổ chức sự kiện. Nghe có vẻ như không liên quan đến những công việc trước đây mình làm lắm nhưng kinh nghiệm mình có chính lại từ hoạt động ngoại khoá mình tham gia qua các sự kiện tại Trường. Mình rất vui khi nhận được lời mời này, mình cảm giác như đã được đặt bản thân đúng vị trí, mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được mời đến công ty nào đó làm việc. Mình đã từng nghe một câu nói “nếu bạn cố gắng thì cơ hội của bạn ít nhất lớn hơn không, nếu bạn không làm gì thì chắc chắn cơ hội của bạn bằng không", từ những công việc không lương nhưng lại khiến cho mình có cơ hội được nhiều công ty mời về làm việc.

Thời điểm hiện tại, khi nhìn lại thời gian qua mình nghĩ việc khó khăn nhất là làm sao để sắp xếp thời gian hợp lý để có thể làm các công việc khi vừa học song ngành, làm thêm và tham gia điều hành câu lạc bộ, tổ đội của Hội Sinh viên Trường. Có nhiều thời điểm mình làm liên tục 3 công việc, sáng đi học, chiều đi làm, tối đi dạy, cuối tuần được nghỉ mình sẽ về quê coi thi cho thầy dạy Toán cũ nhưng mình rất vui với sự bận rộn đó, mình chỉ sợ không có đủ sức khỏe để hoàn thành.

Song hành với công việc như vậy, mình vẫn đạt được những thành công nho nhỏ cho bản thân như: giải Khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp Trường, giải Ba cuộc thi Sao tháng Ba dành cho cán bộ Đoàn giỏi, top 5 cán bộ Hội xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên, top 8 cuộc thi Đại sứ Tuyên truyền Pháp luật do Đại học Ngoại thương tổ chức, top 12 cuộc thi Tôi lên tiếng do Học viện Tài chính tổ chức, top 10 sinh viên tiêu biểu khoa Luật Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên 5 tốt cấp Trường 2 năm liên tiếp, Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố năm học 2022 - 2023,… và gần đây nhất mình may mắn đã đạt top 15 sinh viên tiêu biểu cấp Trường năm 2023.

Là một người trẻ, một người cán bộ Đoàn - Hội tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mình luôn cố gắng rèn luyện bản thân cả học tập và đạo đức lối sống, tích cực tuyên truyền thêm về lý tưởng Đảng. Bên cạnh đó, mình còn tổ chức các chương trình tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ cho các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng và sinh viên toàn thành phố Hà Nội nói chung qua các cuộc thi như: cuộc thi Ánh sáng soi đường cấp cụm Hội Sinh viên số 2 thành phố Hà Nội, cuộc thi theo bước chân Người - cuộc thi viết bài chính luận tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc thi Lý tưởng Sinh viên - cuộc thi về tìm hiểu kiến thức các môn khoa học chính trị,... để lan tỏa thêm tinh thần tự tìm hiểu đường lối Đảng và nhà nước.

Từ những điều đó, mình đã may mắn trở thành đại biểu đại diện cho sinh viên Việt Nam tham gia tuần lễ tiếp cận công lý tại Chiangmai - Thái Lan, buổi gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc có sự hiện diện bác Tập Cận Bình - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự định năm mới và kế hoạch sau khi quay lại đi học sau thời gian nghỉ tết của mình là tiếp tục cố gắng phát triển bản thân để phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức. Đặc biệt, bản thân sẽ dẫn dắt phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục mở rộng và mạnh mẽ hơn và hoàn thành hết chương trình học ngành 2 của mình để có thể tốt nghiệp 2 ngành tại Trường.

(Ảnh: NVCC)