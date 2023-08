Nam sinh ngành công nghệ khẳng định: ‘Dân IT vẫn có thể làm nghệ thuật’

SVVN - Nhật Tùng đang là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Huế. Từng gặp nhiều ý kiến cho rằng, với sự đối lập đặc thù của ngành IT và người mẫu không thể song hành cùng nhau. Tuy nhiên, Nhật Tùng đã có thể khẳng định, cân bằng, cũng như phát triển song song và tìm được điểm chung cho hai ngành này. Mới đây, cậu bạn cũng vừa đoạt giải Nhất cuộc thi “Nét đẹp Học sinh, Sinh viên HUSC – Thanh lịch và Trí tuệ” của trường trường Đại học Khoa học Huế.

Mình là Nguyễn Nhật Tùng (sinh năm 2003) là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Huế. Mặc dù là một sinh viên chuyên về Kỹ thuật phần mềm, tuy nhiên mình lại có niềm đam mê chụp ảnh, phong cách thời trang và nghệ thuật. Mình luôn luôn học hỏi trau dồi thêm nhiều kiến thức về thời trang, phong cách, và đó cũng là cơ duyên mình bắt đầu trở thành người mẫu ảnh tự do bên cạnh công việc học tập. Ngoài niềm đam mê ấy, mình cũng không thể thiếu những sở thích cho bản thân như: Nghe nhạc, du lịch, đọc sách, hay thể thao. Đây đều là những sở thích giúp mình ngày càng hoàn thiện bản thân và tập cho mình tính kiên trì, bền vững, bình tĩnh hơn trong mọi công việc.

Mình sinh ra và lớn lên ở Thành phố Huế một vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc, nhiều di sản và lễ hội độc đáo. Cùng với đó là nét đẹp trầm lắng, dịu dàng và bình yên của cảnh quan, con người nơi đây, đã khiến nó trở nên đặc biệt thu hút. Huế là một nơi mỗi khi nhắc đến, người ta thường nhớ đến tà áo dài Việt Nam nói chung và áo dài của Huế nói riêng, là một trong những phong cách thời trang vô cùng tự hào khi mang ra ngoài quốc tế.

Ước mơ của mình là có thể trở thành một lập trình viên giỏi, luôn luôn sáng tạo và phát triển. Ước mơ ấy đã được hình thành từ những năm lớp 8, lớp 9, khi mình luôn tò mò và tìm hiểu về các dòng code, làm sao để có thể tạo nên một phần mềm, một trò chơi, hay là một trang web như vậy. Mình cũng rất vui khi con đường công việc lập trình mà mình chọn ngày càng được phát triển rất mạnh mẽ, có nhiều cơ hội làm việc hơn. Đi đôi với điều đó là một lượng kiến thức khó, cùng sự cạnh tranh cao hơn. Kiến thức của công nghệ không ngừng phát triển, vậy nên đôi lúc cũng khiến mình cảm thấy bị stress và áp lực khi luôn luôn phải tìm hiểu thêm, vì nếu chỉ học kiến thức ở trường sẽ là không đủ cho thực tiễn. Mình luôn nghĩ rằng: “Chúng ta còn trẻ không thể lãng phí thời gian, càng điều gì khó lại càng phải kiên trì”.

Đối với mình, IT là ngành có thể tạo ra những phần mềm bằng sự sáng tạo của bản thân, luôn luôn tìm hiểu, cập nhật về công nghệ một cách nhanh nhất, mới nhất. IT luôn là sự cần thiết cho xã hội hiện nay, khi ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ về mặt công nghệ và là một nghề rất tiềm năng, không bao giờ sợ thiếu việc làm. Tuy nhiên bên cạnh đó, cần có sự đam mê và kiên trì, vì ngành IT rất khó, cần ngoại ngữ giỏi, có thể rất nhanh “già” và tuổi nghề ngắn. Không những vậy, sự cạnh tranh là rất cao, đòi hỏi phải tập trung nhiều thời gian, đôi lúc còn phải thức từ đêm đến sáng để hoàn thành dự án, bài tập. Luôn luôn phải sẵn sàng sửa lỗi trong mọi trường hợp, để cho ra một sản phẩm hoàn thiện nhất. Song, phải cần có sự sáng tạo, tìm hiểu để tạo ra những cái mới, những cái hay hơn và không ngừng cập nhật những kiến thức mới, ngôn ngữ lập trình mới, theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Để theo đuổi được ngành IT, mình luôn kiên trì không những về mặt thể chất, mà còn về cả mặt tinh thần. Ngay từ năm nhất Đại học, mình đã bắt đầu cố gắng học tập, bất kể ngày hay đêm, để hoàn thành một lượng lớn bài tập. Bên cạnh đó, học thêm và tìm hiểu thêm những kiến thức mới vì kiến thức của ngành này là vô hạn, cập nhật những xu hướng mới nhất, luôn có những ngôn ngữ lập trình mới. Thời gian đầu do chưa thể cân bằng được, vậy nên từng có một khoảng thời gian mình gặp ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Hơn thế nữa, do ngồi máy tính nhiều, ít ra ngoài giao lưu với mọi người, dẫn đến mình rất tự ti. Tuy nhiên bắt đầu từ cuối năm hai, mình đã có thể phân bố, cân bằng được thời gian, vừa hoàn thành tốt tất cả việc học, vừa có đủ kỹ năng thực tế, cải thiện bản thân về mặt giao tiếp. Tạo nên nhiều mối quan hệ với các anh, chị trong nghề đã giúp mình rất nhiều, cũng như bản thân mình được học thêm được những kinh nghiệm và kiến thức mà trên internet không có, để có thể trang bị đủ hành trang sau khi ra trường.

Với mình, ngành công nghệ thông tin rất thú vị và logic. Tuy lượng kiến thức là rất lớn, nhưng nếu chúng ta phân bố được thời gian, học các kỹ năng thực chiến và kiến thức, thành công sẽ từ những bước nhỏ dần đến lớn hơn. Và cho đến khi hoàn toàn chinh phục được nó. Song bên cạnh đó, bản thân mỗi người cũng nên rèn luyện sức khỏe vì nó đặc biệt quan trọng đối với ngành này.

Luôn đi song song với ước mơ là niềm đam mê người mẫu thời trang, mình bén duyên với nghề vào một năm trước. Lần đầu tiên, mình được gọi đi chụp một bộ áo dài của nhà thiết kế áo dài nổi tiếng ở Huế. Bắt đầu từ đó, mình được mọi người biết đến nhiều hơn, bản thân mình cũng tự hào là người mẫu ảnh và là người mẫu trình diễn áo dài ở Huế. Công việc ngày càng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc mình cần cân bằng thời gian cho việc học. Bản thân mình cũng xác định được, nghề người mẫu, người mẫu ảnh không đơn giản chỉ là cảm xúc thích thú nhất thời của mình, mà đó còn là đam mê, là công việc mà mình tự hứa với bản thân sẽ cống hiến hết mình với đam mê một cách trong sạch nhất.

Khó khăn của mình khi thực hiện song song hai mảng nhìn vào dường như rất đối lập nhau. Là một sinh viên IT luôn luôn làm việc, học tập với máy tính, sử dụng kiến thức, trí tuệ, có thể ngồi một chỗ để thực hiện dự án và ít tiếp xúc với bên ngoài. Mảng còn lại là nghệ thuật liên quan đến cảm xúc, ngoại hình. Khó khăn lớn nhất của mình khi bắt đầu công việc người mẫu, đó là bản thân chưa biết định hình phong cách cá nhân, cũng như kinh nghiệm làm việc còn nhiều thiếu sót. Vì lúc trước, mình là một người ít nói và không được tự tin, có kỹ năng giao tiếp yếu. Mất một khoảng thời gian để mình đi tìm cho bản thân những phong cách thời trang phù hợp. Do ở Huế chưa đa dạng nhiều về thời trang, cũng như không có những lớp học kỹ năng, vậy nên tất cả đều được mình tự học và lắng nghe từ các anh, chị. Bạn bè trên trường thường cho rằng, hai nghề của mình không thể gắn kết, làm cùng nhau được. Thế nhưng, người luôn ủng hộ và cho mình nhiều lời khuyên nhiều nhất lại chính là gia đình. Đặc biệt, mẹ đã nói với mình rằng: “Con cứ làm những gì con thích là được mẹ luôn ủng hộ”. Chính câu nói này đã trở thành nguồn động lực to lớn cho mình, giúp mình luôn phấn đấu trong học tập, cân bằng giữa ước mơ và đam mê bản thân. Cũng như, tìm được sự gắn kết riêng của hai mảng đối lập này, đó chính là trí tuệ, khả năng giao tiếp và các mối quan hệ bạn bè, các doanh nghiệp hỗ trợ cho công việc IT của bản thân mình.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mình đã đạt được một số kết quả tốt trong học tập như sự mong muốn của bản thân. Mới đây nhất, mình đoạt được Giải Nhất Nét đẹp Học sinh, Sinh viên HUSC – Thanh lịch và Trí tuệ của trường. Đồng thời phát triển và được mọi người biết đến nhiều hơn trong công việc người mẫu ở Huế, được góp mặt trong nhiều show trình diễn áo dài và thời trang,...

Về những dự định trong tương lai, mình mong muốn phát triển, tìm kiếm thêm nhiều thử thách cho bản thân hơn nữa ở các thành phố, các show diễn lớn khác. Phát triển cải thiện bản thân nhiều hơn và tìm hiểu thêm nhiều điều mới, về kiến thức mới cho học tập và lập trình. Qua đây, mình mong rằng: “Các bạn trẻ hãy luôn tìm kiếm, thực hiện hết đam mê và ước mơ của bản thân. Luôn luôn thử thách trong nhiều lĩnh vực, để có kiến thức kỹ năng bổ trợ cho nhau, hoàn thiện chính mình”.

Có hai câu nói mình luôn lấy đó làm kim chỉ nam: “Ước mơ và đam mê luôn luôn phải làm hết mình” và “ Gia đình luôn là nơi động lực” - Gia đình luôn là nơi chào đón chúng ta quay về, luôn là nơi ủng hộ và ấm cúng nhất. Vậy nên, phải luôn giữ gìn nơi bảo vệ, nơi luôn chào đón chúng ta.