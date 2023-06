Nàng MC đa năng của trường Đại học Tôn Đức Thắng

SVVN - Lý Tiểu Phụng đang là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tự hào là một sinh viên thế hệ Gen Z đa – zi – năng, Tiểu Phụng luôn tích cực tham gia, trải nghiệm và giành giải thưởng ở đa lĩnh vực như múa, hát, thể thao, diễn xuất và MC.

Mình là Lý Tiểu Phụng (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Từ nhỏ, mình đã có niềm đam mê và sở thích được đứng trên sân khấu, tham gia vào các hoạt động phong trào, văn nghệ của trường, lớp. Mình đã thử sức ở nhiều lĩnh vực, với nhiều vai trò khác nhau để khám phá bản thân mình thích gì và phù hợp với những gì. Từng nằm trong đội tuyển bóng chuyền của trường và đến Trung học cơ sở, mình tham gia vào đội võ Vovinam, thi đấu ở giải Vovinam học sinh cấp Thành phố. Bên cạnh đó, mình cũng từng đạt giải “Chỉ huy đội xuất sắc” ở cuộc thi Nghi thức đội dành cho cấp Trung học cơ sở quận 5. Và sau khi lên Đại học, mình tiếp tục tham gia, đạt được Top 8 cuộc thi TDTUMC - Người dẫn chương trình trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và hiện tại, mình đang nằm trong Top 20 thí sinh vào chung kết cuộc thi Nét đẹp Sinh viên TDTU mùa 4. Tuy những thành tích trên không quá nổi trội, nhưng mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì bản thân đã trải nghiệm được nhiều lĩnh vực khác nhau như múa, hát, thể thao, diễn xuất, và MC.

Có một sự thật chắc hẳn ít người biết rằng, mình từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi còn là học sinh Trung học cơ sở. Mặc dù, mọi thứ chỉ dừng lại ở việc mình bị vu khống, đe doạ bằng lời nói, nhưng sự việc đó đã để lại một vết thương tâm lí lớn đối với mình. Sau vụ việc, mình may mắn được gia đình, bạn bè động viên, an ủi. Nhờ đó đã giúp mình có động lực vượt qua chuyện cũ, bắt đầu hành trình khám phá và rèn luyện bản thân. Mình đã cố gắng học tập, liên tục đứng đầu lớp và đôi khi là nằm trong top 3 học sinh có điểm cao nhất khối vào mỗi tháng. Bên cạnh đó mình cũng hăng hái tham gia vào các phong trào, để thấy rằng bản thân mình không chỉ dừng lại ở việc học hành trong sách vở. Qua đó, xây dựng nên con người mình của ngày hôm nay tích cực, giàu năng lượng, nhiệt huyết. Từ câu chuyện của bản thân, mình mong rằng: “Những ai đã và đang bị bạo bực bởi lời nói, ngôn từ hay bất kể điều gì hãy luôn nỗ lực chứng minh khả năng của bản thân, vượt qua những kí ức ấy”.

Cơ duyên đưa mình đến với niềm đam mê MC có lẽ là từ nhỏ. Khi còn học Tiểu học, mình đã được thầy cô tin tưởng giao làm MC dưới sân cờ hay những chương trình nhỏ ở lớp, ở trường. Tuy chỉ là những cơ hội rất nhỏ, nhưng nhờ đó mình đã khám phá được điều mà bản thân yêu thích, chính là được đứng trước mọi người để nói, diễn đạt suy nghĩ của bản thân. Việc từng thi kể chuyện, sách ở cấp Quận và cấp Thành phố cũng phần nào giúp mình trau dồi kỹ năng của bản thân trong lĩnh vực MC. Từ đó, mình luôn chú trọng ngôn từ, cách diễn đạt, phát âm sao cho người nghe có thể nắm được thông tin mà mình muốn truyền đạt một cách tốt nhất. Từ việc tham gia các hoạt động ca, múa, nhảy, được góp vai nhỏ trong vở kịch sân khấu ở Nhà hát Kịch thành phố, đại diện trường đi thi Chung sức ở Tiểu học mà mình vẫn giữ đam mê đó cho đến hiện tại. Dần dần nhờ có kỹ năng, mình đã có thêm được nhiều cơ hội, tìm được công việc tốt hơn và có những mối quan hệ tốt hơn trong đời sống và công việc. Đến khi đậu casting vào TDTMC - Câu lạc bộ Người dẫn chương trình trường Đại học Tôn Đức Thắng, mình càng cảm thấy trân quý hơn khi được gặp những anh, người chị, những người bạn có cùng sở thích. Mọi người vẫn luôn ủng hộ và hỗ trợ mình trong từng chặng đường ở môi trường mới này.

Ban đầu khi tham gia những cuộc thi, mình không đạt được những danh hiệu mà bản thân mong muốn. Chỉ dừng lại ở việc tham gia cuộc thi mà không có bất cứ thành tích gì. Những lúc ấy mình cảm thấy rất thất vọng về bản thân và vô cùng chán nản. Nhưng có được sự đồng hành của gia đình, bạn bè và thầy cô mình đã tiếp tục trải nghiệm ở những cuộc thi khác, với tinh thần không chỉ thành tích mà bản thân còn nhận được những bài học, sự yêu quý từ mọi người và cả những mối quan hệ trong công việc, cuộc sống. Trước kia mình là một người khá vô tư, ít quan sát, để tâm tới những vấn đề xung quanh. Nhưng nhờ trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mình đã trực tiếp được tìm hiểu, trải nghiệm chúng, học cách nhìn nhận vấn đề, thay đổi tư duy suy nghĩ theo nhiều khía cạnh, và đặc biệt là thay đổi bản thân về cả bên ngoài lẫn bên trong.

Hiện tại, mục tiêu mình đặt ra là song song với việc học, mình muốn bản thân phát triển hơn ở những lĩnh vực sở trường. Mục tiêu đã có và mình vẫn đang thực hiện mục tiêu ấy, bên cạnh thời gian học trong trường, mình cũng có nhận làm mẫu ảnh để có thể thoải mái, độc lập hơn trong việc chi tiêu.

Một câu nói yêu thích của mình: “Love the life you live, live the life you love - Yêu cuộc đời bạn sống, sống cuộc đời bạn yêu”.