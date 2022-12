Ngô Thanh Vân nói một điều về ‘mỹ nhân đẹp không góc chết’ Rima Thanh Vy khiến ai cũng ‘đứng hình’

SVVN - Diễm My 9X và Chế Nguyễn Quỳnh Châu là hai người đẹp đình đám của làng giải trí Việt. Không chỉ gây ấn tượng với các hoạt động nghệ thuật, mới đây cả hai cùng lúc chia sẻ chuyện tình yêu đầy hạnh phúc với công chúng.

SVVN - Sau khi sinh con và kết hôn, cuộc sống của nàng ‘ngọc nữ’ Giang Hồng Ngọc có phần bình lặng hơn so với nhiều ‘mỹ nhân’ khác trong showbiz. Trước thềm Giáng sinh, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi tung loạt ảnh cùng cậu con trai Cà Rốt và cởi mở hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống riêng tư.

SVVN - Chỉ sau một tuần ra rạp, 'Avatar: The Way of Water' đã tạo nên 'cơn sốt' trên toàn thế giới. Và một trong những thế mạnh của phim chính là loạt công nghệ mang tính cách mạng mà James Cameron sử dụng cho bom tấn này.