Nhã Phương trở lại diễn xuất với chủ đề 'ngoại tình' gây tranh cãi, sánh đôi bên ‘nam thần màn ảnh’

SVVN - Sau khoảng thời gian lui về chăm sóc cho gia đình, Nhã Phương vừa hé lộ vai diễn mới, khiến dân tình tò mò về chuyện diễn xuất.

Nhã Phương luôn là cái tên được công chúng chú ý mỗi khi có động thái trở lại. Sau khoảng thời gian lui về chăm sóc cho gia đình, nữ diễn viên hé lộ vai diễn mới trong phim Yêu trước ngày cưới. Đây là dự án được remake lại từ siêu phẩm truyền hình gây tiếng nhất ngành công nghiệp phim xứ Đài năm 2019 Before we get married.

Bộ phim chỉ với 13 tập, song bản gốc chinh phục đông đảo đối tượng khán giả từ Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và đặc biệt nhận được nhiều tình cảm ở Việt Nam. Bộ phim khá đời thường khi phản ánh đúng vấn đề vẫn đang nhức nhối hiện nay là ngoại tình. Mạch phim không quá dồn dập nhưng cách xây dựng nhân vật mới mẻ đạt được nhiều hiệu ứng tích cực, lôi cuốn người xem.

Bản Việt với tên gọi Yêu trước ngày cưới được chỉ đạo bởi đạo diễn kiêm biên kịch Thạch Thảo, người đứng sau thành công của hai bộ phim Cây táo nở hoa và Gạo nếp gạo tẻ. Có kinh nghiệm trong việc chuyển thể tác phẩm nổi tiếng, đạo diễn Thạch Thảo phát triển bộ phim này dựa trên kịch bản gốc, “chiêu đãi” người xem qua những thước phim tỉ mỉ, chỉn chu. Nữ đạo diễn chọn cốt truyện phù hợp với khán giả Việt, hứa hẹn sử dụng những câu thoại “bắt trend” được đặt trong các tình huống hợp lý vào phim, giúp công chúng một cái nhìn khác về những bộ phim remake.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến như NSƯT Mỹ Duyên, diễn viên Lê Khánh, Nhã Phương, Song Luân, Quốc Anh, Minh Trang, Sĩ Thanh... Đến với Yêu trước ngày cưới, các diễn viên phối hợp nhịp nhàng, bộc lộ rõ cảm xúc và tính cách nhân vật, hứa hẹn lôi cuốn khán giả đến những giây phút cuối cùng.

Đây sẽ là vai diễn đáng chú ý của Nhã Phương khi cô tái xuất màn ảnh. Dân tình vẫn luôn tò mò liệu lần trở lại Nhã Phương diễn xuất có tiến bộ hơn vì luôn bị ‘gán mác’ là ‘diễn một màu’. Nhưng qua từng vai diễn, bà xã Trường Giang đã cho thấy khả năng biến hóa đa dạng vai.

Những vai diễn đòi hỏi tâm lý nặng luôn được Nhã Phương xử lý khéo léo. Đáng chú ý hơn, bộ phim này còn là bản remake dễ bị so sánh với bản gốc nên đây sẽ là một thử thách với nữ diễn viên này. Khán giả Việt có nhiều định kiến không mấy tốt đẹp về những phim được làm lại từ nước ngoài. Yêu trước ngày cưới là thử thách lớn cho nhà làm phim và diễn viên.

Phim được dùng lại theo cách thức mới hơn, tinh tế hơn, những vấn xã hội quốc tế gần gũi với văn hóa, tâm lý con người Việt Nam hơn, phù hợp với nếp sống của người Việt nhưng vẫn bám chặt vào nguyên tác. Nhiều người không khỏi tò mò về sức sáng tạo của đạo diễn Thạch Thảo khi remake phim cũng như dàn diễn viên “khủng” có đủ khả năng để đảm đương những vai diễn chủ chốt trong Yêu trước ngày cưới.

Cây táo nở hoa, Mặt trời mùa Đông hay Hoa vương đều là những bộ phim được remake mang lại một cảm xúc khác cho người xem khác hẳn bản gốc. Một vài sự tinh chỉnh từ cảnh quay, lời thoại đã tạo được ấn tượng cho khán giả, khiến ít ai xem phim cảm nhận được đây là một bộ phim làm lại. Với sự thành công đó, Yêu trước ngày cưới được nhiều khán giả kỳ vọng.