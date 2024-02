‘Nhóm hài tỷ view’ FapTV mang chất đời vào sản phẩm, 'đối đầu' loạt 'sao Việt' trên đường đua phim Tết 2024

SVVN - Đường đua nội dung giải trí Tết Giáp Thìn 2024 ngày một rộn ràng, từ âm nhạc, điện ảnh, web drama đến hài và nhiều thể loại khác. Không nằm ngoài “cuộc vui” này, nhóm FapTV cũng nhập hội bằng series 'Hài Tết' với nhiều tiếng cười gần gũi đời thường.

Sự lựa chọn nội dung giải trí những ngày cuối năm của khán giả càng thêm đa dạng khi FapTV tung ra series Hài Tết 2024. Với sự đầu tư kỹ lưỡng cho nội dung và hình ảnh, cộng thêm sự xuất hiện của dàn diễn viên quen thuộc: Ribi Sachi, Thái Vũ, Vinh Râu, Huỳnh Phương, Uy Trần, Thúy Kiều và các gương mặt khác của FapTV đã giúp cho series nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Không truyền thông rầm rộ, series này của FapTV vẫn ‘hút view’ cực tốc độ. Các tập hài Tết đã ra mắt gồm Dưới một mái nhà, Cha truyền con ‘phá’, Xuân này con come out, Bỗng dưng thút thít, Đám cưới miền Tây, Tiệc trăn trối, Lên chùa bán nhang... đều nhanh chóng đạt ‘triệu view’. Riêng tập Xuân này con come out còn lọt top 3 bảng thịnh hành YouTube chỉ sau 24 giờ phát sóng.

Bên cạnh yếu tố hài, FapTV còn khéo léo mang chất liệu của đời sống thực tế, các vấn đề xã hội, các xu hướng 'viral' trong năm xoay quanh các mối quan hệ tình thân, tình yêu, tình anh em chiến hữu cài cắm vào kịch bản và thể hiện qua nét diễn hài hước, tự nhiên của dàn diễn viên.

Series Tết này của FapTV hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí đầy tiếng cười, dí dỏm, vui tươi cùng những thông điệp ấm áp, gần gũi và thực tế.

FapTV thành lập gần 10 năm, là nhóm hài Việt Nam đầu tiên nhận nút Kim cương của YouTube. Bộ trụ cột của FAPTV gồm đạo diễn Trần Đức Viễn, Thái Vũ, Vinh Râu, Huỳnh Phương và Rachi Ribi. Sau 10 năm, đội ngũ FapTV đã mở rộng và hoạt động mạnh mẽ với nhiều gương mặt diễn viên tiềm năng gia nhập.

Nhóm hiện sở hữu kênh YouTube gần 14 triệu lượt theo dõi và lượng người theo dõi đông đảo và trung thành trên các nền tảng khác. FapTV suốt 10 năm vẫn giữ vững phong độ và đều đặn ra sản phẩm.

Đến hiện tại, lượng nội dung trên kênh nhóm cũng đã hơn 1000 video với hơn 5,6 tỷ lượt xem. Tất cả đều là thành quả của rất nhiều sự sáng tạo, nỗ lực và tâm huyết của các thành viên trong từng dự án.