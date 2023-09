Nữ sinh Báo chí quyết tâm học song ngành để hiện thực hóa ước mơ

Thành tích Hương Giang đã đạt được: + Giữ chức vụ là trưởng đội Thiết kế trong 2 năm liền của sự kiện Chào tân Wings Up do khoa Xã hội học và Phát triển tổ chức hàng năm; + Được nhận giấy khen của khoa Xã hội học và Phát triển vì trực tiếp tham gia truyền thông cho các chương trình, sự kiện lớn nhỏ của khoa; + Được nhận giấy chứng nhận của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Xã hội học và Phát triển kết hợp cùng Viện nghiên cứu khoa học FES tổ chức sự kiện “One ball, one world” vì tích cực tham gia tổ chức truyền thông; + Tham gia thực hành học tập kết hợp với hoạt động xã hội trực tiếp cho trẻ em bị nhiễm chất độc đioxin tại Làng trẻ Hữu Nghị và Tổ chức thực hành tập huấn “Đoàn viên, thanh niên thị trấn Đồng Mỏ nói không với thông tin giả trên Mạng xã hội”.