Thủ khoa Báo chí Trần Thị Phương Thảo: Ngừng so sánh, mỗi người mỗi giá trị riêng!

SVVN - Trần Thị Phương Thảo (2001), thủ khoa đầu ra chuyên ngành Báo chí CLC trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, từng là một sinh viên rất năng nổ với nhiều thành tích học tập tốt. Không so sánh mình với người khác, mà hãy nhìn lại mình ngày hôm qua và hôm nay có gì khác biệt, là thông điệp mà Thảo muốn nhắn gửi.

Trong thời gian học tập tại giảng đường, Thảo đã từng là thực tập sinh với vai trò biên tập viên ở Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam VTV và vị trí Nhân viên Phát triển Cộng đồng (Community Executive) tại công ty TiredCity. Việc này đã tôi luyện cho Thảo sự dạn dĩ và khéo léo bởi tính chất công việc phải liên tục giao tiếp, trò chuyện với mọi người. Cô bạn cho biết trước đây khi còn học cấp 3 thì bản thân từng là một người hướng nội, tự ti thì giờ đây cô đã tự tin và thoải mái bộc lộ bản thân.

Áp lực đồng trang lứa và sự bứt phá

Thảo may mắn được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, do một nỗi ám ảnh tinh thần mang tên "áp lực đồng trang lứa", cô bạn luôn mang trên vai một gánh nặng.

Cô bạn tâm sự: “Mình luôn bị dằn vặt bởi cảm giác mình kém cỏi, vô dụng và vô giá trị giữa vô số những người chị, người bạn, người anh quá tài năng và xuất sắc. Mình thường khóc vì cảm thấy bất lực trước sự kém cỏi của bản thân. Câu hỏi "Tại sao bản thân không được như người khác?" cứ bám riết lấy mình, để rồi bản thân liên tục chìm đắm trong suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, dẫn đến lo lắng và mất ngủ."

Cho đến khi nỗi ám ảnh vỡ òa, Thảo tìm đến một người chị để tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng cho bản thân. “Cô ấy cũng là một trong những người mình đưa lên bàn cân so sánh vì học giỏi, xuất sắc và có bảng thành tích dài vài trang A4. Khi nói chuyện với cô ấy, mình nhận ra rằng hóa ra cô ấy cũng chịu áp lực giống như chính bản thân mình và cô ấy đã phải thay đổi rất nhiều thời gian để trở thành phiên bản mà mình yêu thích như bây giờ. Cô ấy cũng đã trải qua vô số thất bại và sẽ tiếp tục thất bại. Chúng ta đem quá trình của mình để so sánh với vinh quang người khác đạt được, trong khi thậm chí chẳng hiểu rõ tường tận quá trình họ đạt được điều đó, thật là một sự so sánh khập khiễng” - Thảo chia sẻ về bài học nhận được từ chị.

Đúng vậy, khi chúng ta so sánh mình với người khác về những thành công của họ, chúng ta chỉ trích chính mình, chúng ta chỉ thèm khát những điều tốt đẹp ở họ và chúng ta phàn nàn về những thất bại của chính mình. Sau khi nhận được lời khuyên từ “đàn chị”, cô bạn đã có thể gạt bỏ lo lắng sang một bên và vạch ra hướng đi cho riêng mình. Thảo chia sẻ rằng, nhìn lại hành trình mà cô ấy đã đi khiến sự so sánh này trở nên đáng giá và cô ấy nhận ra rằng hôm nay mình đã làm tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua và trước đó.

Việc hiểu rõ bản thân là điều cực kỳ quan trọng. “Tôi thấy dễ dàng nhận ra điểm mạnh của người khác, nhưng tôi rất tệ trong việc công nhận chính mình. Hãy coi chính mình như một người bạn để khám phá bản thân thật nhiều. Khi đã hiểu rõ bản thân, biết rõ điểm mạnh điểm yếu - sở trường sở đoản của mình, chúng ta sẽ quyết đoán hơn trong việc khẳng định bản thân, có thể tin tưởng rằng mình có những giá trị của riêng mình, không cần phải chạy theo tiêu chuẩn nào”, Thảo nhắn gửi.

Với cô, việc hiểu rõ bản thân chính là chìa khóa đem đến sự tự tin và thành công cho bản thân mình. Nhờ sự tự tin và năng nổ trong khát vọng chinh phục bản thân, cô bạn đã xây dựng được khối thành tích đáng kể trước khi tốt nghiệp Cử nhân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Báo chí (Chương trình đào tạo chất lượng cao).

Đam mê với con đường học thuật

Trong 4 năm đại học, Thảo cho biết bản thân rất tự hào vì nơi đây có những thầy cô giỏi, dày kinh nghiệm và tâm huyết. Nhờ ngôi trường này, cô bạn đã thay đổi rất nhiều, khám phá được năng lực tiềm ẩn của bản thân và trở thành một phiên bản tốt hơn so với quá khứ.

Đối với Phương Thảo, tiếc nuối lớn nhất trong 4 năm học tập của mình chính là khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19. Cô bạn bộc bạch: “Nếu được quay trở lại, chắc chắn mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu khoa học. Mãi tới tận năm 3, mình mới nhận ra mình yêu thích nghiên cứu chuyên sâu về báo chí truyền thông, mình cảm thấy rất thú vị và tò mò trước các giả thuyết được đặt ra cũng như mong muốn tìm ra đáp án tương đối cho chúng. Vì vậy mà đến năm cuối đại học mình mới đăng ký tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học. Mặc dù đạt được giải Nhất, nhưng mình nghĩ nếu như mình đầu tư tìm hiểu từ năm nhất thì sẽ có nền móng vững chắc và được va chạm nhiều hơn trong việc nghiên cứu, tạo được nền tảng chắc chắn hơn trong dự định theo đuổi học thuật của mình”.

Khát vọng được cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội

Cô gái mạnh mẽ và tài năng cho hay, từ khi còn nhỏ đã mê mẩn bộ anime “Cardcaptor Sakura” với cô bé nữ chính can đảm, ấm áp, luôn yêu thương quan tâm tới những người xung quanh. Thảo đã luôn muốn trở thành một người tuyệt vời như bạn ấy.

Bên cạnh đó, Thảo còn là một fangirl của BTS, fandom giống như môi trường dung dưỡng cho mình nhiều cơ hội để hiện thực hóa những mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội của cô bạn. Cô đã từng tham gia thực hiện dự án vì môi trường do fan SeokJin (BTS) tổ chức mang tên Our Seed Our Planet và sự kiện hiến máu For Suga For Life. Mỗi khi nhận được học bổng hay tiền khen thưởng, Thảo đều trích một phần ra để ủng hộ các quỹ như Nuôi Em, Green Life, Trạm Cứu Hộ Chó Mèo Hà Nội… như một cách để tô sáng thế giới này thêm một chút, như cách mà Sakura hay BTS đã làm.

Trần Phương Thảo - một cô gái không chỉ biết phấn đấu để khẳng định giá trị của bản thân mà còn có một khát khao lớn lao là tạo ra giá trị cho xã hội. Tất cả chúng ta đều mang trong mình những giá trị riêng, có thể chúng ẩn mình đi, chờ cơ hội tỏa sáng. Thông điệp Thảo đưa ra không còn quá xa lạ, nhưng những thành quả sau quá trình phấn đấu của cô bạn đã chứng minh thực tế của nó.

Đừng so sánh cuộc sống của chúng ta với người khác vì chúng ta không biết họ đang trải qua những gì. Chỉ có tinh thần cầu tiến và siêng năng khám phá bản thân trong nhiều lần va chạm, thử thách thì ta mới có thể biết được thứ mình có và thứ mình cần.

Bảng thành tích nổi bật: GPA: 3.75/4.0

Thủ khoa ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Học bổng khuyến khích học tập trong suốt 6 học kỳ

Học bổng BIDV năm học 2019 – 2020

Học bổng Tinh tú Jeon Jungkook 2022

Giải Nhất cuộc thi sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Viện năm 2023

Giải Nhất cuộc thi sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2023

Có bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2022

Sinh viên có kết quả học tập cao nhất năm học 2022 – 2023

Sinh viên có kết quả học tập cao nhất năm học 2021 - 2022

“Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2020 – 2021

Cán bộ lớp có đóng góp trong công tác tập thể năm học 2019 – 2020

Giải Thiết kế đẹp nhất trong cuộc thi thiết kế “Sạp Lì Xì” - Phố Xuân SJC của Tuổi trẻ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông năm 2022

Giải Bài viết xuất sắc nhất trong cuộc thi viết “Our Golden Dream” của blog Dreamwork năm 2021.