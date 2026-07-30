Nữ sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: ‘Đừng đợi đủ giỏi mới bắt đầu’

SVO - Từng là cô gái ngại nói trước đám đông và luôn e dè trước những thử thách mới, Phạm Lê Ái Linh (SN 2007), sinh viên năm hai ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), đã từng bước thay đổi nhờ những trải nghiệm ở đại học. Mới đây, nữ sinh vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, xem đó là một dấu mốc để tiếp tục rèn luyện bản lĩnh và khám phá giới hạn của chính mình.

Khi sự tự tin được tạo nên từ những trải nghiệm

Phạm Lê Ái Linh sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên, hiện là sinh viên năm hai ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cô tự nhận, mình là người thích học hỏi nhưng trước đây lại khá rụt rè, thường ngại thể hiện bản thân và ít khi chủ động nắm bắt cơ hội.

Nhìn lại những năm đầu đại học, Ái Linh cho rằng, điều thay đổi mình nhiều nhất chính là quyết định ngừng chờ đợi sự hoàn hảo để bắt đầu hành động. "Mình từng nghĩ phải đủ giỏi, đủ tự tin thì mới nên thử. Nhưng càng trưởng thành mình càng nhận ra, nếu cứ chờ đến lúc hoàn hảo thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được”, Ái Linh chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, cô bắt đầu chủ động tham gia nhiều hoạt động hơn, sẵn sàng thử những điều mình chưa từng làm và chấp nhận cả những thiếu sót trong quá trình học hỏi.

Nữ sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng.

Theo Ái Linh, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông không chỉ mang đến kiến thức chuyên ngành mà còn giúp cô có cơ hội khám phá chính mình. Mỗi lần nhận một nhiệm vụ mới hay tham gia một hoạt động tập thể của trường đều khiến cô tự tin hơn so với trước.



Một trong những kỷ niệm khiến nữ sinh nhớ nhất là những lần thuyết trình trước lớp. Lần đầu đứng trước nhóm người, cô gần như không giấu được sự hồi hộp, giọng nói run và liên tục nhìn xuống màn hình. "Buổi thuyết trình hôm ấy không thật sự tốt, nhưng mình lại nhớ nhất vì đó là lần đầu tiên dám vượt qua nỗi sợ của bản thân”, Ái Linh kể lại.

Những lần sau, cảm giác lo lắng vẫn còn nhưng không còn khiến cô chùn bước. Từng chút một, Ái Linh học cách giao tiếp tự tin hơn, biết trình bày quan điểm và bình tĩnh khi đứng trước đám đông.

Với cô, sự trưởng thành không đến từ một khoảnh khắc đặc biệt mà được tích lũy qua rất nhiều trải nghiệm nhỏ trong suốt quãng đời sinh viên.

Trưởng thành từ những áp lực và trải nghiệm

Song song với việc học, Ái Linh luôn cố gắng dành thời gian để phát triển bản thân. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải học cách cân bằng giữa học tập, các hoạt động cá nhân và những mục tiêu mình theo đuổi.

Có những thời điểm lịch học dày đặc, trong khi nhiều kế hoạch diễn ra cùng lúc khiến cô cảm thấy áp lực. Thay vì từ bỏ, nữ sinh lựa chọn sắp xếp lại công việc theo thứ tự ưu tiên và hoàn thành từng mục tiêu một. “Mình chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Mỗi giai đoạn đều có những khó khăn riêng, nhưng mình tin áp lực chỉ là tạm thời. Điều còn lại sau mỗi thử thách là kinh nghiệm và sự trưởng thành”, Ái Linh chia sẻ.

Ngoài giờ học, Ái Linh luôn dành thời gian trau dồi kỹ năng và tích lũy thêm những trải nghiệm mới.

Là người khá cầu toàn, Ái Linh luôn dành nhiều thời gian chuẩn bị cho những việc mình làm. Cô cho rằng, sự chuẩn bị kỹ không phải để tránh sai sót hoàn toàn, mà để bản thân tự tin hơn khi bắt đầu.

Ngoài giờ học, nữ sinh có sở thích nấu ăn, nghe podcast và dành thời gian học thêm ngoại ngữ. Với cô, đó là những khoảng lặng giúp cân bằng cuộc sống và cũng là cách để mỗi ngày học thêm một điều mới.

Không chờ hoàn hảo mới bắt đầu

Sau những trải nghiệm ở giảng đường, điều Ái Linh tâm đắc nhất là thành công không đến từ việc mình vượt qua người khác, mà đến từ sự kiên trì với con đường mình đã chọn.

"Mình tin, thành công không đến từ việc mình giỏi hơn người khác, mà đến từ việc mình kiên trì với mục tiêu của chính mình”, Ái Linh chia sẻ.

Ái Linh xem việc vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 là một dấu mốc để tiếp tục thử thách và hoàn thiện bản thân (Ảnh: Lê Vượng)

Theo cô, nhiều bạn trẻ thường ngại bắt đầu vì sợ chưa đủ giỏi hoặc lo lắng sẽ thất bại. Tuy nhiên, chính sự e dè ấy đôi khi lại khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội để trưởng thành.

Mới đây, Ái Linh đã vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cho biết, quyết định đăng ký cuộc thi xuất phát từ mong muốn thử thách bản thân trong một môi trường chuyên nghiệp, nơi vẻ đẹp được nhìn nhận không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng. Nữ sinh không đặt nặng việc phải đi đến đâu trong cuộc thi, mà xem đây là một trải nghiệm ý nghĩa để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Với Ái Linh, nếu sau hành trình ấy cô trở thành một phiên bản tự tin, bản lĩnh và có ích hơn cho cộng đồng thì đó đã là một thành công.