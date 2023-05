Nữ sinh Đại học Ngoại thương với niềm say mê Toán học chinh phục nhiều tấm Huy chương danh giá

Thành tích Thanh Nhàn đã đạt được trong 2 năm học: 3/3 kỳ đạt học bổng Khuyến khích Học tập loại Xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương;

Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2022;

Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Ngoại thương năm 2022;

Huy chương Vàng Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc môn Đại số 2022;

Huy chương Bạc Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh môn Đại số 2023;

Huy chương Đồng Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc môn Giải tích 2023;

Giải Nhất Olympic Toán cấp trường FTU cả 2 môn Đại số và Giải tích 2023;

Giải Nhất Olympic Toán cấp trường FTU môn Đại số 2022;

Giải Nhì Olympic Toán cấp trường FTU môn Giải tích 2022;

Giải Nhì Học sinh Giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán năm 2021;

Top 6 cuộc thi Hùng biện Kinh tế Calliope 2022 do CLB Kinh tế trẻ Học viện Tài chính tổ chức;

Tham gia Giải bóng nữ chào mừng tháng thanh niên 2022 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương tổ chức;

Tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Hiến máu toàn Trường Đại học Ngoại thương Happy Day;

Tình nguyện viên Giải chạy Marathon Hanoi Techcombank 2022 do Thành đoàn Hà Nội và Techcombank phối hợp tổ chức;

Tình nguyện viên Giải chạy 60 năm Vietcombank “Vạn trái tim – Một niềm tin” Ngân hàng Vietcombank tổ chức do Thành đoàn Hà Nội và Techcombank phối hợp tổ chức.