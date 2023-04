Công việc Lễ tân đã giúp nữ sinh học chuyên ngành Kinh tế trở nên tự tin hơn vào bản thân

SVVN - Nguyễn Thị Thanh Thương là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế - Tài chính(SNHU), Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Là một người sống hướng nội, nhưng từ khi lên đại học Thanh Hương đã có được rất nhiều cơ hội để có thể giúp bản thân tiếp cận được nhiều môi trường khác nhau. Nhưng cô bạn này luôn muốn đi tìm sự mới mẻ cũng như tích lũy kinh nghiệm làm việc để bản thân có thể trau dồi các kỹ năng sống, và tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình.

Từ nhỏ mình đã lớn lên trong sự quan tâm, chăm sóc và đã quen với sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ. Có lẽ vì thế nên mình chưa có được nhiều sự trải nghiệm, mình cũng sống rất khép kín và có ít bạn bè.Thật ra từ đầu năm lớp 12 khi các bạn của mình đã xác định được mục tiêu của mình thì mình vẫn đang loay hoay và chưa biết mình sẽ học gì. Sau đó mình có tìm hiểu và mình cảm thấy rất hứng thú với Trường Đại học Dược Hà Nội và mình bắt đầu dồn hết tâm huyết vào việc học.

Nhưng có vẻ may mắn không mỉm cười với mình, nhưng bù lại mình đã vào được Trường Đại học Ngoại Ngữ- điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Đối với mình tiếng Anh không phải là thế mạnh của mình nhưng mình nghĩ đó cũng sẽ là một thử thách mới mẻ với bản thân. Và hiện tại mình nghĩ đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, thầy cô giáo ở khoa mình rất thân thiện, dễ mến và trường cũng có rất nhiều những hoạt động mang lại rất nhiều lợi ích cho sinh viên. Mình nghĩ rằng vào đại học không thể chỉ có học mà mình còn phải biết cách để hoàn thiện các kỹ năng mềm và kinh nghiệm là một điều vô cùng quan trọng.

Thời điểm năm nhất mình khá lo lắng về việc phải xa nhà và sống trong một môi trường mới, nhưng mình cũng có một chút gì đó mong chờ về cuộc sống sắp tới của mình. Nhưng không may, năm nhất mình đã phải học online ở nhà do COVID-19, mình càng trở nên thu mình hơn. May mắn là bên cạnh mình có những người bạn thân, họ đã khuyên mình hãy tham gia vào những câu lạc bộ để có thể hòa nhập hơn. Mình đã đăng ký tham gia vào CLB Lễ tân PU - UEB và trở thành Phó ban Chuyên môn Gen 3. Đó chính một cột mốc mới trong cuộc sống sinh viên của mình và mình nghĩ đó cũng là một cơ duyên của mình với PU.

Nhờ tham gia vào CLB mình đã có cơ hội giao lưu và có thêm rất nhiều người bạn mới cũng như những người anh chị đã dạy cho mình rất nhiều điều. Qua những lần tham gia tổ chức những sự kiện như UEB’S Fashion Show, Mysterious Crystal 2022 mình đã có nhiều “bài học giá trị” để cải thiện kỹ năng sống của mình. Không chỉ thế những công việc chuyên môn lễ tân cũng giúp mình có thêm kinh nghiệm trong công việc lễ tân, cải thiện những kỹ năng mềm và mình đã trở nên tự tin hơn vào bản thân.

Bản thân mình là một người luôn có những đòi hỏi cao về những việc làm của mình. Mình muốn có được nhiều cơ hội để trải nghiệm cũng như học hỏi hơn thì tham gia CLB đối với mình là không đủ. Mình muốn thử sức với môi trường làm việc bên ngoài và học hỏi được nhiều điều mới mẻ hơn. Mình đã tìm kiếm một số công việc làm thêm và mình cũng đã đi làm thử. Khi mình làm những công việc đó mình rút ra được những kinh nghiệm về kỹ năng ứng xử và cả thái độ, trách nhiệm đối với công việc. Mặc dù không phải công việc nào cũng phù hợp với mình. Nhưng theo mình thấy ai cũng sẽ có những lần đầu được trải nghiệm tuy sẽ gặp phải một chút rắc rối nhưng rồi cũng sẽ có cách khắc phục mà thôi. Mỗi chúng ta cũng không có bao nhiêu thanh xuân để mà lãng phí. Dù có gặp những thất bại thì mình sẽ luôn nhìn mọi thứ theo một hướng tích cực hơn.

Với mình mọi thứ đến với chúng ta trong cuộc sống đều có lý do, cho dù là điều ta muốn hay không thì chúng ta cũng vẫn phải đón nhận nó. Nếu đó là một rắc rối thì hãy coi đó là một thử thách để vượt qua, còn đó là một cơ hội thì hãy cố gắng. Hãy nhớ rằng chúng ta còn rất trẻ và còn rất nhiều thứ mới mẻ ngoài kia đang chờ chúng ta khám phá.

Mình đã từng đọc cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu và mình rất tâm đắc với câu “Đừng học vì trào lưu, hãy học vì ham thích. Theo đuổi tri thức đích thực, khám phá đam mê bản thân! Chú ý tới những điều mà xã hội và gia đình vẫn hay khuyên bảo, chưa chắc chúng là tốt nhất cho mình…” Vậy nên mình hy vọng trên con đường dài phía mang tên tuổi trẻ cứ hãy sống hết mình và luôn vươn lên phía trước để có thể thực hiện được những dự định mà mình ấp ủ.