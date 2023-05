Nữ sinh Greenwich Việt Nam nỗ lực học tập, làm việc để trở nên ưu tú

Thành tích trong học tập và tham gia hoạt động của Đỗ Quý: - Thành tích tại Greenwich Việt Nam + Học bổng Chìa khóa vàng trị giá 40 triệu VNĐ; + Best Student of Class của kì Summer và Fall 2021; + Top 03 sinh viên được yêu thích nhất của năm 2022; + Top 05 thủ lĩnh Greenwich Việt Nam; + Top 05 sinh viên có hoạt động bề nổi xuất sắc nhất năm 2022; - Hoạt động ngoại khóa + Chủ nhiệm CLB MC & Thuyết trình Greenwich Việt Nam; + Trưởng BTC chuỗi workshop: Kỹ năng thuyết trình đỉnh cao, Định vị bản thân, Sức mạnh ngôn từ; + BTC Chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên Greenwich Journey Day ver2, ver3; + BTC Greenwich Career Fair 2022; + BTC Greenwich Club Awards 2022; + Đại sứ thương hiệu Z.Lab; + Đại sứ truyền thông tại FPT Meduverse, cuộc thi Nhà diễn thuyết tiềm năng 2023, Light on The Mic 2023, Sáng tạo cùng RalliSmart; + Quán quân MC tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse; + Giảng viên MC nhí tại Làng trẻ Birla; + MC Angel Fashion Show phát sóng trên VTC4; + MC Mentoring Series 2023: Crack The Case.