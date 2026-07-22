Mất bố từ năm lớp 5, mẹ và chị gái trở thành điểm tựa của nam sinh thủ khoa trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

SVO - Nhâm Tiến Đạt, thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế phát triển, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với GPA 3,72/4,0 cho biết, điều anh nhớ nhất sau bốn năm đại học không phải là bảng điểm hay những danh hiệu. Với Đạt, quãng thời gian ấy đáng nhớ bởi những trải nghiệm, những người đồng hành và cả sự thay đổi trong cách nhìn về bản thân.

Từ biến cố gia đình đến động lực học tập

Năm lớp 5, bố của Đạt qua đời vì bệnh ung thư. Từ đó, mẹ trở thành người gánh vác gia đình, còn chị gái luôn là người đồng hành, chia sẻ và động viên Đạt trong cuộc sống.

Chứng kiến mẹ vất vả làm việc để chăm lo cho các con, Đạt cho biết, mình sớm ý thức hơn về trách nhiệm với bản thân và luôn coi đó là động lực để cố gắng trong học tập.

"Nhìn lại chặng đường đã qua, mình nghĩ mình không có một hành trình quá đặc biệt. Mình chỉ luôn cố gắng học hỏi, từng bước hoàn thiện bản thân qua mỗi giai đoạn. Danh hiệu thủ khoa hôm nay là một dấu mốc để mình nhìn lại những nỗ lực của bản thân và sự hy sinh của gia đình", Tiến Đạt chia sẻ.

Đối với Nhâm Tiến Đạt, phía sau danh hiệu thủ khoa là sự hy sinh của mẹ và sự đồng hành của chị gái trong suốt những năm tháng trưởng thành.

Bốn năm đại học không chỉ có điểm số

Bước vào trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội), Nhâm Tiến Đạt đặt mục tiêu có một quãng đời sinh viên nhiều trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào điểm số.

Trong suốt bốn năm học, mục tiêu của Đạt chỉ là cố gắng duy trì kết quả học tập để nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường. Để đạt được điều đó, nam sinh không ngừng đặt ra những mục tiêu để tự thúc đẩy mình tiến bộ mỗi ngày.

"Trong quá trình học, mình chỉ mong có thể nhận được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường. Mình là người khá quyết tâm, luôn muốn thử thách giới hạn của bản thân để tiến lên từng ngày, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành thủ khoa", nam sinh chia sẻ.

Ngoài việc duy trì kết quả học tập để tốt nghiệp với GPA 3,72/4,0, Đạt còn tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và nhiều câu lạc bộ của trường như Văn phòng Đoàn - Hội UEB, CLB Olympics Toán và Phân tích kinh doanh OMBA hay CLB UEB Eagles.

Bên cạnh đó, Đạt còn dành nhiều thời gian cho thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Với nam sinh, những buổi tập cùng CLB UEB Eagles không chỉ là khoảng thời gian theo đuổi đam mê mà còn giúp anh giải tỏa áp lực sau giờ học, cân bằng giữa việc học và cuộc sống.

Bóng rổ không chỉ là môn thể thao yêu thích mà còn là cách Nhâm Tiến Đạt cân bằng giữa áp lực học tập và cuộc sống.

"Với mình, thể thao rất quan trọng. Sau những giờ học hay những khoảng thời gian áp lực, mình được vận động, gặp gỡ bạn bè và theo đuổi đam mê với bóng rổ. Đó cũng là nơi mang đến cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên".

Theo Đạt, chính việc cân bằng giữa học tập, hoạt động và thể thao giúp mình luôn giữ được tinh thần tích cực để theo đuổi các mục tiêu.

Điều còn lại sau danh hiệu thủ khoa

Nhâm Tiến Đạt cho biết, rất khó để chọn ra một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong bốn năm đại học.

Đạt nhớ về khoảng thời gian cùng các bạn tham gia khóa học quân sự tại Hòa Lạc hay kỳ thực tập tại Sun World Hà Nam. Những trải nghiệm thực tế giúp nam sinh hiểu rằng, kiến thức trên giảng đường chỉ là nền tảng, còn sự chủ động, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi cũng quan trọng không kém.

"Điều quý giá nhất mà những trải nghiệm ấy mang lại không phải là mình đã làm được bao nhiêu, mà là mình trưởng thành hơn sau mỗi lần được thử sức".

Trong bốn năm học tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), Nhâm Tiến Đạt đạt nhiều thành tích học tập và hoạt động phong trào. Nam sinh cho rằng, thành tích là động lực để tiếp tục nỗ lực và trưởng thành.

Theo Đạt, khi nhìn lại bốn năm đại học, điều còn lại sau danh hiệu thủ khoa hay danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' không chỉ là những tấm giấy khen.

"Những danh hiệu rồi sẽ trở thành một kỷ niệm. Điều mình trân trọng hơn là những người mình đã gặp, những lần cùng bạn bè tổ chức hoạt động, cùng nhau học tập và cùng nhau trưởng thành".

'Nếu được quay lại, mình sẽ học ngoại ngữ sớm hơn'

Nếu có thể thay đổi một điều trong quãng đời sinh viên, Nhâm Tiến Đạt cho biết, anh sẽ đầu tư sớm hơn cho ngoại ngữ.

Theo Đạt, ngoại ngữ không chỉ mở ra thêm cơ hội trong học tập và công việc mà còn giúp sinh viên tiếp cận nhiều góc nhìn mới.

Với các bạn sắp bước vào giảng đường đại học, Đạt cho rằng, điều quan trọng là lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích và chủ động tham gia những hoạt động mang lại giá trị cho bản thân.

"Không nhất thiết phải tham gia thật nhiều hay đạt được thành tích gì. Quan trọng là mỗi trải nghiệm đều giúp mình học thêm một điều mới, gặp thêm những con người mới và hiểu bản thân mình hơn", Tiến Đạt chia sẻ.

Khép lại bốn năm đại học với GPA 3,72/4,0 và danh hiệu thủ khoa ngành Kinh tế phát triển, Nhâm Tiến Đạt cho biết, điều mình trân trọng nhất không phải những con số trên bảng điểm, mà là sự trưởng thành sau mỗi trải nghiệm và những người đã đồng hành trong suốt chặng đường ấy.

Ảnh: NVCC