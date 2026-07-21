Nữ thủ khoa Ngôn ngữ Hàn HANU và hành trình 'truyền lửa' trên bục giảng

SVO - Tốt nghiệp vị trí Thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường ĐH Hà Nội (HANU) với điểm GPA xuất sắc 3.82/4.0, sở hữu chứng chỉ TOPIK 6 cùng hàng loạt giải thưởng danh giá nhưng với Nguyễn Thùy Dương, giá trị lớn nhất sau chặng đường đại học không chỉ gói gọn trong những điểm số hay tấm bằng khen, mà là một hành trình rực rỡ được lấp đầy bằng những trải nghiệm thực tế, niềm vui từ bục giảng truyền lửa và những dự định tương lai đầy hứa hẹn.

Thùy Dương phát biểu trong lễ tốt nghiệp, nhận danh hiệu thủ khoa ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường ĐH Hà Nội (HANU).

Từ tình yêu ẩm thực xứ Hàn đến bước ngoặt chinh phục ngôn ngữ

Khi được hỏi về quyết định gắn bó với tiếng Hàn, Thùy Dương cười và bộc bạch rằng, cơ duyên đưa cô đến với HANU thực ra vô cùng giản dị và có phần đáng yêu. "Thật ra ngày đó mình quyết định chọn ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc vì hai lý do. Thứ nhất là mình không mấy mặn mà với các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán. Thứ hai là mình cực kỳ đam mê đồ ăn Hàn Quốc và luôn ước ao sau này nhất định phải sang Hàn để ăn thử tất cả những món ăn hấp dẫn từng xuất hiện trên phim".

Từ một quyết định mang chút ngẫu hứng của tuổi trẻ, hành trình bước vào giảng đường đại học đã mở ra trước mắt Dương một chân trời hoàn toàn mới. Nữ sinh nhận ra đằng sau mỗi từ vựng, mỗi cấu trúc ngữ pháp là cả một nền văn hóa sâu sắc và đầy thú vị. Càng đi sâu tìm hiểu cách người Hàn giao tiếp, ứng xử trong đời sống thường nhật, cô lại càng cảm thấy yêu mến và gắn bó sâu sắc hơn với ngôn ngữ này. Sự tò mò thuở ban đầu đã tự nhiên chuyển hóa thành một ngọn lửa đam mê, định hình con đường sự nghiệp lâu dài mà cô quyết tâm theo đuổi.

Bí quyết học tập từ nguyên tắc "thấu hiểu bản thân"

Để duy trì phong độ học tập xuất sắc và giành được học bổng khuyến khích học tập trong 6/7 học kỳ tại một môi trường giàu tính cạnh tranh như HANU, Thùy Dương không chọn cách học nhồi nhét. Trái lại, bí quyết vàng của cô nằm ở kỹ năng lập kế hoạch ôn tập khoa học và một kỷ luật làm việc nghiêm túc.

Thùy Dương rạng rỡ nhận học bổng 'Lotte Scholarship Foundation', năm 2023.

Trước mỗi kỳ thi khoảng 2 - 3 tuần, Dương luôn chủ động hệ thống lại toàn bộ đề cương, vạch rõ những nội dung cần chuẩn bị và chia nhỏ thành các mốc thời gian thực hiện cụ thể. Tự nhận mình là một người "ám ảnh bởi deadline”, cô luôn cố gắng hoàn thành các bài tập lớn hay bài thuyết trình sớm hơn hạn định vài ngày để giữ cho tinh thần luôn ở trạng thái thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi.

Đặc biệt, nữ thủ khoa nhấn mạnh rằng, yếu tố cốt lõi của việc lập kế hoạch là phải thực sự thấu hiểu bản thân. Dương chia sẻ: "Hãy xác định khối lượng công việc phù hợp với khả năng của mình, thay vì cố gắng nhồi nhét thật nhiều việc trong một khoảng thời gian ngắn. Một kế hoạch thực tế và có thể duy trì đều đặn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với một kế hoạch hoàn hảo nhưng không thể thực hiện". Chính tư duy thực tế này đã giúp cô gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng như danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường hay các giải thưởng hùng biện tiếng Hàn quy mô toàn quốc.

Thùy Dương xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho học sinh - sinh viên toàn quốc, năm 2025.

Hạnh phúc trên bục giảng và hành trình lấp đầy “cuốn album” rực rỡ



Không chỉ dừng lại ở vai trò một người học xuất sắc, Thùy Dương đã sớm dấn thân vào công việc giảng dạy online ngay từ cuối năm học thứ nhất. Niềm đam mê đứng lớp của cô được nhen nhóm từ hình ảnh người cô giáo dạy tiếng Anh thời THPT - người đã truyền cho cô tình yêu sâu sắc với nghề giáo.

Thùy Dương đồng hành cùng học viên trong lớp học tiếng Hàn online từ những ngày đầu mới mở lớp.

Nhớ lại những ngày đầu đi dạy đầy gian nan, Dương kể vui rằng, có những hôm tiền bắt xe đến nhà học viên gần như chiếm đến hai phần ba mức học phí nhận được. Thế nhưng, động lực lớn nhất giữ chân cô lại với nghề chính là niềm hạnh phúc vô bờ khi thấy học viên tháo gỡ được những vướng mắc kiến thức.

Trải nghiệm từ người học sang người đứng lớp đã rèn cho Dương một triết lý giảng dạy vô cùng thấu cảm: "Mình tin rằng, người học không cần một giáo viên hoàn hảo, mà cần một người đã từng đi qua những khó khăn giống mình và có thể đồng hành cùng họ trên chặng đường đó". Đối với những học viên sợ nói hay sợ sai, Dương luôn dùng chính những thiếu sót hay hành trình nỗ lực mỗi ngày của bản thân để tiếp lửa, giúp họ gạt bỏ tự ti để tự tin giao tiếp.

Với tân thủ khoa đầu ra HANU năm 2026, danh hiệu đạt được không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dấn thân mới. Trong thời gian tới, Thùy Dương dự định sẽ tiếp tục học lên cao học để nâng cao chuyên môn giảng dạy. Đặc biệt, cô vinh dự chuẩn bị đảm nhận vai trò giảng viên thỉnh giảng tại chính khoa tiếng Hàn Quốc HANU - nơi cô sẽ tiếp tục đồng hành và gieo mầm đam mê cho các bạn khóa dưới.

Những chuyến du lịch, khám phá vùng đất mới là cách để nữ thủ khoa tái tạo năng lượng và lưu giữ các trải nghiệm rực rỡ của thanh xuân.

Nhìn lại hành trình rực rỡ đã qua, nữ thủ khoa gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: "Bốn năm đại học giống như một cuốn album. Mỗi kỳ học, môn học, cuộc thi hay một hoạt động ngoại khóa đều là một tấm ảnh trong cuốn album ấy. Đừng chờ đến năm cuối mới nuối tiếc, mà hãy cố gắng tích lũy từng trải nghiệm, từng thành tích qua mỗi năm để khi nhìn lại, bạn có một cuốn album thật đẹp bằng chính sự trưởng thành của mình".