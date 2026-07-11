Nữ sinh Trường Đại học Khoa học (Thái Nguyên) Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa bảo vệ thành công đai vô địch LION Championship

SVO - Tại trận đấu tâm điểm của sự kiện võ thuật LION Championship, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa - nữ sinh Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã có màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ Lò Thị Phung, bảo vệ thành công chiếc đai vô địch MMA hạng cân 52kg dành cho nữ.

Cuộc tái đấu đầy duyên nợ

Trận tranh đai hạng cân 52kg là cuộc đối đầu được mong đợi nhất, tái hiện màn chạm trán giữa hai võ sĩ xuất sắc nhất giải đấu. Lò Thị Phung bước vào lồng bát giác với tư cách là người thách đấu số một. Cô mang theo bảng thành tích ấn tượng với bốn chiến thắng tại các đấu trường chuyên nghiệp và danh hiệu vô địch MMA châu Á năm 2026.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Lò Thị Phung là cực kỳ lớn khi phải đối đầu với đương kim vô địch Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Ngoài kỹ năng toàn diện, Quỳnh Hoa còn sở hữu lợi thế về thể hình cũng như sải tay, sải chân so với chiều cao 1m55 của đối thủ. Sau chiến thắng trước "cô giáo" lần trước, Quỳnh Hoa đã ở vị thế của nhà vô địch, tự tin hơn rất nhiều.

Quỳnh Hoa nhập cuộc tự tin với tâm thế nhà vô địch.

Bản lĩnh nhà vô địch và chiến thuật áp đảo

Trận đấu diễn ra với nhịp độ căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Lò Thị Phung cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng đánh đứng sau thời gian rèn luyện cùng đội tuyển boxing quân đội.

Dù vậy, sải tay vượt trội đã giúp Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa chủ động giữ cự ly, ra đòn chính xác và hóa giải các tình huống áp sát. Nhận thấy bất lợi khi đổi đòn, Phung liên tục chủ động kéo trận đấu xuống sàn nhằm tìm kiếm cơ hội khóa siết. Tuy nhiên, nữ sinh Đại học Thái Nguyên thi đấu cực kỳ tỉnh táo, phòng thủ chống vật hiệu quả và xuất sắc thoát khỏi các tư thế nguy hiểm để đưa trận đấu trở lại thế đánh đứng sở trường.

Bước ngoặt và kịch tính của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở hiệp thi đấu thứ tư khi sàn lồng bát giác bị trơn trượt. Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa trong một tình huống di chuyển đã bị trượt chân, tạo cơ hội cho Lò Thị Phung chớp thời cơ áp sát.

Nữ võ sĩ thách đấu đã tận dụng những phút Quỳnh Hoa mất lợi thế để tung ra hàng loạt đòn đánh có độ sát thương cao, khiến cả hai mắt của nhà đương kim vô địch bị sưng tấy nghiêm trọng. Dù phải chịu áp lực lớn cùng những cơn đau bủa vây, Quỳnh Hoa đã thể hiện sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Cô nhanh chóng bình tĩnh lấy lại thế trận, tuân thủ kỷ luật chiến thuật từ ban huấn luyện và tiếp tục làm chủ không gian thi đấu trong khoảng thời gian còn lại.

﻿ Khoảnh khắc trọng tài nâng cao tay Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, chính thức công bố chiến thắng bảo vệ thành công đai vô địch LION Championship.

Trải qua bốn hiệp đấu căng thẳng, Lò Thị Phung dù rất kiên cường và nỗ lực tạo đột biến nhưng không thể vượt qua được bức tường phòng thủ vững chắc của nhà vô địch.

Chung cuộc, với bản lĩnh vững vàng và chiến thuật hợp lý, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa đã giành chiến thắng thuyết phục để bảo vệ thành công chiếc đai vô địch LION Championship hạng cân 52kg.