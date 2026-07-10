Thủ lĩnh Đoàn trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): ‘Tình nguyện dạy mình cách nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của sự thấu cảm’

SVO - Không chỉ sở hữu bảng thành tích ấn tượng với nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và công tác Đoàn - Hội, Phạm Lê Tú (năm thứ tư, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) còn là một cán bộ Đoàn - Hội năng nổ, giàu nhiệt huyết. Với Lê Tú, những chuyến đi tình nguyện mang lại cho anh bài học quý giá nhất: Biết lắng nghe, thấu hiểu và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Phạm Lê Tú (năm thứ tư, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng)

“Tình nguyện đã dạy mình cách nhìn cuộc sống bằng sự thấu cảm”

Cơ duyên đưa Tú đến với phong trào Đoàn - Hội lại bắt đầu từ một lần đứng nép bên ngoài sân sinh hoạt Hè khi còn học lớp 4. “Hồi đó, mình rất nhút nhát, chỉ dám đứng từ xa nhìn các anh chị tổ chức trò chơi cho thiếu nhi. Nhưng chính năng lượng tích cực và sự nhiệt huyết của các anh chị đã để lại trong mình một ấn tượng rất đặc biệt”, Tú nhớ lại.

Vài năm sau, khi được bạn bè rủ tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, từ những bước chân bỡ ngỡ ban đầu ở phong trào thiếu nhi cấp cơ sở, Tú dần dần tham gia sôi nổi hơn vào các hoạt động phong trào thanh niên. Sau đó, cậu học sinh ngày nào đã mạnh dạn bước vào môi trường Đoàn và dần tìm thấy nơi bản thân có thể học hỏi, trưởng thành.

Từ những hoạt động nhỏ ở khu dân cư, Lê Tú từng bước đảm nhận nhiều vị trí trong công tác Đoàn - Hội, trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Bách khoa, đồng thời tham gia nhiều tổ chức thanh niên tại địa phương.

Lê Tú nhận khen thưởng của Đoàn Thanh niên ĐH Đà Nẵng, giai đoạn 2022 - 2026.

Đối với nam sinh, những danh hiệu như: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Cán bộ Đoàn xuất sắc” hay “Cán bộ Hội xuất sắc” không phải đích đến mà là hành trình của những nỗ lực và trải nghiệm. “Điều mình luôn nhắc bản thân là dám nghĩ, dám làm, dám lắng nghe và dám dấn thân. Khi mình làm mọi việc bằng trách nhiệm và sự chân thành thì sự ghi nhận sẽ đến như một kết quả tự nhiên”, Tú chia sẻ.

Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' năm 2025 tại vùng cao Quảng Trị đã để lại trong nam sinh những dấu ấn khó quên. Lần đầu đảm nhận vai trò Đội trưởng Đội Dân vận, Tú nhận nhiệm vụ tưởng như rất đơn giản nhưng chưa từng làm trước đó: Cắt tóc cho trẻ em vùng cao.

Tình nguyện viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2025.

Biết địa phương có nhu cầu, Tú tìm đến một tiệm cắt tóc gần nhà để học cấp tốc trong vài ngày, đồng thời Tú xem thêm các video hướng dẫn trên mạng. “Mình hồi hộp lắm, khi tự cầm kéo cắt tóc cho các em. Nhưng chỉ sau vài câu chuyện, khoảng cách dường như biến mất. Nhìn các em cười vui với mái tóc mới, dù chưa thật hoàn hảo, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng”, Tú kể.

Hoạt động “Cắt tóc cho em” tại Xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.



Chính từ những trải nghiệm tưởng chừng rất bình dị ấy, nam sinh nhận ra giá trị lớn nhất mà tình nguyện mang lại không phải kỹ năng tổ chức hay kinh nghiệm hoạt động mà là khả năng đồng cảm.

“Tình nguyện đã dạy mình cách nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của sự thấu cảm. Chỉ khi thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, lắng nghe bằng cả trái tim, mình mới hiểu họ cần điều gì; khi đó, sự giúp đỡ mới thật sự có ý nghĩa”, Tú nói.

Sinh viên tình nguyện trong 'Phiên chợ 0 đồng' tại Xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.



Theo Tú, sự thấu hiểu không chỉ cần trong hoạt động cộng đồng mà còn là nền tảng của giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. “Nếu không hiểu người học cần gì thì khó trở thành người thầy tốt. Nếu không hiểu xã hội cần gì thì cũng rất khó tạo ra một sản phẩm có ích”, Tú bày tỏ.

Đằng sau những tấm bằng khen

Song song với công tác Đoàn - Hội, Phạm Lê Tú còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, với nhiều giải thưởng như: Giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, giải Nhì Mitsubishi Electric Cup Automation, cùng nhiều dự án ứng dụng công nghệ.

Tham gia báo cáo tại vòng Chung kết cuộc thi 'Smart Campus Châu Á - Thái Bình Dương', năm 2025.

Trong số đó, dự án mà Tú tâm huyết nhất là hệ thống quan trắc và cảnh báo ngập lụt đô thị thông minh. Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân trong một trận mưa lớn tại TP. Đà Nẵng, khi chiếc xe bị chết máy giữa tuyến đường ngập sâu.

“Khi ấy, mình nhận ra, người dân hoàn toàn bị động vì không có kênh cảnh báo tức thời về tình trạng ngập. Mình muốn tạo ra một hệ thống giúp mọi người biết chính xác nơi nào đang nguy hiểm để chủ động lựa chọn lộ trình”, Tú chia sẻ.

Để hoàn thiện dự án, Tú cùng các cộng sự và giảng viên hướng dẫn nhiều lần lao vào tâm lũ. “Mỗi khi nghe tin ở đâu có ngập là thầy trò lại lên đường thu thập dữ liệu. Trong khi mọi người tìm nơi tránh mưa thì chúng mình mang máy móc ra đường ghi hình, đo đạc. Có những tuần, gần như ngày nào cũng lội nước để lấy dữ liệu phục vụ thuật toán”. Những chuyến “săn dữ liệu” giữa mưa lũ giúp nhóm hoàn thiện hệ thống cảnh báo theo thời gian thực, hướng tới khả năng ứng dụng trong các đô thị.

Nội lực là nền tảng của người trẻ

Với khối lượng công việc lớn, từ học tập, nghiên cứu đến hoạt động Đoàn - Hội, Tú cho biết, anh không cố gắng cân bằng mọi thứ một cách hoàn hảo: “Mình xác định điều gì là quan trọng nhất ở từng giai đoạn, rồi tập trung toàn lực cho việc đó”.

Lê Tú nhận Giải thưởng “26/3” cấp TP. Đà Nẵng, năm 2026.

Mỗi tối, nam sinh đều viết ra những việc cần làm trong ngày hôm sau, sắp xếp theo mức độ ưu tiên và bắt đầu ngày mới bằng việc hoàn thành từng mục tiêu. Quan trọng hơn cả, nguyên tắc làm việc mà Tú luôn giữ là biết lắng nghe: “Trước khi muốn làm việc hiệu quả, mình phải biết lắng nghe người khác và cả chính mình. Khi một tập thể biết lắng nghe nhau bằng sự chân thành thì áp lực nào cũng có thể vượt qua”.

Nhìn lại hành trình đã đi qua, Phạm Lê Tú cho rằng, phẩm chất quan trọng nhất của một thủ lĩnh thanh niên vẫn là dấn thân và thấu cảm. “Dấn thân để tiên phong hành động, nhưng cũng phải đủ thấu cảm để hiểu và đồng hành cùng mọi người. Mình tin, một người thủ lĩnh thực sự là người vừa có đôi chân sẵn sàng bước vào việc khó, vừa có trái tim đủ ấm để lắng nghe”, Tú bày tỏ.

Nam sinh mong người trẻ đừng quá mải mê theo đuổi những giá trị hào nhoáng mà quên xây dựng nội lực. “Theo mình, trước hết hãy làm cho 'chiếc chiêng' của mình thật vững bằng kiến thức, chuyên môn và sự tử tế. Khi nội lực đủ lớn, cơ hội sẽ tự tìm đến và tiếng chiêng của mình sẽ tự khắc vang xa”, Tú nhấn mạnh.

Một số thành tích nổi bật của Phạm Lê Tú: - Giải thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp TP. Đà Nẵng, năm 2026. - Giải thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp ĐH Đà Nẵng lần thứ XIII, năm 2025. - Giải thưởng Cán bộ Đoàn xuất sắc “26/3” cấp TP. Đà Nẵng, năm 2026. - Giải thưởng Cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xuất sắc "15/10" cấp TP. Đà Nẵng, năm 2025. - Bằng khen tỉnh đoàn Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc tại Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè, năm 2025. - Tình nguyện viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và Tuổi trẻ Sáng tạo, năm 2025. - Giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo” cấp TP. Đà Nẵng, năm 2025. - Bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc tại Trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần XXII, năm 2022.

Ảnh: NVCC