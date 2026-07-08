Chàng sinh viên Kinh tế phát triển phần mềm hỗ trợ học thống kê và phân tích dữ liệu

SVO - Đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, năm lần nhận học bổng Khuyến khích học tập và được vinh danh là Gương mặt xuất sắc trong học tập Khoa Kinh tế học năm 2025, Vũ Nguyên Sơn (năm cuối, chuyên ngành Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) ghi dấu ấn bằng thành tích học tập và nghiên cứu khoa học nổi bật. Không chỉ vậy, Sơn còn cùng các cộng sự phát triển dự án StatNode, với mong muốn hỗ trợ sinh viên tiếp cận dữ liệu và công nghệ một cách trực quan, hiệu quả hơn.

Theo đuổi Kinh tế học từ niềm yêu thích khám phá tri thức

Nguyên Sơn cũng là đảng viên, đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Đại học, năm học 2023 - 2024, đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và các cuộc thi học thuật.

Theo Nguyên Sơn, động lực học tập của anh đến từ niềm yêu thích khám phá tri thức hơn là mục tiêu đạt điểm số.

Nguyên Sơn tại lễ kết nạp Đảng.

Sơn chia sẻ: "Mình luôn cố gắng tìm thấy sự hứng thú trong những điều đang học. Điều mình yêu thích ở Kinh tế học không chỉ là các khái niệm như tăng trưởng, lạm phát hay cung - cầu, mà còn là cách phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực có hạn. Theo mình, đây là tư duy hữu ích không chỉ trong chuyên ngành mà còn trong nhiều quyết định của cuộc sống".

Bên cạnh thành tích học tập, Nguyên Sơn đoạt giải Ba toàn quốc Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới - Viettel 2024. Cuộc thi giúp Sơn rèn luyện kỹ năng xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu - những năng lực thiết yếu đối với sinh viên Kinh tế học.

Song song với đó, quá trình tham gia hỗ trợ Tổng điều tra Kinh tế năm 2026 trên địa bàn Hà Nội giúp Sơn hiểu rõ hơn giá trị của dữ liệu trong nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách kinh tế.

Sơn cho biết: "Mình nhận ra, một hệ thống dữ liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế. Mình cảm thấy may mắn khi có cơ hội đóng góp một phần nhỏ vào công việc này".

Nguyên Sơn nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học.

Mở rộng tư duy liên ngành từ nghiên cứu khoa học

Trong năm học 2024 - 2025, Nguyên Sơn cùng nhóm nghiên cứu đoạt giải Ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Đại học, với đề tài thuộc lĩnh vực marketing, tập trung phân tích tác động của các xu hướng thịnh hành đến hành vi người tiêu dùng.

Theo Nguyên Sơn, việc lựa chọn nghiên cứu ngoài phạm vi chuyên ngành giúp nhóm mở rộng tư duy liên ngành và kết nối kiến thức kinh tế với thực tiễn.

Nguyên Sơn tham gia hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ.

Chia sẻ về quá trình nghiên cứu, Nguyên Sơn cho biết: "Dù học Kinh tế học nhưng nhóm mình lựa chọn thử sức với lĩnh vực Marketing. Quá trình đó giúp chúng mình tiếp cận thêm nhiều kiến thức liên ngành và hiểu rõ hơn sự vận động đa dạng của nền kinh tế. Quan trọng hơn, quá trình nghiên cứu còn giúp mỗi thành viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, điều phối công việc và tinh thần kiên trì để theo đuổi mục tiêu đến cùng".

Phát triển StatNode để đưa dữ liệu đến gần hơn với sinh viên

Từ những trải nghiệm trong học tập, nghiên cứu và thực tiễn, Nguyên Sơn cùng các cộng sự phát triển StatNode - phần mềm hỗ trợ sinh viên học thống kê và phân tích dữ liệu thông qua giao diện trực quan, thân thiện, với mong muốn giúp người học tiếp cận dữ liệu và công nghệ hiệu quả hơn.

Nguyên Sơn tham gia workshop dành cho sinh viên.

Theo Sơn, nhiều sinh viên gặp khó khăn không phải vì thiếu năng lực mà do các công cụ hiện nay còn phức tạp, chưa thực sự thân thiện với người dùng.

Nói về mục tiêu của dự án, Nguyên Sơn chia sẻ: "Dữ liệu và công nghệ là hai yếu tố quan trọng của Kinh tế học nhưng nhiều sinh viên vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận. Nhóm mình nhận thấy, thị trường còn thiếu những công cụ trực quan và dễ sử dụng. Với StatNode, mình mong muốn góp phần giúp các bạn tháo gỡ những rào cản ban đầu, từ đó học tập và ứng dụng hiệu quả hơn các phương pháp phân tích dữ liệu vào học tập cũng như công việc".

Rèn luyện tinh thần tự giác, hướng tới học tập suốt đời

Không chỉ nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học, Nguyên Sơn còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, với vai trò thành viên Câu lạc bộ NEU English Community, tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội, đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Đại học, năm học 2023 - 2024 và trở thành đảng viên ngay khi còn là sinh viên.

Theo Nguyên Sơn, những trải nghiệm này giúp anh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý thời gian và quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập, công việc và cuộc sống.

Nguyên Sơn đặt câu hỏi cho chuyên gia JBIC tại một hội thảo chuyên đề.

Nguyên Sơn chia sẻ: "Qua những hoạt động mình được tham gia và khi trở thành đảng viên ngay trên giảng đường, điều mình học được nhiều nhất là sự tự giác. Đó không chỉ là tự giác trong hành động mà còn là ý thức về trách nhiệm của bản thân, chủ động xác định mục tiêu và không ngừng hoàn thiện chính mình. Theo mình, đây là nền tảng để mỗi người xây dựng một hành trình sống có ý nghĩa".

Sau khi tốt nghiệp, Nguyên Sơn dự định tiếp tục học ở các bậc đào tạo cao hơn để nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học, đồng thời mong muốn truyền cảm hứng học tập tới các bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực Kinh tế học.

Chia sẻ với các bạn sinh viên đồng trang lứa, Nguyên Sơn bày tỏ: "Mình mong các bạn luôn giữ được sự nhiệt huyết và kiên trì trên hành trình chinh phục tri thức. Kiến thức là một đại dương rộng lớn, còn sự hiểu biết của mỗi chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ. Chính tinh thần không ngừng học hỏi sẽ giúp mỗi người tiến xa hơn trong học tập và sự nghiệp".

(Ảnh: NVCC)