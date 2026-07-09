Quán quân 'MC Spotlight 2026': 'MC không phải là trung tâm của ánh đèn sân khấu'

SVO - Giành liên tiếp ngôi vị Quán quân 'MC Spotlight' và Quý quân 'MC On Stage' ngay khi mới bước chân vào đại học, Vũ Tự Gia Anh (Đại học Kinh tế Quốc dân) đang là cái tên 'phủ sóng' mạnh mẽ trong cộng đồng đam mê nghề dẫn. Đằng sau thành tựu ấy là một quá trình lột xác ngoạn mục và tư duy làm nghề chững chạc đến bất ngờ của chàng trai trẻ.

Từ nam sinh chuyên khối Tự nhiên đến cú đúp danh hiệu MC ấn tượng

Nhìn vào những màn dẫn dắt đầy tự tin trên sân khấu hiện tại, ít ai ngờ rằng. Vũ Tự Gia Anh từng là một cậu học trò đam mê các môn Khoa học tự nhiên, từng xuất sắc mang về giải Nhì học sinh giỏi Vật lý và giải Khuyến khích Hóa học cấp trường. “Mình từng nghĩ tương lai của mình sẽ gắn với con đường học thuật, chứ chưa bao giờ hình dung sẽ có ngày đứng trên sân khấu với vai trò MC”, Gia Anh nhớ lại.

Gia Anh dẫn chương trình tại THPT Việt Đức, với sự góp mặt của nhóm nhạc Da LAB.

Bước ngoặt đến vào học kỳ II năm lớp 10, khi Gia Anh được bầu làm Bí thư lớp. Vị trí này buộc Gia Anh phải bước lên phía trước, học cách kết nối và nói trước đám đông. Đến năm lớp 11, nam sinh quyết định một lần nữa ứng tuyển vào EMCI Club (CLB MC của trường THPT Việt Đức) – nơi cậu từng bị loại ngay từ vòng phỏng vấn hồi lớp 10. Sự kiên trì thử sức lần thứ hai này, cộng hưởng cùng thời gian hoạt động trong Ban Chấp hành Đoàn trường, đã giúp Gia Anh rèn luyện không chỉ kỹ năng cầm mic mà còn cả tư duy tổ chức sự kiện và nhận ra, một chương trình thành công là kết quả của rất nhiều con người thầm lặng phía sau cánh gà.

Trước khi chạm tay vào ngôi vị cao nhất của MC Spotlight 2026, Gia Anh từng là thí sinh của cuộc thi này vào năm 2024, khi mới chỉ học lớp 11 và dừng chân tại vòng Sơ khảo. Trải nghiệm ấy không làm Gia Anh nản lòng mà trở thành động lực để nam sinh nuôi dưỡng mong muốn quay trở lại thử sức khi bản thân đã vững vàng hơn. Để chuẩn bị cho lần trở lại này, nam sinh liên tục cọ xát tại các sân chơi lớn như Speak Up 2026 và MC On Stage 2026. Tại MC On Stage, dù chỉ mang tâm thế “đi được càng xa càng tốt”, nhưng bằng tư duy khác biệt của một sinh viên Kinh tế cùng sự nỗ lực học hỏi, Gia Anh đã xuất sắc giành ngôi vị Quý quân.

Gia Anh xuất sắc giành ngôi vị Quý quân 'MC On Stage 2026' bằng tư duy nhạy bén và khác biệt.

Thành công này vừa là bước đà, vừa là một áp lực vô hình khi Gia Anh tiếp tục chinh chiến tại MC Spotlight 2026. Gia Anh chia sẻ, anh từng rơi vào vòng lặp khủng hoảng trước đêm Chung kết khi liên tục nảy ra ý tưởng, triển khai rồi lại tự gạt bỏ vì thấy chưa đủ tốt. Tuy nhiên, tâm niệm “cố hết sức để sau này không tiếc nuối” đã giúp anh tỏa sáng và chạm tay tới danh hiệu Quán quân tại cuộc thi quy tụ vô vàn thí sinh tài năng này.

Gia Anh rạng rỡ cùng chiếc cúp Quán quân 'MC Spotlight 2026'.

"MC không phải là trung tâm ánh đèn"

Một điểm thú vị trong hành trình của Gia Anh là việc sinh hoạt song song tại hai CLB nghề nghiệp uy tín nhưng mang màu sắc hoàn toàn khác biệt: PMC (Đại học Kinh tế Quốc dân) và AMC (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Nếu PMC mang lại cho Gia Anh cơ hội được đứng trên nhiều sân khấu của các chương trình ngay tại ngôi trường đang theo học, từ đó giúp thực hành kỹ năng và rèn luyện bản lĩnh làm chủ sân khấu, thì AMC lại rèn giũa cho Gia Anh "tư duy biên tập mang phong cách Báo chí". Tại đây, anh học cách xây dựng thông điệp, kể chuyện và hiểu sâu sắc vai trò của một MC.

Hai "ngôi nhà" PMC và AMC luôn đồng hành cùng Gia Anh trên mọi chặng đường, giúp chàng trai trẻ định hình tư duy làm nghề.

Nhờ sự "nhúng mình" vào môi trường kép ấy, Gia Anh thay đổi hoàn toàn tư duy làm nghề: "Càng học và càng trải nghiệm, mình càng hiểu rằng, MC không đứng trên sân khấu để thể hiện bản thân, mà để phục vụ chương trình. Khi khách mời được tôn vinh, ban tổ chức đạt được mục tiêu của mình và khán giả có một trải nghiệm trọn vẹn, đó mới là lúc MC hoàn thành tốt vai trò của mình".

Bản lĩnh sân khấu: "Ứng biến là giữ được sự bình tĩnh lâu nhất"

Sự chuyên nghiệp của một MC không chỉ nằm ở kỹ năng chuẩn bị mà còn ở cách họ đối mặt với sự cố. Trong đêm Chung kết MC Spotlight 2026, tại phần thi Top 6, một khoảnh khắc mất bình tĩnh lật kịch bản hơi vội vã cũng đủ để Ban giám khảo nhận ra sự lúng túng của Gia Anh. "Sự cố" đó khiến anh thức tỉnh: Khán giả đôi khi không chỉ nghe MC nói mà còn quan sát mọi cử chỉ nhỏ nhất của người dẫn chương trình.

Ngay sau đó, ở phần thi Talkshow Top 3, Gia Anh đóng vai trò host, trò chuyện cùng hai vị giám khảo. Khi đối mặt với tình huống thử thách khả năng xử lý lúc khách mời cố tình chia sẻ đi xa khỏi trọng tâm, thay vì hoảng hốt ngắt lời, anh lập tức nhớ lại lời nhận xét trước đó của Ban giám khảo để giữ vững sự điềm tĩnh. Gia Anh tập trung lắng nghe, chắt lọc một ý nhỏ trong câu chuyện của khách mời để đặt câu hỏi nối, khéo léo kéo mạch trò chuyện trở lại chủ đề chính một cách tự nhiên.

Sự điềm tĩnh giúp Gia Anh tỏa sáng trong phần Talkshow cùng BTV Hữu Bằng và Nhà báo Phạm Thuỳ Chi.

Từ trải nghiệm ấy, chàng Quán quân đúc kết một triết lý sâu sắc: "Ứng biến không phải là phản ứng nhanh nhất, mà là giữ được sự bình tĩnh lâu nhất. Khi MC đủ bình tĩnh để quan sát, lắng nghe và suy nghĩ trước khi lên tiếng, rất nhiều tình huống tưởng như là sự cố sẽ trở thành một phần tự nhiên của chương trình".

Đích đến hôm nay là vạch xuất phát cho ngày mai

Sở hữu hai danh hiệu lớn khi mới là sinh viên năm thứ nhất, thế nhưng với Gia Anh, đích đến không đồng nghĩa với điểm kết thúc. Chàng trai trẻ dự định sẽ bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với nhiều loại hình chương trình và sân khấu quy mô lớn hơn trong thời gian tới.

Với chàng MC trẻ, mỗi đích đến đều là một vạch xuất phát mới.

Gửi gắm lời khuyên đến những bạn trẻ đam mê ánh đèn sân khấu, Vũ Tự Gia Anh nhắn nhủ: "Ai cũng có quyền mơ về những sân khấu lớn, nhưng điều quan trọng hơn là phải sẵn sàng bắt đầu từ những sân khấu nhỏ và kiên trì với từng bước đi của mình. Mỗi cột mốc đều có thể là đích đến của một giai đoạn, nhưng khi chạm tới rồi, hãy coi đó là điểm xuất phát cho hành trình tiếp theo".