Nữ sinh khoa Du lịch DNU duy trì thành tích xuất sắc, nuôi ước mơ trở thành người gieo tri thức

SVO - Duy trì danh hiệu sinh viên Xuất sắc ở tất cả các học kỳ, với điểm trung bình cao nhất 9,76, Nguyễn Mai Lan (Khoa Du lịch, trường Đại học Đại Nam - DNU) còn giành giải Nhất cuộc thi 'Hospitality in Practice 2026' và giải Nhì cuộc thi 'Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ'. Đằng sau những thành tích ấy là hành trình vượt qua sự tự ti, kiên trì theo đuổi tri thức và nuôi ước mơ trở thành giảng viên.

Hành trình định vị bản thân từ những ngày đầu đại học

Ngay từ năm thứ nhất, mình được tập thể lớp Quản trị Khách sạn tín nhiệm bầu giữ vai trò Bí thư Chi đoàn. Với mình, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của người cán bộ Đoàn trong việc tiên phong, làm gương và đồng hành cùng các bạn trong học tập cũng như cuộc sống. Mình luôn cố gắng lắng nghe, hỗ trợ khi các bạn gặp khó khăn để cùng xây dựng một tập thể đoàn kết, tích cực và phát triển.

Nguyễn Mai Lan (Khoa Du lịch, trường Đại học Đại Nam).

Trong suốt quá trình học tập, mình luôn duy trì danh hiệu sinh viên Xuất sắc ở tất cả các học kỳ, trong đó điểm trung bình học tập học kỳ cao nhất đạt 9,76. Bên cạnh đó, mình đoạt giải Nhất cuộc thi chuyên môn Hospitality in Practice 2026 và giải Nhì cuộc thi Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ.

Nhìn vào những kết quả này, nhiều người cho rằng mình may mắn. Nhưng với mình, mỗi thành tích đều là kết quả của một quá trình kiên trì và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Từ sự tự ti đến động lực chinh phục thành tích xuất sắc

Khi mới bước chân vào đại học, mình từng trải qua quãng thời gian khá áp lực vì luôn nghĩ bản thân học chưa tốt và thua kém các bạn xung quanh. Chính sự e dè ấy khiến mình có lúc thiếu tự tin, chưa thực sự đầu tư hết sức cho việc học.

Bước ngoặt đến sau học kỳ I năm thứ nhất, khi mình bất ngờ nhận được học bổng loại Xuất sắc. Khoảnh khắc ấy khiến mình nhận ra rằng, nếu đủ quyết tâm và nghiêm túc, mình hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn những gì bản thân từng nghĩ.

Từ đó, mình thay đổi hoàn toàn cách học. Mình luôn chủ động chuẩn bị bài trước mỗi buổi học, mạnh dạn phát biểu, trao đổi với giảng viên ngay trên lớp và tích cực đặt câu hỏi khi chưa hiểu. Cách học chủ động giúp mình tiếp thu kiến thức sâu hơn, ghi nhớ lâu hơn và duy trì thành tích học tập ổn định cho đến hôm nay.

Trong suốt quá trình học tập, Mai Lan luôn duy trì danh hiệu sinh viên Xuất sắc ở tất cả các học kỳ, trong đó điểm trung bình học tập học kỳ cao nhất đạt 9,76.

Đối với mình, việc học không chỉ gói gọn trong những giờ lên lớp. Mỗi khi có thời gian rảnh, mình thường lựa chọn thư viện thay vì đến quán cà phê. Thư viện trường Đại học Đại Nam là nơi mình đọc thêm sách chuyên ngành, mở rộng kiến thức và rèn luyện tư duy nghề nghiệp.

Mình luôn xem việc học là ưu tiên hàng đầu bởi tri thức chính là nền tảng quan trọng nhất để hiện thực hóa những mục tiêu trong tương lai. Mỗi ngày học thêm một chút cũng là mỗi ngày mình tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Gia đình và thầy cô - hai điểm tựa trên hành trình trưởng thành

Để có được những kết quả hôm nay, mình luôn biết ơn hai điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời.

Gia đình là nơi luôn dành cho mình sự yêu thương, bao dung và động viên vô điều kiện. Có những thời điểm mình học chưa tốt, bố mẹ chưa bao giờ trách mắng hay tạo áp lực. Sau này, khi mình đạt được thành tích cao, bố mẹ mới tâm sự rằng, không phải không buồn, mà chỉ sợ những lời trách móc sẽ khiến mình áp lực hơn. Chính sự thấu hiểu ấy đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để không ngừng cố gắng.

Mai Lan đoạt giải Nhất cuộc thi chuyên môn 'Hospitality in Practice 2026' và giải Nhì cuộc thi Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ.

Bên cạnh gia đình là sự đồng hành tận tâm của các thầy cô Khoa Du lịch. Mình luôn trân trọng những kiến thức, kinh nghiệm và sự động viên mà các thầy cô dành cho mình trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, mình muốn gửi lời tri ân đến cô giáo chủ nhiệm Mai Hồng Vân. Với mình, cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn luôn lắng nghe, định hướng và giúp mình tháo gỡ những khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống. Những lời khuyên của cô đã tiếp thêm cho mình sự tự tin để trưởng thành hơn mỗi ngày.

Tiếp nối hành trình tri thức bằng ước mơ trở thành giảng viên

Ước mơ lớn nhất của mình là trở thành một giảng viên. Nếu có cơ hội, mình mong muốn được quay trở về chính Trường Đại học Đại Nam để đứng trên bục giảng, tiếp nối các thầy cô truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho những thế hệ sinh viên sau. Mình hy vọng sẽ góp một phần nhỏ để giúp nhiều bạn trẻ có thêm niềm tin vào bản thân, giống như cách các thầy cô đã từng trao cho mình.

Ước mơ lớn nhất của Mai Lan là trở thành một giảng viên.

Từ chính hành trình của bản thân, mình nhận ra rằng, điều duy nhất có thể giới hạn một người đôi khi không phải hoàn cảnh, mà là sự tự ti. Mỗi người đều có một xuất phát điểm khác nhau, nhưng chính sự kiên trì và tinh thần chủ động mới là yếu tố quyết định chúng ta sẽ đi được bao xa. Vì thế, mình luôn mong các bạn sinh viên hãy học với tâm thế của một người làm chủ: Chủ động tìm tòi, đặt câu hỏi, phản biện và sẵn sàng cống hiến. Khi không ngừng nỗ lực và dám bước ra khỏi vùng an toàn, cơ hội sẽ dần mở ra theo cách mà chúng ta có thể chưa từng nghĩ tới.

Mình cũng tin rằng, nếu mỗi sinh viên đều ý thức được giá trị của việc tự học, không ngừng hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với tập thể, môi trường đại học sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức mà còn trở thành nơi chắp cánh cho những người trẻ tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.

Khép lại câu chuyện của mình là châm ngôn sống mà mình luôn mang theo trên hành trình trưởng thành: “Hãy sống như một ngọn lửa - không chỉ để tự sưởi ấm bản thân, mà còn để thắp sáng và truyền đi hơi ấm cho những người xung quanh”.

(Ảnh: NVCC)