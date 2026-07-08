Thủ khoa Quản trị Nhân lực: Từ thay đổi tư duy học tập đến hành trình làm nghề nhân sự

SVO - Thân Thị Kiều Chinh (SN 2004, quê Bắc Ninh), cựu sinh viên Khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công, tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa ngành Quản trị Nhân lực. Bốn năm đại học không chỉ mang đến cho cô thành tích học tập nổi bật mà còn là hành trình thay đổi tư duy, từ một sinh viên chỉ đặt mục tiêu tốt nghiệp đúng hạn đến người chủ động xây dựng năng lực nghề nghiệp. Hiện Kiều Chinh là Chuyên viên Nhân sự tại Crystal International Group.

Từ suy nghĩ "học để tốt nghiệp" đến danh hiệu Thủ khoa

Khi bước vào đại học, Kiều Chinh chưa có định hướng rõ ràng. Cô từng chỉ đặt mục tiêu học để tốt nghiệp đúng hạn. Tuy nhiên, quá trình học tập, tham gia hoạt động của khoa, kiến tập, thực tập và sự đồng hành của giảng viên đã giúp cô thay đổi nhận thức về giá trị của quãng đời sinh viên.

Bước ngoặt đến sau học kỳ đầu tiên, với GPA 3.13. Dù không phải kết quả thấp, nhưng đây là thời điểm Kiều Chinh nhận ra, cô đang học mà chưa có mục tiêu rõ ràng. Từ đó, cô xây dựng kế hoạch học tập bài bản, chủ động tích lũy kiến thức và kỹ năng, thay vì chỉ hướng đến việc hoàn thành chương trình.

Kiều Chinh tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa ngành Quản trị Nhân lực.

Chia sẻ về bước ngoặt này, Kiều Chinh cho biết: "Mình từng chỉ nghĩ học cho xong, ra trường đúng hạn, rồi đi làm. Nhưng sau đó, mình nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, bốn năm đại học sẽ không để lại nhiều giá trị. Từ đó, mình quyết định nghiêm túc hơn với việc học để sau này không phải tiếc vì đã không cố gắng hết sức".

Từ sự thay đổi trong tư duy, Kiều Chinh xây dựng phương pháp học tập chủ động. Cô đọc trước đề cương để lập kế hoạch cho từng học kỳ, tích cực trao đổi với giảng viên, chủ động tìm đọc tài liệu ngoài giáo trình và luôn gắn kiến thức với thực tiễn nghề nghiệp để hiểu bản chất thay vì học thuộc.

Kiều Chinh cho rằng, danh hiệu Thủ khoa là cột mốc khởi đầu để tiếp tục học tập, phát triển chuyên môn.

Nghiên cứu khoa học giúp hình thành tư duy của người làm nhân sự

Bên cạnh học tập, Kiều Chinh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, với vai trò chủ nhiệm hai đề tài: "Ảnh hưởng trí tuệ cảm xúc đến công tác nhân sự trong doanh nghiệp" và "Công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Crystal". Trong đó, đề tài về trí tuệ cảm xúc đoạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

Theo Kiều Chinh, cả hai đề tài đều xuất phát từ sự quan tâm đến yếu tố con người trong quản trị nhân sự. Quá trình nghiên cứu giúp cô nhận ra rằng, ngoài chuyên môn, người làm nhân sự cần biết lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu sự khác biệt về nhu cầu, kỳ vọng của mỗi người lao động. Đồng thời, những nghiên cứu này cũng giúp cô có thêm cơ sở để tiếp cận và xử lý các tình huống trong công việc hiện nay tại Crystal International Group.

Kiều Chinh được vinh danh là Sinh viên Xuất sắc.

Chia sẻ về những giá trị từ nghiên cứu khoa học, Kiều Chinh cho biết: "Mình nhận ra, người làm công tác nhân sự không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải biết thấu hiểu con người. Mỗi người lao động có nhu cầu khác nhau, vì vậy, không thể áp dụng một cách làm cho tất cả".

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, Kiều Chinh tích cực tham gia các cuộc thi học thuật và chính luận để rèn luyện kỹ năng kiểm chứng thông tin, xây dựng lập luận và tiếp cận vấn đề một cách khách quan.

Nói về những trải nghiệm này, cô chia sẻ: "Mình học được cách kiểm chứng trước khi tin, lắng nghe trước khi phản biện và chịu trách nhiệm với những điều mình chia sẻ. Những kỹ năng đó rất cần thiết, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống".

Kiều Chinh nhận giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

Phát triển cùng AI nhưng không đánh mất giá trị con người

Từ trải nghiệm học tập và làm việc, Kiều Chinh cho rằng, nghề nhân sự đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số và AI. Nếu trước đây, công việc chủ yếu gắn với các nghiệp vụ hành chính thì nay, người làm nhân sự còn tham gia xây dựng đội ngũ, phát triển văn hóa doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm người lao động.

Theo cô, AI có thể hỗ trợ các công việc lặp lại như sàng lọc hồ sơ, phân tích dữ liệu, hay soạn thảo văn bản, nhưng không thể thay thế giá trị cốt lõi của người làm nhân sự.

Chia sẻ về vai trò của AI, Kiều Chinh cho biết: "AI có thể hỗ trợ những công việc lặp lại, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, khả năng xây dựng niềm tin, xử lý mối quan hệ, giải quyết xung đột, hay đưa ra những quyết định mang tính nhân văn. Điều quan trọng không phải là AI có thay thế người làm nhân sự hay không, mà là người làm nhân sự sẽ phát triển cùng AI như thế nào".

Kiều Chinh nhận giải Khuyến khích tại cuộc thi trực tuyến.

Theo Kiều Chinh, sinh viên ngành Quản trị Nhân lực cần xây dựng nền tảng chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, làm chủ công nghệ và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, kiến tập, thực tập để tích lũy kinh nghiệm. Doanh nghiệp hiện nay không chỉ đánh giá kiến thức mà còn coi trọng tinh thần học hỏi, khả năng thích nghi và thái độ làm việc.

Theo Kiều Chinh, danh hiệu Thủ khoa là một cột mốc, không phải đích đến. Cô mong muốn tiếp tục học tập, phát triển chuyên môn về phát triển nguồn nhân lực, quản trị nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự.

Kiều Chinh chụp ảnh cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp.

Gửi gắm tới sinh viên ngành Quản trị Nhân lực, Kiều Chinh cho rằng, điều quý giá nhất của những năm đại học là sự trưởng thành sau mỗi trải nghiệm. Cô nhắn nhủ: "Mỗi người có một vạch xuất phát khác nhau, nhưng đừng để xuất phát điểm trở thành giới hạn cuối cùng của mình. Cơ hội không chỉ đến với người giỏi nhất, mà đến với những người dám hành động, dám học hỏi và không ngừng tiến về phía trước".

(Ảnh: NVCC)