Từ Phenikaa đến Montreal: Nam sinh đạt học bổng thạc sĩ - tiến sĩ ngành Sinh học phân tử tại Canada

SVO - Bất ngờ chuyển hướng sang ngành Kỹ thuật Y sinh, Lê Việt Kháng (sinh năm 2002) không ngừng tìm kiếm trải nghiệm mới qua học tập và nghiên cứu ở cả trong nước lẫn quốc tế. Tốt nghiệp Đại học Phenikaa, với loạt thành tích ấn tượng, chàng trai xuất sắc giành học bổng toàn phần thạc sĩ - tiến sĩ ngành Sinh học phân tử, tại Đại học Montreal, Canada.

Lê Việt Kháng hiện đang theo học chương trình thạc sĩ - tiến sĩ ngành Sinh học phân tử, tại Đại học Montreal, Canada.

Ban đầu, Kháng xác định theo đuổi ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Điều khiến Kháng phân vân là mình nên theo học tại một trường đại học công lập ổn định hay một trường tư nhân mới thành lập chỉ một năm. Và cuối cùng, chàng trai 18 tuổi khi ấy đã quyết định “đánh liều” lựa chọn Đại học Phenikaa - một ngôi trường mới mẻ đầy tiềm năng với nhiều chính sách học bổng khuyến khích sinh viên dấn thân nghiên cứu.

Ngày nhập học, Kháng có cơ hội gặp gỡ giáo sư hướng dẫn là GS. TS. Trần Đức Tân, Trưởng khoa Điện - Điện tử, và được giới thiệu về ngành Kỹ thuật Y sinh. Sau khi dành thời gian suy nghĩ và tìm hiểu, Kháng nhận ra đây là lĩnh vực mang tính xu thế, gắn liền với sự phát triển của khoa học và y học hiện đại. Vì vậy, chàng trai đã thực hiện bước chuyển lớn nhất trong cuộc đời: Chọn ngành Kỹ thuật Y sinh. Chính quyết định đó đã trở thành nền tảng cho hành trình học tập và nghiên cứu sau này của Kháng.

Nam sinh chia sẻ: “Khi nhìn lại chặng hành trình này, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới bố mẹ, gia đình và bạn bè - những người đã luôn bên cạnh ủng hộ mình. Đặc biệt, mình cũng rất biết ơn sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên trong và ngoài Đại học Phenikaa. Nếu không có sự đồng hành và hậu thuẫn mọi mặt ấy, chắc chắn sẽ không có một Việt Kháng trưởng thành hơn như ngày hôm nay.”

Trong những năm tháng tại Đại học Phenikaa, Kháng luôn duy trì thành tích học tập tốt và gặt hái nhiều thành tích nổi bật như giải Khuyến khích phần thi Giải bài tập tại kỳ Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2022, học bổng Panasonic 2023. Chàng trai không ngừng thử sức ở nhiều môi trường khác nhau, từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại trường, thực tập ở công ty thiết bị y tế, tham gia viện nghiên cứu quốc gia, cho đến những trải nghiệm quốc tế ở Đài Loan, với học bổng toàn phần chương trình thực tập nghiên cứu TEEP tại Đại học Nguyên Trí.

Bên cạnh đó, Kháng còn tham gia dạy học cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS, đi gia sư để trang trải chi phí hay làm phục vụ tại Vin Palace. Với Kháng, đó đều là những trải nghiệm, kinh nghiệm đáng quý. Việc được dấn thân vào nhiều môi trường chính là chìa khóa giúp chàng trai rèn khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh và tôi luyện một tinh thần thép không ngại khó.

Nhờ những kết quả học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng, Kháng từng nhận học bổng trao đổi SEED của Chính phủ Canada, tại Đại học Regina, kỳ Thu 2023. Đó cũng là lần đầu tiên nam sinh có cơ hội bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để sinh sống và học tập. Trải nghiệm này đã để lại dấu ấn sâu sắc, khiến Kháng hạ quyết tâm sau này sẽ quay trở lại Canada để theo học cao học.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học Phenikaa, Kháng đã từ chối học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ ngành Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Nam Florida (Mỹ) để theo đuổi ngành Sinh học phân tử, với học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ - tiến sĩ, tại Đại học Montreal, Canada.

Kháng cho biết: “Thực ra, mình không gặp nhiều khó khăn khi sinh sống và học tập ở nước ngoài, bởi trước đó đã được rèn luyện về khả năng chịu đựng và thích nghi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đôi khi, mình quên mang chìa khóa phòng hay chia hành lý không đều rồi bị tính thêm phí ở sân bay, nhưng ngoài những chuyện nhỏ đó thì mình thấy bản thân hòa nhập và thích ứng khá tốt, bất kể là môi trường như Bắc Mỹ hay châu Á”.

Về định hướng tương lai, Kháng đã sớm vạch ra cho mình một lộ trình dài hạn. Hiện tại, Kháng đã đi được một nửa chặng đường và chuẩn bị bước vào môi trường sau đại học. Mục tiêu của Kháng ở Canada là tiếp tục trau dồi bản thân, với những nghiên cứu chất lượng, đồng thời, hoàn thành chương trình thạc sĩ - tiến sĩ tại Đại học Montreal, sau đó sẽ theo đuổi nghiên cứu sau tiến sĩ để định hình sự nghiệp giảng dạy. Kháng mong muốn, một ngày nào đó sẽ quay về Hà Nội, trở thành giảng viên đại học truyền cảm hứng và chắp cánh cho thế hệ trẻ bước ra khám phá thế giới.

Nhắn nhủ đến các bạn trẻ, Kháng bày tỏ: "Mình thấy có rất nhiều bạn sinh viên giỏi, các bạn đều có phương pháp học tập và định hướng riêng. Điều mình mong muốn nhất là các bạn có thể giữ được ngọn lửa đam mê, cũng như sự bền bỉ để gặt hái thành quả phía trước. Mình hy vọng, các bạn sẽ tích lũy thật nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm ở những khía cạnh khác nhau, từ đó rèn luyện khả năng thích nghi, sẵn sàng dấn thân để mở ra những cơ hội mới".

Ảnh: NVCC