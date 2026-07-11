Trần Thị Kiều Trang: Hành trình trở thành sinh viên xuất sắc ngành Thủy văn học

SVO - Từ những băn khoăn khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành học đến việc trở thành sinh viên xuất sắc của ngành cùng nhiều thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học, Trần Thị Kiều Trang (lớp 65V2, ngành Thuỷ văn học, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, trường ĐH Thủy lợi) từng bước khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến và niềm đam mê với lĩnh vực tài nguyên nước.

Kiều Trang nhận giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Khoa, năm học 2025 - 2026.

Trong suốt quá trình học tập tại trường ĐH Thủy lợi, Kiều Trang luôn chủ động học hỏi, không ngừng rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động học thuật. Kiều Trang liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật như danh hiệu: Sinh viên xuất sắc nhất ngành, năm học 2024 - 2025; giải Ba Olympic Thủy lực cấp Trường, năm học 2025 - 2026; giải Ba Olympic Thủy lực toàn quốc, năm học 2025 - 2026 và giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Khoa, năm học 2025 - 2026.

Với Trang, mỗi giải thưởng không đơn thuần là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã bỏ ra mà còn là động lực để cô tiếp tục thử sức ở những sân chơi học thuật lớn hơn.

Song song với học tập, nữ sinh cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Theo Trang, đây là cơ hội để vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện tư duy phản biện cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề. Trang xem đây là những yếu tố rất cần thiết đối với một kỹ sư trong tương lai.

Kiều Trang tham gia hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên.

Kiều Trang kể, quyết định theo học ngành Thuỷ văn học không phải là lựa chọn được cô định hướng từ sớm. Khi còn học lớp 12, Trang từng băn khoăn trước rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp.

Nhờ sự định hướng của giáo viên cùng quá trình tìm hiểu, Kiều Trang dần nhận ra vai trò đặc biệt quan trọng của lĩnh vực thủy văn, tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, lũ lụt và ô nhiễm nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp. Càng tìm hiểu, nữ sinh càng cảm nhận được ý nghĩa của ngành học đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Chính điều đó đã thôi thúc Trang lựa chọn ngành Thuỷ văn học, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước của trường ĐH Thủy lợi để theo đuổi ước mơ trở thành một kỹ sư có chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực tài nguyên nước và thủy văn.

Những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Kiều Trang cũng gặp không ít khó khăn khi phải thích nghi với môi trường học tập mới. Kết quả học kỳ đầu chỉ ở mức khá khiến nữ sinh nhận ra rằng, muốn tiến bộ cần phải thay đổi phương pháp học.

Từ đó, Kiều Trang luôn tập trung trong mỗi giờ học, chủ động ngồi ở những hàng ghế đầu, mạnh dạn trao đổi với giảng viên khi chưa hiểu bài và dành nhiều thời gian cho việc tự học.

Theo Trang, một trong những động lực lớn nhất giúp cô tiến bộ chính là sự tận tâm của đội ngũ giảng viên trường ĐH Thủy lợi. Không chỉ truyền đạt kiến thức dễ hiểu, các thầy cô luôn nhiệt tình giải đáp thắc mắc, đồng hành và hỗ trợ sinh viên cả trên lớp lẫn qua các nền tảng trực tuyến, tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực học tập và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nền tảng kiến thức Toán học và Vật lý từ THPT cũng giúp Kiều Trang tiếp cận thuận lợi với các học phần đại cương và tiếp tục phát huy thế mạnh ở những môn chuyên ngành như: Cơ học chất lỏng, Thủy lực, Thủy văn và các học phần liên quan đến tài nguyên nước.

Sau gần ba năm học tập, Kiều Trang ngày càng yêu thích ngành học mình đã lựa chọn. Đối với nữ sinh, mỗi môn học không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn giúp cô hiểu rõ hơn những vấn đề thực tiễn về quản lý tài nguyên nước, dự báo thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo cô Lê Thị Thu Hiền (giảng viên chủ nhiệm lớp 65V20, Kiều Trang là sinh viên có tinh thần học tập rất chủ động và ý thức tự học cao: “Ngay từ đầu khóa học, Trang đã chủ động tìm hiểu khung chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp và kiên trì thực hiện mục tiêu đã đề ra. Em luôn tích cực trao đổi với thầy cô, bạn bè để củng cố kiến thức. Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Kiều Trang luôn hăng hái tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thể hiện tư duy sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học. Em có ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác tốt và luôn là tấm gương tích cực đối với các bạn trong lớp 65V2”.

Kiều Trang nhận giải Ba Olympic Thủy lực toàn quốc, năm học 2025 - 2026.

Trong thời gian tới, nữ sinh đặt mục tiêu tiếp tục tham gia các cuộc thi học thuật và nghiên cứu khoa học để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm cũng như thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực chuyên môn.

"Mình mong, sau khi tốt nghiệp, sẽ trở thành một kỹ sư tài nguyên nước và thủy văn có chuyên môn vững vàng, góp phần vào công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước", Trang bày tỏ.

Với Kiều Trang, hành trình từ một tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ đến gương mặt tiêu biểu của ngành không được tạo nên bởi những bước nhảy vọt, mà bằng sự kiên trì thay đổi từng ngày. Chính tinh thần không ngại học hỏi, dám điều chỉnh bản thân và theo đuổi mục tiêu đến cùng đã giúp nữ sinh từng bước chinh phục những cột mốc đáng nhớ trên giảng đường đại học.

Ảnh: NVCC