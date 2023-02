Nữ sinh viên Ngoại giao người dân tộc Mường có thành tích học tập xuất sắc

SVVN - Đinh Thị Mỹ Oanh là sinh viên năm 3 ngành Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Khi học cấp 3 tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - tỉnh Hòa Bình, Oanh từng đạt giải Nhất Học sinh giỏi môn Tiếng Pháp cấp tỉnh năm học 2019, 2 năm liền tham gia đội tuyển HSG cấp quốc gia môn tiếng Pháp. Cô cũng từng đạt giải Nhất cuộc thi “La connaissance de la Francophonie” năm 2019 và giải Ba cuộc thi “Expédition Francophone” năm 2019 do Trường ĐH Ngoại thương tổ chức.

Từ khi trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao tới nay, mình luôn nỗ lực và cố gắng để đạt được kết quả tốt trong học tập, mình từng đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021, học bổng “Stage de francais des relations internationales” - khoá học ngắn hạn về Quan hệ quốc tế bằng tiếng Pháp của Wallonie-Bruxelles International năm 2022, GPA hiện tại của mình đạt loại xuất sắc.

2 năm liền đạt khen thưởng Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, 3 năm đạt khen thưởng Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên và đạt khen thưởng Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2022. Năm 2023, mình nhận giải thưởng Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố Hà Nội.

Về hoạt động ngoại khoá, mình từng làm Trưởng Ban Nội dung của chương trình Tìm kiếm thủ lĩnh Sinh viên Học viện Ngoại giao (DAV’s Leaders) 2021, Trưởng Ban Văn phòng Chương trình DAV Games 2022, Trưởng Ban Truyền thông TEDxDAV 2022, Phụ trách truyền thông Giải chạy Pháp ngữ (được tổ chức bởi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ - OIF, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội, Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF và Học viện Ngoại giao). Ngoài ra, mình còn tham gia tổ chức các chương trình lớn của Học viện Ngoại giao và Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao với nhiều vai trò khác nhau như: Hội thảo quốc tế “Động lực mới cho Pháp ngữ ở châu Á - Thái Bình Dương", Lễ đón Tổng thư ký Pháp ngữ - bà Louise Mushikiwabo đến thăm, làm việc, khánh thành Phòng Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao, Lễ đón Tổng cục trưởng cục Quan hệ quốc tế - Bộ Quốc phòng Pháp đến thăm và làm việc tại Học viện Ngoại giao,... cùng nhiều chương trình và các toạ đàm lớn khác.

Hiện tại, mình đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao, thực tập sinh tại Khoa Tiếng Pháp Học viện Ngoại giao và tại Phòng Liên kết đào tạo - Ban Đào tạo Học viện Ngoại giao, đồng thời quản lý truyền thông Fanpage Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.

Nhờ vào những trải nghiệm của mình đã có được khi theo học tại Học viện Ngoại giao, bản thân mình cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong tính cách và trong công việc. Không chỉ nhiều cơ hội đã mở ra cho chính bản thân mình nhờ vào những công việc trên, mình còn có thêm nhiều bạn bè, gặp gỡ được nhiều người đáng ngưỡng mộ và tài giỏi, điều đó đã tiếp thêm cho bản thân mình động lực để phấn đấu trở thành phiên bản “Mỹ Oanh” ngày một tốt hơn trong tương lai. Từ một đứa con gái tự ti, nhút nhát, mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách chính bản thân mình với những trải nghiệm mới mẻ mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được.

Mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong cái nôi của dân tộc Mường - Hoà Bình. Tuy nhiên, là một người con dân tộc Mường với hoàn cảnh gia đình có người lao động chính bị bệnh, lại sống ở vùng ven của thành phố, mình cũng đã gặp nhiều khó khăn khi cơ sở vật chất và chất lượng cuộc sống. Trước đó, điều kiện kinh tế của gia đình mình rất khó khăn khi bố mình mắc bệnh đục thuỷ tinh thể cả 2 bên mắt khiến giảm thị lực và có nguy cơ mù loà, may mắn thay, bố mình đã nhìn thấy được màu sắc sau 2 cuộc phẫu thuật kéo dài gần 3 năm. Tại địa phương mình, đường xá đi lại chưa thực sự thuận tiện, mình cũng phải đối mặt với nhiều định kiến về người dân tộc, hay về chuyện gia đình, học tập. Hơn nữa, cơ sở vật chất giáo dục lúc đó chưa đáp ứng được hết nhu cầu của học sinh, việc mình tiếp cận với ngoại ngữ cũng khá muộn so với những bạn đồng trang lứa.

Chính những khó khăn mà mình đã phải đối mặt và trải qua từ nhỏ, mình càng có động lực mạnh mẽ để học tập và quyết tâm thay đổi hoàn cảnh, “thoát khỏi lũy tre làng”. Lên đến cấp 3, mình may mắn đỗ vào lớp Chuyên Pháp, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hoà Bình, đó là lần đầu tiên mình chứng minh được cho mọi người có định kiến về cô gái dân tộc, học trường vùng ven thấy rằng mình hoàn toàn có thể làm những điều mà mọi người cho là không thể. Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, mình nhận được tin mình được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, với niềm yêu thích ngành Quan hệ quốc tế, mình đã chọn Ngoại giao trở thành điểm đến cho 4 năm thanh xuân tiếp theo của mình.

Mình cảm thấy rất may mắn khi học tập tại Học viện Ngoại giao nói chung và Pháp ngữ Ngoại giao nói riêng. Nhờ học tập tại đây, mình đã nhận được rất nhiều cơ hội học tập và tham gia các hoạt động ngoại khoá, không chỉ của Học viện mà còn là các chương trình, buổi lễ lớn tại Bộ Ngoại giao hay có cơ hội gặp gỡ nhiều chính khách lớn đến từ các nước khác nhau. Bên cạnh đó, giảng viên của Học viện đa phần đều là cán bộ của Bộ Ngoại giao, các bạn sinh viên dù đến từ các tỉnh thành khác nhau nhưng đều rất tài năng với những màu sắc và dấu ấn rất riêng. Mình đã nhận được sự giúp đỡ cũng như học hỏi được rất nhiều điều từ thầy cô và các bạn, đây cũng chính là một trong những động lực to lớn để cố gắng phát triển hơn từng ngày.

Khi mình mới ở Hà Nội, mình rất nhớ gia đình, nhớ tiếng dặn dò học tốt của các “mế” (bà), nhớ hình ảnh người phụ nữ Mường trong bộ trang phục dân tộc ngồi dưới mái nhà sàn hay vị canh măng chua hạt dổi thơm phức. Mặc dù gặp phải nhiều sự khác biệt giữa quê hương mình từng sinh ra với nơi mình đang học tập, phải bắt nhịp với cuộc sống hiện đại và vội vã của Hà Nội, lịch học tập, các hoạt động ngoại khoá và công việc mà mình tham gia ngày càng nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên mình chưa bao giờ quên đi việc mình là một người con đất Mường và luôn cố gắng gìn giữ văn hoá dân tộc ấy dù đi bất kỳ nơi đâu. Khi có cơ hội, mình luôn cố gắng giới thiệu văn hoá của dân tộc mình cho mọi người xung quanh, không chỉ các bạn Việt Nam mà còn có các bạn nước ngoài cũng đều rất hứng thú khi nghe mình chia sẻ về văn hoá truyền thống của người Mường.

Đến thời điểm hiện tại, mình rất biết ơn và tự hào khi là một cô gái người dân tộc Mường Hoà Bình. Mình hiểu được những nếp sống đẹp đẽ của người dân tộc cùng những khó khăn mà người dân nơi đây gặp phải. Vậy nên mình luôn cố gắng và nỗ lực học tập thật tốt để có thể góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn, giới thiệu hình ảnh văn hoá truyền thống đến với mọi người trên toàn thế giới.

Mình rất tâm đắc với câu nói của Coco Chanel, rằng: “Nếu bạn sinh ra không có cánh, việc không làm gì cả sẽ ngăn cản cánh mọc ra”. Là một người trẻ, hãy sống và cống hiến hết mình cho xã hội, vì thanh xuân có hạn, nên hãy làm những điều mình thích, sống hết mình cho tuổi trẻ để khi nhìn lại, bản thân luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Mình tin rằng, mọi thứ sẽ đến với bạn một cách xứng đáng với những gì mà bạn đã cố gắng.

Từ những năm tháng cấp 3, mình đã từng tham gia một số hoạt động tình nguyện như “Tết Trung Thu” cho các bạn thiếu nhi ở vùng cao tại huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình), “Áo ấm mùa đông” - Chương trình tình nguyện quyên góp quần áo, đồ dùng học tập dành cho các bạn học sinh trên địa bàn trường vùng sâu, vùng xa tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình). Ngoài ra, mình từng là thành viên CLB tình nguyện Cộng Hưởng (thuộc Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) và cộng tác viên tại CLB Thiện nguyện tỉnh Hoà Bình. Với bản thân mình ở thời điểm hiện tại, mình hi vọng rằng các bạn trẻ như mình sẽ tham gia thật nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng xã hội luôn hướng về những điều tốt đẹp, tinh thần truyền thống lá lành đùm lá rách như câu tục ngữ mà ông cha mình đã để lại.