Phạm Tấn Phát - chàng trai 21 tuổi vượt qua khó khăn, theo đuổi đam mê Nghệ thuật

SVVN - Phạm Tấn Phát (sinh năm 2002) - một chàng trai trẻ đến từ Bắc Ninh - đang theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bên cạnh đó, Phát cũng là một MC trẻ tuổi đầy tài năng và triển vọng.

Yêu thích nghệ thuật từ nhỏ

Phát bắt đầu yêu thích Nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là lĩnh vực MC và nhiếp ảnh. Anh chàng có niềm đam mê mãnh liệt với việc đứng trên sân khấu, truyền tải những câu chuyện, thông điệp đến với mọi người. Tuy nhiên, do gia đình muốn Phát theo đuổi một công việc ổn định, nên anh đã phải giấu kín ước mơ của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Tấn Phát bộc bạch: “Bố mẹ mình từ bé đã luôn mong muốn sau này mình sẽ thành Bác sĩ, Giáo viên hay một viên chức nhà nước ổn định. Thấy chị gái mình từng không được ủng hộ khi muốn theo Nghệ thuật nên từ nhỏ mình đã dành dụm tiền để sau này có thể trang trải cho ước mơ của mình mà không để bố mẹ phải lo lắng”.

Nam sinh vẫn luôn nỗ lực học tập tốt ở trường và theo đuổi đam mê của mình. Anh chàng đã tự học, tự luyện tập để có thể trau dồi kỹ năng MC. Phát cũng tham gia rất nhiều các CLB, khóa học, workshop, không ngại làm trợ lý đi theo học hỏi các anh chị để có cơ hội trải nghiệm, học hỏi các kỹ năng và tiếp xúc với môi trường làm việc. Phát cũng hoạt động với nhiều vai trò như mẫu ảnh tự do, nhiếp ảnh và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Biến cố ập đến bất ngờ

Năm 2023 là một năm đầy biến cố đối với Phát. Anh chàng đã gặp phải hai lần tai nạn, khiến nửa mặt của Phát bị biến dạng. Tưởng chừng như mọi ước mơ và hoài bão của cậu thanh niên 21 tuổi phải tạm gác sang một bên, gia đình và bạn bè đã khuyên Phát nên từ bỏ ước mơ MC của mình. Tuy nhiên, anh chàng đã không bỏ cuộc. Phát đã kiên trì tập luyện, cải thiện ngoại hình và giọng nói của mình.

Nhờ sự nỗ lực của mình, nam sinh đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực MC và Nghệ thuật nói chung. Phát đã giành được giải Á Quân MC chuyên nghiệp tại ST Lighthouse, Giải Thí Sinh Ấn Tượng Nhất khóa MC cơ bản, Top 17 Tìm Kiếm Tài Năng MC HaUI, Sinh viên Giỏi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Best Face và Best Talend - King Queen of POA, và tham gia trình diễn nghệ thuật với vai trò vũ công tại nhiều chương trình lớn như: Văn nghệ quần chúng Trường Đại học Công nghiệp, Luminous Hanamorny, Đại hội Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Lễ tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Kỉ niệm 960 năm Nguyên Phi Ỷ Lan đăng quang,... Phát cũng đã có cơ hội được dẫn dắt nhiều chương trình lớn nhỏ, được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người nổi tiếng.

Anh chàng nghẹn ngào tâm sự: "Mình rất vui vì mình đã có thể vượt qua những khó khăn để theo đuổi đam mê của mình. Mình cũng rất biết ơn những người đã luôn động viên và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua".

Phát đã cho thấy rằng, chỉ cần chúng ta có nỗ lực và quyết tâm, thì chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình.

Tự tin vượt qua khó khăn

Trước đây, Phát từng mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội. Anh chàng kiệm lời vô cùng, đa phần vì tự ti và sợ không biết phải nói gì. Để vượt qua khó khăn này, Phát đã thực hiện một số phương pháp như chú ý cải thiện ngoại hình, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể. Anh tập cải thiện nụ cười và khẩu hình trước gương hàng ngày, thay đổi kiểu tóc, tìm hiểu về phong cách ăn mặc, tập luyện thể thao và luôn làm mới bản thân.

Ngoài ra, anh chàng còn tạo thói quen đọc sách, tập viết nhật ký để tăng vốn từ khi giao tiếp và biết cách sắp xếp các ý tưởng mạch lạc hơn. Phát luôn cố gắng thực hành với người thân, bạn bè thật nhiều để dần giảm đi nỗi sợ giao tiếp xã hội.

Chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Phát đã dần vượt qua khó khăn, trở thành một MC tự tin, bản lĩnh. Nam sinh chia sẻ: "Tất cả mọi người đều có những khó khăn, trở ngại riêng. Điều quan trọng là chúng ta phải có ý chí, nghị lực để vượt qua. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những thành công mà mình mong muốn".

Trong năm 2024, Phát mong muốn sẽ hoàn thành chương trình đại học với thành tích cao, sẽ thử sức với thật nhiều những cuộc thi tài năng. Anh chàng điển trai cũng mong muốn phát triển trên nền tảng TikTok trong năm nay. Với ý chí và sức trẻ của mình, anh chàng luôn muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, để có thể khám phá và phát huy hết khả năng của bản thân".

Phạm Tấn Phát là một tấm gương sáng cho các bạn trẻ đang trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Anh chàng đã vượt qua nhiều khó khăn, biến cố để trở thành một MC trẻ tuổi đầy tài năng và triển vọng. Nam sinh đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ hãy luôn tin tưởng vào bản thân, nỗ lực hết mình để biến những ước mơ của mình thành hiện thực.

Là sinh viên Genz điển hình, Tấn Phát muốn gửi gắm đến các bạn trẻ: “Điều đáng sợ nhất là ngày bản thân chẳng có gì để nỗ lực”. Mình không biết, những cuộc vui chơi, những người bạn chúng ta gặp trong những năm tháng tuổi 20 này có ảnh hưởng như thế nào đến mình của tuổi 30. Nhưng mình chắc chắn rằng, sự cố gắng của bản thân ở tuổi 20 là rất quan trọng. Nó quyết định chúng ta ở đâu, chúng ta làm gì, chúng ta là ai của tuổi 30.

Tuổi trẻ là thời gian để chúng ta học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành. Tấn Phát hi vọng các bạn trẻ hãy nỗ lực hết mình để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy để tuổi trẻ của các bạn là những năm tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời.

(Ảnh: NVCC)