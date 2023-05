Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường Ngoại thương: 'Hãy tự viết nên bản nhạc của chính cuộc đời'

SVVN - Lê Đỗ Thành Trung là sinh viên lớp Anh 03 – KTĐN – K59 Trường Đại học Ngoại thương. Anh đang giữ chức vụ Phó Bí thư và UV BCH Đoàn Thanh niên Trường nhiệm kỳ 2022 – 2024. Trung gây ấn tượng với mọi người khi là sinh viên xuất sắc trong học tập, hoạt động ngoại khóa. Từ khi còn học THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai, Trung đã liên tiếp đạt được các thành tích: Danh hiệu HSG toàn diện 3 năm học, học bổng Nay Der năm học 2018 - 2019 cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Tiếp nối thành tích đó, Trung đã theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên Ngoại thương và đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể sau 3 năm học: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên giai đoạn từ năm 2022 đến nay, UV BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024, Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền nhiệm kỳ 2022 – 2024, Bằng khen của Hiệu trưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021 – 2022, Bằng khen của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023, Bằng khen của BCH Đoàn trường vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2022, Bằng khen của BCH Đoàn trường vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021 – 2023, Đạt danh hiệu “Gương mặt Đoàn viên tiêu biểu” năm 2023.

Bên cạnh đó, Trung vẫn giữ vững các thành tích học tập đáng nể như: GPA tích lũy 3.93/4.00; 5/6 học bổng KHHT dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt (Học bổng A) cho các kỳ học I, II năm học 2020 - 2021, kỳ II năm học 2021 - 2022, kỳ I, II năm học 2022 – 2023;...

Chàng trai đến từ Gia Lai, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu như chưa quen với điều kiện khí hậu, thời tiết, những khác biệt về giọng nói, môi trường sống và phải sống một mình xa gia đình và người thân. Trung chia sẻ: “Bản thân không có họ hàng sinh sống tại đây, bố mẹ mình cũng có việc nên cũng không thể đi theo những ngày đầu nhập học, mình cảm nhận rằng khởi đầu của mình tại Hà Nội sẽ không hề suôn sẻ. Đối với mình việc trúng tuyển Đại học và trở thành 1 sinh viên Ngoại thương (FTU) là bước ngoặt đã thay đổi bản thân mình.

Trước khi học tại FTU, mình chỉ là một cậu bé tự ti, rụt rè, e sợ tất cả mọi thứ xung quanh, không dám thử bất cứ một thứ gì, chỉ đâm đầu vào học. Việc được học tập, rèn luyện tại đây giúp mình được tiếp xúc với sự năng động, tích cực của các bạn đồng trang lứa, dần dần mình bước ra khỏi vùng an toàn của mình và trở nên tự tin vào bản thân như hiện tại. Môi trường tại FTU làm mình quá choáng ngợp, mặc dù mình cũng đã hình dung trước trong đầu, nhưng mọi thứ tại đây đều làm mình quá bất ngờ bởi sự năng động quá sức tưởng tượng của bạn bè đồng trang lứa.

Tuy nhiên, mình biết rằng mình phải thay đổi bản thân để thích nghi và phát triển trong môi trường này. Mình đã xung phong làm lớp trưởng, ứng tuyển vào các CLB, đi làm thêm, cố gắng học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa… Dần dần mình thích nghi được với môi trường, thời tiết, con người nơi đây và dần hòa nhập được với bạn bè.

Trung chia sẻ thêm gặp khá nhiều khó khăn khi tham gia hoạt động Đoàn trong những năm qua. Ban đầu, mình khá chểnh mảng việc học hành của mình. Có những giai đoạn một tuần có 7 ngày nhưng phải đến 6 ngày mình không sắp xếp được công việc một cách hợp lý để đảm bảo việc học trên lớp dẫn đến kết quả học tập của mình không được như ý. Gia đình và họ hàng của mình thường xuyên đặt ra dấu hỏi lớn về việc hoạt động Đoàn, rằng hoạt động nhiều như thế có giúp ích gì cho công việc sau này không. Sau mỗi năm hoạt động, mình lại tự ngẫm rằng mình có nên gác lại những hoạt động Đoàn để thử một điều gì đó mới mẻ không, như bắt đầu một sở thích mới chẳng hạn… Rất nhiều áp lực và nghi vấn bủa vây xung quanh mình.

Nhưng nhờ có dìu dắt của thầy cô, anh chị trong văn phòng Đoàn, sự động viên của các em CTV, Thành Trung đã quyết định tiếp tục gắn bó và tiếp tục hoạt động Đoàn, cháy hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ. Chàng trai dần dần cân bằng được việc học và việc hoạt động ngoại khóa. Kết quả học tập dần ổn định trở lại khi Trung biết quản lý thời gian tốt và có phương pháp học tập đúng đắn. Thành Trung quyết tâm trở thành một Phó Bí thư Đoàn Thanh niên gương mẫu, cống hiến hết mình cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, và cũng để có thể truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên, sinh viên FTU. Ngoại thương luôn là môi trường tuyệt vời với giảng viên tâm huyết, sinh viên năng động, tích cực và bản thân Trung rất biết ơn vì một môi trường năng động, tích cực đó đã tạo cho Trung rất nhiều động lực giúp phát triển bản thân đến phiên bản hiện tại và hài lòng vì đã quyết định sáng suốt khi lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương làm bến đỗ cho thời đại học.

Hiện tại với cương vị Phó Bí thư Đoàn trường, tổ chức chính trị - xã hội tiên phong dẫn lối cho hơn 400 Chi đoàn và 40 CLB trực thuộc, cũng là một thủ lĩnh sinh viên, Trung hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình. Là đại diện của sinh viên toàn trường, chàng trai này luôn cố gắng lan tỏa tinh thần, giá trị và bản lĩnh sinh viên Ngoại thương: xuất sắc trong học tập, năng động trong ngoại khóa khi giữ được thành tích học tập tốt và tích cực trong các hoạt động của trường, Đoàn - Hội, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên.

Chia sẻ về bí quyết gì để giữ thành tích học tập tốt như hiện tại khi vẫn đang tất bật với những chương trình của Đoàn cho đến tận đêm, Trung bộc bạch: “Mình đã được nghe rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này là làm thế nào để có thể vừa học tập tốt trên lớp và vừa có thể hoạt động Đoàn sôi nổi. Đối với mình, quản lý thời gian tốt chỉ là phương pháp đạt được mục tiêu còn để thực sự hoàn thành được mục tiêu đó, mình cho rằng nhận thức về việc mình đang làm là điều quan trọng nhất, để khi mình say mê với một điều gì đó (đối với mình là hoạt động ngoại khóa), mình vẫn có thể đưa bản thân trở về kế hoạch mình đã đề ra. Mình hiểu được rằng việc học vẫn rất quan trọng nên dù có đang làm gì, có dành thời gian cho các hoạt động Đoàn thế nào thì mình vẫn phải dành ra một quỹ thời gian ưu tiên hàng đầu cho học tập.

Có một câu nói Trung tâm đắc nhất là “Cuộc đời là freestyle”, cuộc đời là của mình, không do ai định sẵn, và tất cả đều do mình quyết định. Mình có thể tự do làm những gì mình muốn, “freestyle” trên chính “bản nhạc” cuộc đời của mình. Mình sống tự do nhưng không buông thả. Mình sống đúng với bản thân, sống với chất riêng của mình. Trong thời gian tới, Trung đang dự định hoàn thành nốt việc học tại trường và công việc trong nhiệm kỳ tại Đoàn Thanh niên.