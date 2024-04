Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam: 'Mang theo những suy nghĩ tích cực và tiến lên phía trước'

SVVN - Bên cạnh việc học tập trên lớp, học tập thông qua các hoạt động Đoàn - Hội cũng là cách mà sinh viên chọn để học hỏi được nhiều điều bổ ích và về cách tạo ra sự thay đổi tích cực. Theo Hà My, trong quá trình tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội, cô bạn đã đặt ra các mục tiêu và sẵn lòng làm việc vượt qua giới hạn của bản thân.

Là một cô gái theo đuổi sự tích cực, Hà My cho rằng những thử thách, khó khăn không thể làm cho người trẻ chùn bước, mà ngược lại còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy để chúng ta tiến lên phía trước.

Vũ Trần Hà My (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 4 của khoa Điện - Điện tử Học viện Hàng không Việt Nam. Năm 2020, Hà My đã chọn Học viện Hàng không Việt Nam là nơi học tập và theo đuổi ước mơ. Tại đây, cô nàng gốc Thanh Hóa đã bén duyên với Đoàn - Hội. Tham gia các hoạt động và phong trào Đoàn - Hội đã mang lại cho Hà My nhiều trải nghiệm quý giá và làm được nhiều phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng.

“Mình được tham gia nhiều chiến dịch lớn của Thành phố Hồ Chí Minh như: Xuân Tình Nguyện, Mùa Hè Xanh… Thông qua các chương trình, mình không những có cơ hội để đóng góp sức trẻ vào cộng đồng mà còn được phát triển bản thân theo hướng tích cực. Mình cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy sự biến đổi tích cực trong cộng đồng sau mỗi chiến dịch tình nguyện. Đồng thời, mình còn mang về những trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành và cả những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ”, Hà My bộc bạch.

Tích cực tham gia nhiều hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức còn giúp Hà My phát triển những kỹ năng quan trọng có thể áp dụng vào trong việc học tập. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam cho biết: “Hoạt động Đoàn-Hội giúp mình phát triển nhiều kỹ năng quan trọng như: Giao tiếp, quản lý thời gian, lãnh đạo và làm việc nhóm… Những kỹ năng này không chỉ hỗ trợ trong cuộc sống cá nhân mà còn rất hữu ích trong học tập và sự nghiệp sau này. Việc tham gia vào các hoạt động xã hội cũng giúp mình tạo ra một môi trường học tập tích cực. Mình có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với những người khác, cùng nhau hỗ trợ và thúc đẩy sự tiến bộ”. Với tinh thần không ngại học hỏi, Hà My luôn cố gắng chủ động học tập kinh nghiệm từ những người anh, chị đi trước để lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình hoạt động và học tập.

Thông qua các chương trình, hoạt động đã tham gia Hà My nhận được nhiều điều quý giá trong hành trình phát triển bản thân như: Tinh thần đồng đội, trách nhiệm, tình yêu thương và sự chia sẻ, kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian, sự biết ơn… Hà My tâm sự: “Tham gia vào các hoạt động Đoàn - Hội hay các chiến dịch tình nguyện giúp mình hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tinh thần đồng đội và làm việc nhóm. Chỉ khi chúng ta cùng nhau hợp tác, chia sẻ và đóng góp, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu lớn. Việc tham gia vào các hoạt động xã hội còn giúp mình nhận ra tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng, học được cách tự giác và chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Thông qua việc dành thời gian và công sức để giúp đỡ người khác, mình còn hiểu được giá trị của tình yêu thương và sự chia sẻ. Hạnh phúc thực sự không chỉ đến từ việc nhận, mà còn từ việc cho đi và hỗ trợ những người xung quanh. Tham gia vào các hoạt động xã hội cũng giúp mình phát triển kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian hiệu quả. Mình học được cách tương tác với đối tác, tổ chức công việc một cách có tổ chức và hiệu quả”. Hà My cũng học được cách trân trọng những gì bản thân đang có và muốn hướng về phía trước với tinh thần cống hiến, sẻ chia.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam Hà My cho biết, trong phong trào Đoàn Hội, sự hợp tác và tương tác tích cực giữa các thành viên là chìa khóa để xây dựng một tổ chức đoàn kết và phát triển. Hà My luôn khuyến khích ý kiến và quan điểm từ các bạn sinh viên, tôn trọng sự khác biệt, tạo điều kiện cho mọi người được thể hiện bản thân. Đồng thời, nữ sinh cho rằng việc phát triển kỹ năng xã hội và lãnh đạo cũng rất quan trọng.

Hà My chia sẻ: “Với mình, một lãnh đạo không chỉ đòi hỏi sự tự tin và kiến thức, mà còn đòi hỏi sự truyền cảm hứng và khả năng làm việc nhóm. Vì vậy, bản thân mình cũng luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thể hiện được vai trò của người lãnh đạo trong tập thể. Mình luôn đặt mục tiêu làm việc hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của tổ chức và cộng đồng. Mình tin rằng sự hợp tác, trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau là chìa khóa để đạt được thành công cá nhân và tổ chức. Đồng thời, mình cũng coi trọng sự công bằng, trung thực và trách nhiệm trong công việc và luôn luôn đặt lợi ích của tổ chức, tập thể lên hàng đầu”.

Là một đoàn viên, thanh niên trong thời đại 4.0, Hà My cho rằng có nhiều cách để người trẻ đóng góp vào việc xây dựng quê hương và đất nước theo cách tích cực và hiệu quả. “Chúng ta cần tham gia thêm nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội và tình nguyện trong cộng đồng. Đối với mình, xây dựng đất nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là một cam kết, một ước mơ và một sứ mệnh. Mình muốn tham gia vào việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển bền vững. Việc tham gia vào hoạt động hỗ trợ các chương trình xã hội, môi trường và lan tỏa ý thức về quyền lợi, trách nhiệm công dân là những cách để chúng ta góp phần vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho tương lai. Mình là người trẻ và mình sẵn sàng cống hiến, làm việc hết sức để thực hiện những điều đó”, Hà My bày tỏ.

Một số thành tích nổi bật của Vũ Trần Hà My: - Giấy khen của Hội Sinh viên Học viện đạt Cán bộ Hội tiêu biểu năm 2020 – 2021; - Giấy khen của Hội Sinh viên Học viện đạt Cán bộ Hội tiêu biểu năm 2021 – 2022; - Giấy khen của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023; - Giấy khen của Hội Sinh viên Học viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022; - Giấy khen của Liên Chi hội Điện - Điện tử đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022; - Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam về có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2023; - Giấy Chứng nhận của Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam về thành tích Sinh viên 5 Tốt cấp Học viện năm 2022; - Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; - Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố về hoàn thành xuất sắc chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 năm 2022; - Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố về có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2020 -2023; - Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố về có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm 2021 -2022; - Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hàng không Việt Nam đạt Sinh viên 5 Tốt cấp Học viện năm 2021 – 2022; - Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân Phường 8 – Phú Nhuận về có thành tích tích cực tham gia hoạt động chiến dịch tình nguyện hè năm 2023; - Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố về có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2022 -2023; - Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố về hoàn thành xuất sắc chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 15 năm 2023; - Giấy khen của Ủy ban nhân dân Phường 8 – Phú Nhuận về Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Hội Chữ thập đỏ phường 8, Phú Nhuận năm 2023; - Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022".

