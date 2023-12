Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội: Sáng tạo, cống hiến để trưởng thành

Một số thành tích cá nhân của Mai Anh: - Leader of Student Union Core Member at Asian Federation For Pharmaceutical Sciences 2023; - Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội khóa XX nhiệm kỳ 2023 - 2025; - Cựu phó ban Truyền thông Hội Sinh viên trường; - Trưởng BTC cuộc thi Ứng xử văn minh mạng xã hội 2022; - Giấy khen sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2020 - 2021 và 2022 - 2023 do Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội khen thưởng; - Giấy khen của Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Dược Hà Nội cho thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên 2 năm liên tiếp 2021- 2022 và 2022-2023; - Giấy chứng nhận của Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam cho sinh viên tham gia hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 trong Mạng lưới thầy thuốc đồng hành năm 2021; - Tình nguyện viên của Hội nghị đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam năm 2021;...