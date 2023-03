Phó Chủ tịch HSV Trường ĐH Khoa học Tự nhiên với GPA xuất sắc, nhiệt huyết trong công tác Đoàn Hội

SVVN - Ngô Phương Trang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Máy tính và Khoa học thông tin, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương Trang là thủ khoa đầu vào khóa QHT.2020, hiện đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ Ielts 8.0, GPA đạt xuất sắc 3.73/4.0. Cô cũng liên tiếp đạt được nhiều học bổng trong học tập cùng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp thành phố” năm học 2021 - 2022.

Lựa chọn ngành học được định kiến là “con gái khó thể làm được”

Phương Trang sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, có truyền thống ông bà, bố mẹ làm giáo viên. Đây là nền tảng và động lực lớn để cô luôn cố gắng trong học tập và rèn luyện.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn ngành học được coi là khó, Phương Trang nói: “Mình có đam mê và muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mà từ trước tới giờ thường có định kiến là “con gái khó thể làm được”. Bên cạnh đó, bản thân nhận thấy giá trị mà công nghệ mang lại cho cuộc sống thực sự là vô tận, mọi thứ xung quanh chúng ta bây giờ đều đang được tự động hóa, thông minh hóa, khiến cuộc sống trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Đây cũng chính là một trong những lý do mình mong muốn đóng góp trí tuệ của bản thân vào lĩnh vực này”.

Môi trường học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã giúp Phương Trang thay đổi rất nhiều qua quãng thời gian được học tập và rèn luyện. Bên cạnh kiến thức chuyên môn thực hành lập trình thử sức ở nhiều mảng với một vài ngôn ngữ khác nhau, cô cùng các sinh viên học được thêm kỹ năng mềm: học cách quản lý thời gian, cách lên kế hoạch, kết nối với mọi người và cả cách thiền.

Thành tích của Phương Trang trong học tập và tham gia hoạt động: Thành tích học tập: Thủ khoa đầu vào khóa QHT.2020;

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2021 - 2022;

Đạt chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 8.0;

Đạt học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc và Giỏi 4 kỳ liên tiếp;

Đạt học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021 - 2022;

Đạt học bổng trao đổi tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc kỳ thu năm học 2022 - 2023;

Đạt Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: “Đạt thành tích xuất sắc trong học tập” 2 năm học liên tiếp; Thành tích hoạt động Đoàn - Hội: Giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Giữ chức Chủ nhiệm CLB Toán tin HAMIC;

Top 8 chung cuộc cuộc thi “Thủ lĩnh Tự nhiên 2022”;

Trưởng BTC cuộc thi lập trình web "WContest 2022: Web for Education" do CLB HAMIC tổ chức;

Trưởng BTC lớp dạy tình nguyện "Lớp dạy lập trình Scratch: To Scratcher And Beyond 2022" nằm trong chiến dịch "Sắc xanh Tự nhiên 2022";

Trưởng Ban Đối ngoại chuỗi hoạt động chào Tân sinh viên K67 HUS "Meliora From HUS" với chủ đề “The Journey Of Youth”;

Diễn giả workshop “Ngoại ngữ và du học” trong chuỗi hoạt động chào Tân sinh viên khóa K67 HUS;

BTC chuỗi lớp ôn tập “Chinh phục A+” do Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên tổ chức và 4 CLB học thuật (CLB Toán Tin HAMIC, CLB Hóa học HCC, CLB Vật lý HPC, CLB Học thuật tích cực HWC) đăng cai mỗi cuối kỳ;

Tham gia chương trình tình nguyện “Mùa Đông Ấm 2022” tại xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Top 2 thiết kế lì xì cho em - hoạt động gây quỹ “Lì xì cho em” nằm trong chương trình tình nguyện “Tết Hy vọng 2022”;

Tình nguyện viên hỗ trợ công tác tổ chức Vòng Sơ khảo cuộc thi “Thách thức tài năng Toán học - VMTC 2021”;

BTC Talkshow chuyên môn “How we were fooled by statistics?” do CLB Toán Tin HAMIC tổ chức phối hợp cùng Liên chi Hội Sinh viên khoa Toán - Cơ - Tin học năm 2020;

Tham gia cuộc thi “Lớp tôi số 1” do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tháng 4 năm 2021;

Tham gia giải chạy “Running Challenge” cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kết hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tháng 3 năm 2021;

Tham gia cuộc thi “Sinh viên Tự nhiên tìm hiểu về Luật Thanh niên và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng”;

Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội”; Thành tích khác: Thành viên khóa K22 của trung tâm tài năng trẻ FPT Young Talents;

Đại sứ dự án STEMherVN do Viện nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững Việt Nam triển khai tạo cảm hứng và trao quyền cho các em gái tiếp cận giáo dục và theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM.

Nỗ lực học tập, hăng hái trong hoạt động Đoàn - Hội

Hoạt động Đoàn - Hội ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phủ rộng ở rất nhiều mảng kỹ năng. Chính vì vậy, qua mỗi lần tham gia, với cương vị Ban tổ chức hay thí sinh, Phương Trang đều học được rất nhiều bài học bổ ích. Có thể nhắc tới Chương trình “Thủ lĩnh Tự nhiên 2022”, trải qua vòng đầu tiên Phương Trang được trải nghiệm quay video giới thiệu bản thân sao cho ấn tượng, tới vòng sơ khảo được trải nghiệm team-building thuyết trình dự án, vẽ tranh cả đội,... tới vòng chung kết cô được hùng biện, thể hiện cá tính của mình trên sân khấu. Phương Trang bày tỏ: “Qua cuộc thi, mình trở nên trưởng thành, mạnh dạn hơn rất nhiều và đặc biệt bản thân có thêm nhiều người bạn chí cốt trong lớp, trong khoa, trường. Mình mong là các bạn sinh viên sắp tới cũng sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tham gia “Đại sứ Tự nhiên 2023” vì chắc chắn các bạn sẽ không thấy hối hận chút nào!”.

Bên cạnh đó, Phương Trang từng là Trưởng Ban tổ chức cuộc thi lập trình web “WContest 2022: Web for Education” cho đối tượng dự thi là toàn bộ sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi chuyên môn, với cô đây là sự tự hào bởi cuộc thi đã kết nối được 2 Câu lạc bộ Toán Tin HAMIC cùng Câu lạc bộ MIM Media và nhận được sự quan tâm rất lớn từ các thầy cô trong khoa, Liên Chi đoàn - Liên Chi hội Khoa Toán - Cơ - Tin học, từ các doanh nghiệp. Thời gian, tâm huyết Phương Trang dành cho cuộc thi trải dài trong hơn 3 tháng từ những bước đầu xây dựng kế hoạch đến lúc nhìn các đội thi tỏa sáng trong đêm chung kết với những sản phẩm website thực tế, ý nghĩa. Bản thân cô tự hào và xúc động rất nhiều khi cùng Ban tổ chức tạo ra được một sân chơi học thuật bổ ích cho các bạn sinh viên.

Trong mỗi công việc, Phương Trang đều tìm cho mình những người bạn đồng hành để cùng nhau san sẻ. Về mảng học tập, cô có ba người bạn sát cánh trong mọi môn học để chia sẻ kiến thức, giảng bài cho nhau giúp việc học trở nên hiệu quả hơn nhưng không nhàm chán. Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phương Trang luôn nỗ lực kết nối với mọi người để học hỏi qua từng hoạt động, sự kiện. Dưới sự dẫn dắt, đồng hành của các anh chị, các bạn trong Ban Thư ký cô vững vàng và tự tin hơn khi đảm nhận các vai trò như Trưởng Ban Đối ngoại, phụ trách mảng Câu lạc bộ. Bên cạnh đó, bản thân giữ chức vụ Chủ nhiệm một Câu lạc bộ, Phương Trang mong muốn có thể cùng Hội Sinh viên hỗ trợ phát triển hơn nữa các Câu lạc bộ trực thuộc bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Bởi Câu lạc bộ giống như mái nhà thứ hai của các bạn sinh viên, nơi các bạn được kết nối gần gũi một cách tự nhiên và dễ dàng.

“Trong thời gian tới, mình sẽ học tập thêm nhiều kỹ năng để có thể chủ động hơn nữa trong công tác tổ chức, định hướng các hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, bản thân cần là một người có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần đổi mới sáng tạo để chương trình hàng năm có sự tiến bộ hơn hấp dẫn sinh viên tham gia và đặc biệt luôn công tư phân minh để hòa hợp giữa cả 8 khoa trong trường”, Phương Trang cho biết.

Sở hữu chứng chỉ Ielts 8.0, Phương Trang từng chia sẻ phương pháp học tập của bản thân trong workshop “Ngoại ngữ và du học” của chuỗi hoạt động chào tân sinh viên K67 “Meliora from HUS”. Để đạt được số điểm đáng mong đợi, cô tự ôn thi và chấp nhận đánh đổi khung giờ thư giãn của bản thân để dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Phương Trang tự tạo áp lực bằng cách đăng ký luôn ngày thi để tránh sự lười biếng, bởi chi phí thi không hề rẻ. Quá trình ôn luyện, cô lập một thời gian biểu để học các kỹ năng và thường xuyên lắng nghe những chia sẻ của anh chị đi trước về việc học, chọn những tài liệu phù hợp nhất.

Với các thành tích đã đạt được, Phương Trang cảm thấy rất vui vì bản thân thực sự đã sống hết mình với thanh xuân, có cơ hội được học - trải nghiệm - cống hiến và gặp gỡ kết thân nhiều bạn mới. Chính thành tích đó tiếp tục trở thành động lực để cô phấn đấu trong tương lai giúp hiện thực hóa ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Phương Trang muốn nhắn gửi các bạn sinh viên một câu mà cô thích nhất: “I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary - Tôi nghĩ rằng những người bình thường có thể trở nên phi thường” của Elon Musk – nhà sáng lập Tesla và SpaceX.