Các tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rất phù hợp với sinh viên Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội (VNU-IS)

SVO - Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có 6 thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29/7/2026, phóng viên Báo Tiền Phong đã phỏng vấn nhanh anh Lưu Tùng Dương – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường.

Thưa anh, anh đánh giá thế nào về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức?

Anh Lưu Tùng Dương: Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp có bề dày truyền thống và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Điều khiến cuộc thi trở nên đặc biệt không nằm ở việc tìm kiếm vẻ đẹp hình thể, mà ở việc tôn vinh một hình mẫu phụ nữ Việt Nam toàn diện: có tri thức, có bản lĩnh, có trái tim nhân ái và tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Đó cũng chính là những giá trị rất gần với triết lý đào tạo "Thân – Tâm – Tuệ" mà Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đang theo đuổi: phát triển người học hài hòa về thể chất, phong phú về tâm hồn và vững vàng về trí tuệ.

Anh Lưu Tùng Dương – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS).

Với một đơn vị mang sứ mệnh đào tạo công dân toàn cầu như Trường Quốc tế – ĐHQGHN, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là một sân chơi ý nghĩa để sinh viên của thể hiện bản sắc cá nhân, rèn luyện sự tự tin và lan tỏa hình ảnh nữ sinh Việt Nam hiện đại, có năng lực hội nhập quốc tế, có trách nhiệm xã hội và giàu khát vọng cống hiến.

Các tiêu chí của cuộc thi này có phù hợp với sinh viên Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội?

Anh Lưu Tùng Dương: Tôi cho rằng các tiêu chí của cuộc thi rất phù hợp với sinh viên Trường Quốc tế. Triết lý đào tạo "Thân – Tâm – Tuệ" của Nhà trường hướng tới mở khóa tiềm năng tốt nhất của người học trên ba phương diện. "Thân" là sức khỏe, hình thể, phong thái tự tin. "Tâm" là nhân cách, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. "Tuệ" là tri thức, tư duy phản biện, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế. Ba yếu tố này chính là nền tảng tạo nên một thí sinh toàn diện, trùng khớp với những phẩm chất mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tìm kiếm.

Bên cạnh đó, sinh viên Trường Quốc tế có ngoại ngữ tốt vì được theo học các chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và các phong trào Đoàn – Hội. Môi trường đó giúp các em sớm hình thành bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và tinh thần phụng sự xã hội - những điểm mạnh rất có giá trị khi bước vào một cuộc thi tầm quốc gia như Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sẽ tham gia BGK Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc.

Anh mong muốn sinh viên Trường Quốc tế - ĐHQG Hà Nội đạt được những mục tiêu gì khi tham gia cuộc thi này?

Anh Lưu Tùng Dương: Trước hết, chúng tôi mong muốn các em có thêm một trải nghiệm quý giá để trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Cuộc thi là cơ hội để các em rèn luyện khả năng ứng xử, giao tiếp trước công chúng, làm việc dưới áp lực và thể hiện bản lĩnh cá nhân. Tất cả đều là những kỹ năng mà triết lý "Thân – Tâm – Tuệ" của Nhà trường hướng tới, trang bị cho người học trên giảng đường cũng như ở mọi sân chơi của cuộc sống.

Nếu đạt thành tích cao, đó sẽ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và của toàn thể Trường Quốc tế – ĐHQGHN. Nhưng dù kết quả thế nào, điều quan trọng nhất là các em thể hiện được hình ảnh một nữ sinh VNU-IS tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức và có trái tim hướng về cộng đồng. Qua đó, các em cũng sẽ trở thành những gương mặt truyền cảm hứng, góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Nhà trường đến với đông đảo công chúng cả nước.

Trân trọng cảm ơn anh!