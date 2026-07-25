Dự thi Hoa hậu Việt Nam là hành trình trưởng thành của những nữ sinh ưu tú

SVO - Ngoài sự xuất hiện của nhiều thí sinh đến từ các trường đại học có truyền thống, vòng sơ khảo cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026' còn có đông đảo các nữ sinh đến từ các trường khối Kỹ thuật, Công nghệ. Sinh Viên Việt Nam xin giới thiệu chia sẻ của chị Chung Hải Bằng - Chuyên viên PR, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện (khóa IX).

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp có uy tín và bề dày truyền thống hàng đầu tại Việt Nam. Điều làm nên giá trị khác biệt của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn ở việc đề cao trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Đây cũng chính là những phẩm chất mà các cơ sở giáo dục đại học luôn hướng tới trong quá trình đào tạo và phát triển thế hệ trẻ.

Dự thi "Hoa hậu Việt Nam" là hành trình trưởng thành của những nữ sinh ưu tú.

Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc

Là người từng nhiều năm đồng hành với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tôi cho rằng, Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình trưởng thành của những nữ sinh ưu tú. Đây là cơ hội để các bạn trẻ khẳng định bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng đến cộng đồng bằng tri thức, sự tự tin và trách nhiệm xã hội.

Tôi cho rằng, các tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam rất phù hợp với nữ sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). PTIT là môi trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế số và truyền thông. Bên cạnh nền tảng chuyên môn vững vàng, sinh viên Học viện luôn được khuyến khích phát triển toàn diện thông qua nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, phong trào Đoàn – Hội, các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp và nhiều hoạt động quốc tế.

Ngày nay, nữ sinh PTIT không chỉ giỏi chuyên môn mà còn năng động, tự tin, có khả năng ngoại ngữ, tư duy công nghệ và kỹ năng hội nhập. Những phẩm chất ấy rất phù hợp với hình mẫu người phụ nữ Việt Nam hiện đại mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang hướng tới: Có trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái và khát vọng cống hiến.

Chị Chung Hải Bằng - Chuyên viên PR, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện (khóa IX).

Tiêu chí khó nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Theo tôi, tiêu chí khó nhất không phải là vẻ đẹp hình thể mà là khả năng hội tụ hài hòa giữa trí tuệ, bản lĩnh, kỹ năng ứng xử, khả năng truyền cảm hứng và trách nhiệm với cộng đồng. Đây đều là những giá trị được hình thành thông qua quá trình học tập, rèn luyện và trải nghiệm lâu dài, chứ không thể chuẩn bị trong thời gian ngắn trước cuộc thi.

Chính vì vậy, môi trường đại học và đặc biệt là các hoạt động Đoàn – Hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện. Những trải nghiệm từ hoạt động xã hội, tình nguyện, nghiên cứu khoa học, tổ chức sự kiện hay làm việc nhóm đều góp phần giúp các bạn tích lũy bản lĩnh và sự tự tin để bước ra những sân chơi lớn.

Học viện đang tích cực tuyên truyền thông tin về cuộc thi tới sinh viên, đặc biệt là những nữ sinh có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và có mong muốn thử sức ở những sân chơi lớn. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều gương mặt tiêu biểu của PTIT đăng ký tham gia vòng sơ khảo. Điều quan trọng không chỉ là số lượng mà là chất lượng thí sinh – những bạn trẻ có đủ sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng để đại diện cho hình ảnh nữ sinh PTIT hiện đại, trí tuệ và năng động.

Ngoài các trường đại học có truyền thống, vòng sơ khảo cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026" còn có sự tham gia đông đảo của các nữ sinh đến từ các trường khối kỹ thuật, công nghệ.

Thêm một hành trình trải nghiệm đáng nhớ để trưởng thành hơn

Điều tôi mong muốn nhất là các bạn có thêm một hành trình trải nghiệm đáng nhớ để trưởng thành hơn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc được tham gia một cuộc thi quy mô quốc gia cũng sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc dưới áp lực, khả năng trình bày trước công chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Nếu đạt được thành tích cao, đó không chỉ là niềm tự hào của bản thân và gia đình mà còn góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đến đông đảo công chúng. Quan trọng hơn cả, các bạn sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ Việt Nam.

Tôi kỳ vọng các bạn sẽ luôn giữ được sự tự tin, chân thành và bản sắc riêng của mình trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Là sinh viên của một trường đại học công nghệ hàng đầu, các bạn có lợi thế về tư duy hiện đại, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần đổi mới sáng tạo. Tôi mong các bạn sẽ phát huy được những điểm mạnh ấy, đồng thời thể hiện hình ảnh nữ sinh PTIT không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng và luôn sẵn sàng cống hiến.

Tôi tin rằng, dù kết quả như thế nào, nếu các bạn thể hiện được sự tự tin, trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ PTIT thì đó đã là một thành công rất đáng tự hào. Những dấu ấn các bạn tạo nên sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năng động, hội nhập và không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.