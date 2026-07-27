'Bị loại ngay từ vòng lọc hồ sơ': Người trẻ Mỹ chật vật tìm việc trong bối cảnh tuyển dụng bằng AI

SVO - Một cử nhân mới ra trường cho biết thư xin việc và CV của cô chưa từng đến tay nhà tuyển dụng mà luôn bị các công cụ tuyển dụng tự động sàng lọc.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại quy trình tuyển dụng, nhưng đối với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, công nghệ này cũng tạo ra những nỗi thất vọng mới. Khi ngày càng nhiều nhà tuyển dụng sử dụng các công cụ sàng lọc tự động để xử lý hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển, người tìm việc lo ngại rằng, những ứng viên đủ năng lực có thể bị loại trước khi hồ sơ của họ được nhà quản lý tuyển dụng nhìn thấy.

Samantha Kehler, cử nhân tốt nghiệp ĐH Marist, một ví dụ trong số rất nhiều người trẻ Mỹ gặp tình huống tương tự ngoài kia, đã chia sẻ về cách AI đã thay đổi quá trình tìm việc của cô, cũng như lý do cô cho rằng, các hệ thống tuyển dụng tự động đang khiến việc gia nhập thị trường lao động hiện nay trở nên khó khăn hơn: "Tôi chắc chắn đã cố gắng dành thời gian để học hỏi và rèn luyện một chút. Điều đó thực sự giúp tôi hiểu cách tận dụng AI theo hướng có lợi cho mình, thay vì chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn từ AI. Tôi sử dụng nó không chỉ để trả lời câu hỏi, mà còn hỗ trợ quá trình nghiên cứu và tổng hợp thông tin nhanh hơn".

Tuy nhiên, nhiều công ty hiện nay sử dụng hệ thống theo dõi ứng viên để quét hồ sơ xin việc dựa trên các từ khóa trước khi hồ sơ đến tay nhà tuyển dụng. Sự thay đổi này khiến nhiều người tìm việc lo ngại rằng, quy trình tuyển dụng đang trở nên kém tính cá nhân hơn.

Kehler chia sẻ: "Tôi biết rằng, về cơ bản, AI chính là thứ đang đọc hồ sơ ứng tuyển của mình. Tôi không cảm thấy CV và thư xin việc của mình được con người thực sự đọc. Tôi biết, mình sẽ chỉ bị loại nếu không có một từ khóa cụ thể nào đó".

Kehler cho biết thêm rằng, việc nhận được những email từ chối "vào lúc 2h sáng" càng củng cố niềm tin của cô rằng, các hệ thống tự động đang ngày càng chi phối quá trình tuyển dụng. Điều này khiến nhiều ứng viên đặt câu hỏi, liệu họ có từng có cơ hội tạo được ấn tượng đầu tiên với một nhà tuyển dụng thực sự hay không?