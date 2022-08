Quán quân Say to Succeed 2022: 'Hành trình theo đuổi sự học và sự tử tế'

SVVN - Trần Lê Trúc hiện là sinh viên năm cuối khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với lẽ sống theo đuổi sự tử tế và sự học khiêm cung, niềm đam mê mãnh liệt với cây mic, Lê Trúc đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua thất bại để gặt hái những dấu ấn của riêng mình. Hành trình trở thành Quán quân Cuộc thi Hùng biện Say to Succeed - Nói để thành công mùa XI là một trong những dấu ấn của chàng trai trẻ, cuộc thi do Câu lạc bộ (CLB) Hùng biện Mầm Sống Trường Đại học Ngân Hàng - TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Nhắc đến Trần Lê Trúc, có lẽ mọi người sẽ ấn tượng với một chàng trai với vẻ ngoài lãng tử, thư sinh và rất đa tài: MC cầm trịch rất nhiều chương trình quan trọng trong và ngoài nhà trường; Giọng hát rất tình bên cây đàn guitar; Viết chữ đẹp,… và dành rất nhiều tình yêu cho gia đình cũng như cho hoạt động cộng đồng. Không quá khi nói rằng, Lê Trúc là đại diện cho một người trẻ “Văn võ song toàn”.

Lẽ sống theo đuổi sự tử tế

Lê Trúc sinh ra và lớn lên ở vùng quê Yên Dũng, Bắc Giang. Cậu đã từng là một cậu bé rụt rè, nhút nhát, thậm chí còn từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Bước chân vào cấp 3, với mong muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, Trúc đăng ký tham gia vào CLB Sách và Hành động, đội Văn nghệ Xung kích Trường THPT Yên Dũng 2, từ thành viên cho đến vị trí Ban chủ nhiệm. Cũng từ đây, thầy cô và bạn bè xung quanh ngày càng được chứng kiến một Lê Trúc thay đổi từng ngày, tự tin, tỏa sáng, vượt qua giới hạn của bản thân, gặt hái thành công nhưng vẫn luôn luôn hướng đến cộng đồng, giữ lẽ sống tử tế, yêu thương. Tuy còn rất trẻ, nhưng cậu đã khẳng định khả năng đi đầu và luôn nhận được sự tín nhiệm của mọi người trong các tổ chức: Trưởng ban nhân sự dự án dạy học miễn phí - D Free Learning; sáng lập lớp VAS - CLB cải thiện giọng nói và sự tự tin cho người trẻ; dẫn dắt rất nhiều chương trình của Like A Tree - Doanh nghiệp tham vấn và khai vấn tinh thần cho cộng đồng; Luôn tiên phong trong các phong trào và công tác đoàn của địa phương,...

Trúc yêu sách, gắn bó với rất nhiều chương trình, sự kiện liên quan đến sách. Cậu chia sẻ, sách là kho tàng kiến thức quý báu của nhân loại, lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần hành động là điều cậu mong muốn khi tham gia CLB Sách và Hành động, cho đến những chương trình như Talkshow của Dự án Love Books Love Life, Talkshow ME của Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,...

Khi đọc nhiều, hiểu sâu, nhìn đời rộng hơn là lúc chúng ta cần hành động. Chàng sinh viên Báo chí thấy mình cần phải mạnh mẽ, dũng cảm cất lên tiếng nói, suy nghĩ của mình về những vấn đề người trẻ đang trăn trở, đối mặt; góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tốt đẹp hơn, một tương lai đất nước hùng cường hơn. Đây cũng chính là mục tiêu mà Cuộc thi Hùng biện Say to Succeed hướng đến: Thức tỉnh - lan tỏa giá trị sự học và kết nối trái tim. Mỗi chúng ta đều có những câu chuyện riêng, có những lúc nản lòng, khó khăn thế nhưng bằng sức mạnh nội tại, bằng sự nhiệt huyết và niềm tin vào chính bản thân mình, chúng ta sẽ thực hiện được khát khao mang những giá trị nhân văn và sự tử tế đến với cộng đồng.

Có lẽ, bên cạnh tư duy biên tập, giọng nói truyền cảm, Lê Trúc với lẽ sống tử tế này chính là điều phù hợp nhất mà Ban tổ chức Cuộc thi đang tìm kiếm. Chính vì thế, giải Quán quân là món quà vô cùng xứng đáng với cậu, là tiền đề để chàng trai trẻ tiếp tục hành trình theo đuổi và lan tỏa sự tử tế của mình như cách cậu hào hứng chia sẻ: “Sau khi cuộc thi kết thúc, chúng mình sẽ tiếp tục chuẩn bị cho dự án cộng đồng mới: Xây dựng thư viện sách và tạo ra một không gian văn hóa cho những người trẻ, đặt tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh!”.

Từ Speak Up 2021 đến Say to Succeed 2022

Trước khi trở thành Quán quân của Say to Succeed, Lê Trúc đã ghi tên mình vào Top 10 Cuộc thi tìm kiếm tài năng người dẫn chương trình uy tín nhất nhất miền Bắc - Speak Up 2021 do Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Speak Up 2021 lấy cảm hứng từ chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân, Speak Up 2021 hướng đến tổng hợp các sự kiện nổi cộm trong năm thông qua góc nhìn Báo chí/Thời sự, tìm kiếm những gương mặt dẫn chương trình tài năng, có khả năng biên tập thâm sâu. Vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng khác, cậu sinh viên Lê Trúc đã lọt vào Top 10 của Cuộc thi trước khi Cuộc thi bị hoãn lại do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đến với Speak Up 2021, Trúc chia sẻ cậu đã dành rất nhiều tâm huyết, đã thức trắng 3 đêm liền trước Vòng Chung kết để chuẩn bị cho đề tài. Tuy nhiên, chính điều này đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe và phong độ của Lê Trúc để rồi sau đó dừng chân sớm trong đêm Chung kết để lại nhiều tiếc nuối.

Nhưng thất bại không làm Trúc nản chí. Khi cơ duyên đến với Cuộc thi Hùng biện Say to Succeed, anh chàng sớm lấy lại tinh thần và chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học hơn để bước vào sân chơi mới. Từ Vòng đơn với hơn 1000 thí sinh, Lê Trúc xuất sắc lọt vào Vòng 1 và trở thành thí sinh miền Bắc duy nhất trong 100 thí sinh của Vòng 1. Hành trình một mình từ Bắc vào Nam chinh phục Top 20, Top 5 và trở thành Quán quân của Cuộc thi đã cho thấy sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng sinh viên trẻ. Khác biệt về giọng nói, văn hóa,... những thử thách đó không làm cậu sợ hãi mà càng tăng sự tự tin hơn, tỏa sáng hơn, thể hiện trọn vẹn hơn trên sân khấu của thành phố mang tên Bác.

Chia sẻ về hành trình chinh phục Say to Succeed 2022, Trúc nói về đề bài khiến cậu ấn tượng nhất là hình ảnh chiếc thuyền giấy trên nước ở vòng Hùng biện cá nhân. Với Trúc, đó là con thuyền giấy chở đầy những ước mơ của những đứa trẻ quê. Những đứa trẻ đùa nghịch với thuyền, đưa nó ra dòng nước cũng là mong muốn đưa những ước mơ đi xa. Thuyền giấy thì sẽ ướt, nhão, nên muốn đưa ước mơ cập bến thì mỗi bạn trẻ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cần có niềm tin vào những điều tốt đẹp. Ở Speak Up, Trúc mải mê chuẩn bị kiến thức mà bỏ quên mất sức khỏe của bản thân. Đến Say to Succeed, Trúc đã hiểu và học được cách chuẩn bị tốt nhất cho bản thân cả về sức khỏe và kiến thức.

Nhắc về Ban tổ chức cuộc thi, Trúc vui mừng chia sẻ: “Mọi người gọi thân tình tên cuộc thi là S2 (Say to Succeed), nơi Trúc cảm nhận rất rõ hai tính từ: Nhiệt tâm và Chỉn chu. Nơi những con người Trúc đã chờ để được gặp từ rất lâu rồi, tử tế và rất khiêm tốn”. Quán quân mùa XI nhắc đến cô Thu Lài là người Thủ lĩnh rất tài tình, tài trong cách dẫn dắt CLB Mầm Sống, và tình trong cách đối nhân xử thế. Nhìn lại hành trình chinh phục ngôi vị quán quân cùng với sự đồng hành của Ban tổ chức, Trúc nói: “Mình biết ơn về con người và về hành trình hơn một tháng đầy xúc cảm”.

Trải qua một quá trình phấn đấu, rèn luyện, bước ra từ những cuộc thi thực chiến như vậy, chàng sinh viên năm cuối hiện đã có rất nhiều dấu ấn ấn tượng như: Trở thành Phó Chủ nhiệm CLB AMC, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Gương mặt MC quen thuộc cộng tác với các Đài truyền hình, MC cầm trịch nhiều chương trình quan trọng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như trên địa bàn thành phố Hà Nội,...

Nói về động lực sống, cậu bạn chia sẻ: “Trúc luôn cố gắng hiểu và biết mình đang làm gì từ hành động nhỏ nhất, cách mình làm việc nhỏ sẽ cho thấy thái độ của mình khi làm việc lớn. Giọng nói rất quý, cần nói đúng nói đủ và nói văn minh”. Bên cạnh đó, với Lê Trúc gia đình chính là nơi luôn ủng hộ và dành niềm tin cho mọi hành trình của cậu. Cậu tâm niệm: “Mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc thì mới làm những người xung quanh hạnh phúc được”.

Rồi đây, sẽ có những sân chơi khác để Lê Trúc tiếp tục chinh phục để khám phá và khai phá bản thân sâu hơn nữa, cuộc sống thực tế sẽ có thêm rất nhiều khó khăn và thử thách cần vượt qua. Hành trình trở thành Quán quân vô cùng đặc biệt và đầy dấu ấn của Lê Trúc chắc chắn sẽ luôn là một hình ảnh đẹp, đáng ngưỡng mộ trong lòng những người đã và đang dõi theo cậu. Cậu bạn rất tâm đắc chia sẻ của nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung: “Chân lý không thuộc về số đông, không thuộc về kẻ mạnh, mà thuộc về người có hiểu biết”.

Sau cuộc thi, với ngôi vị cao nhất và những giá trị mà cuộc thi S2 mang lại. Tin rằng, với sự tử tế cậu đang mang trên mình và tinh thần cầu thị, Trúc sẽ còn Thức và Tỏa được mạnh mẽ hơn nữa tới cộng đồng. Lê Trúc chia sẻ: “Tử tế là làm từ những việc nhỏ với toàn tâm toàn ý, bản thân mình còn rất nhiều khía cạnh cần hoàn thiện. Cuộc sống thay đổi như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào góc nhìn và hành động của chúng ta. Người trẻ hãy dám nói - dám dấn thân”./.