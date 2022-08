Nữ sinh Báo chí xuất sắc lọt top 5 Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022

SVVN - Việt Ngọc là nữ sinh năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mới đây, tại cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022, nữ sinh 20 tuổi đã xuất sắc lọt Top 5 và gây ấn tượng ở màn ứng xử chung cuộc.

Sau ánh hào quang rực rỡ của đêm chung kết, Phan Thị Việt Ngọc lại trở về với cuộc sống học tập và sinh hoạt thường ngày. Mặc dù tất bật với vòng quay cuộc sống vừa học, vừa làm, nữ sinh vẫn luôn nhớ về những khoảnh khắc hết mình với cuộc thi và coi đó là đoạn ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.

Phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Việt Ngọc sau khi khép lại hành trình tại Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022.

Việt Ngọc có thể chia sẻ về cơ duyên đã đưa bạn đến với Cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022?

Cuộc thi Hoa hậu áo dài 2022 đến với mình trong một lần tình cờ lướt Facebook. Mình còn nhớ rõ tối hôm đó, khi đang đi tìm áo dài để thuê cho bạn thân tham gia một cuộc thi thì mình thấy link đăng ký cuộc thi Hoa hậu Áo dài. Khi nhìn thấy, mình đã rất thích thú đăng ký tham gia vì áo dài là 1 trong những bộ trang phục không thể thiếu trong nhiều sự kiện cuộc đời mình.

Lần đầu tiên, mình mang áo dài là vào ngày 3/2/2018 khi dẫn chương trình “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Khi được mang trên tà áo dài truyền thống, mình cảm thấy tự hào và cảm giác mình đẹp hơn rất nhiều. Áo dài mang lại cho mình sự tự tin khi đứng trước đám đông, đem lại cho mình niềm tự hào là cô gái Việt Nam. Sau chương trình, mình đã đem lòng yêu tà áo dài. Và kể từ đó, bất kỳ 1 chương trình nào mình cũng đều mang áo dài. Mỗi năm, bản thân đều tự góp tiền để có thể thực hiện một bộ ảnh áo dài đánh dấu tuổi mới.

Bộ áo dài mình thích nhất là bộ áo dài được mẹ đặt may cho, cũng là bộ áo dài đầu tiên mà mình có. Với lý do khá đặc biệt, vào năm lớp 11, mình ra Hà Nội chữa bệnh, để động viên tinh thần, mẹ đã trực tiếp đặt may và tặng mình khi kết thúc hành trình khám bệnh tại Hà Nội.

Đâu là kỷ niệm khó quên của bạn trong quãng thời gian đồng hành cùng Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022?

Ngay lúc này, khi nghĩ lại khoảnh khắc mình được xướng tên vào Top 5, mình vẫn rất bồi hồi và xúc động. Đó chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, Việt Ngọc có gặp khó khăn gì không? Nếu có thì bạn đã vượt qua như thế nào?

Điều khó khăn nhất, mình nghĩ là tinh thần và kinh tế. Vì đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi lớn, chưa có kinh nghiệm nên đôi lúc tâm lý không vững. Ngoài ra, mình tự đi thi và không ai biết mình đi thi hoa hậu. Mãi cho đến lúc cái tên Việt Ngọc lọt vào vòng truyền hình thực tế, lúc đó mình mới báo cho một số người thân quen. Thực ra mình đã có ý định thi hoa hậu từ năm lớp 11. Lúc ấy, mình thường nói với các bạn năm 2022 sẽ thi hoa hậu. Vừa đi học, vừa đi làm nên kinh tế của mình không được mạnh như những thí sinh khác. Mình phải tự make-up, tự di chuyển,... để có thể tiết kiệm chi phí hơn. Bên cạnh đó, chính vì đã có ý định từ lâu nên khi làm thêm có lương, mình đều để dành ra một khoản.

Cho đến năm 2022 khi đã dành dụm được số tiền nho nhỏ, mình quyết định thử sức với cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022. Tuy nhiên, khoản tiền đó vẫn chưa đủ nên mình vay mượn thêm những người thân quen, bạn bè. Có những khoảng thời gian mà bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy sợ. Tuy nhiên bằng ý chí chinh phục cuộc thi và bằng tình yêu áo dài, mình đã đi qua và làm được.

Được biết bạn hoạt động rất năng nổ trong công tác Đoàn và các câu lạc bộ đội nhóm ở trường. Bạn phân bổ thời gian như thế nào để không ảnh hưởng đến việc học?

Mình cảm thấy may mắn khi là sinh viên khoa Phát thanh - Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thầy cô, anh chị và các bạn trong Liên chi Đoàn luôn nhiệt tình hỗ trợ mình trong công việc để mình có thể tập trung thi một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, mình rất muốn cảm ơn tới cô Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, cô Xuân Hòa - Phó bí thư Chi bộ và BCH Liên chi Đoàn khoa Phát thanh - Truyền hình. Mọi người luôn tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất và tạo mọi điều kiện để hỗ trợ. Lúc thi xong, về phòng là hơn 12h đêm, mình nhìn thấy tin nhắn của cô Hòa, cô Hằng, anh Duy và các bạn trong BCH, mình đã bật khóc ngay lập tức. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt hạnh phúc, biết ơn khi bên mình có những người cộng sự tuyệt vời.

Vậy khi trở về với cuộc sống học tập và sinh hoạt thường ngày, nhịp sống của Việt Ngọc có những thay đổi thế nào?

Nhịp sống của mình chỉ thay đổi một chút thôi. Vì bây giờ mình chỉ muốn tập trung dành thời gian cho việc học và cải thiện các kỹ năng của bản thân. Ngoài ra, mình có tham gia một số sự kiện và bộ sưu tập áo dài,... nhưng vẫn phải đảm bảo việc học của mình. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng làm tốt vai trò của Top 5 là lan tỏa tình yêu áo dài tới mọi người, học tập tốt và khắc phục những thiếu sót của bản thân.

Mình nghĩ là tuổi trẻ của mỗi người đều có thời gian giới hạn. Vì vậy, khi còn trẻ hãy làm những gì mình thích và sẵn sàng theo đuổi nó. Hãy khám phá bản thân để biết được mình là ai giữa cuộc đời này.

Cảm ơn Việt Ngọc!