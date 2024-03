'Quật mộ trùng ma': Không đơn giản chỉ là 'bom tấn' màn ảnh xứ Hàn

SVVN - Là bộ phim kinh dị, huyền bí đầu tiên của Hàn Quốc vượt 8 triệu khán giả ra rạp (tính đến ngày hôm nay), 'Exhuma' (Quật mộ trùng ma) đang trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc và hứa hẹn sẽ khuynh đảo các rạp toàn cầu.

Không chỉ đạt mức doanh thu lên tới hơn 49 triệu USD chỉ trong 15 ngày ra mắt, thống trị hoàn toàn phòng vé xứ Kim Chi cũng như dịch vụ dành cho người hâm mộ suốt 20 ngày liên tiếp và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, mà tất cả những gì liên quan đến bộ phim đều là chủ đề 'nóng', 'gây sốt' toàn cõi mạng.

Tính đến ngày 12/3, bộ phim đã ghi nhận 8,17 triệu người xem trong vòng 18 ngày kể từ ngày phát hành (22/2), vượt qua The Wailing (hay còn gọi là Gokseong- tạm dịch Tiếng than-2016) với 6,87 triệu người xem, trở thành bộ phim huyền bí Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Exhuma: Quật mộ trùng ma cần chưa đầy 16 ngày để đạt đến cột mốc 7 triệu khán giả, nhanh hơn 'bom tấn' lớn nhất màn ảnh Hàn 2023, 12.12: The Day tới 4 ngày. Tốc độ này tương đương với Extreme Job phát hành năm 2019, bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại (16 triệu người xem).

Với tỷ lệ thành công phòng vé nhanh hơn so với bộ phim 10 triệu 'hit' trước đó Crime City 2 và gần đây là 12.12: The Day (Spring in Seoul), Exhuma (Quật mộ trùng ma) có khả năng trở thành bộ phim phá vỡ cột mốc 10 triệu khán giả nhanh nhất trong lịch sử. Đây là điều mà trong lịch sử phim Hàn, chưa từng có tác phẩm nào thuộc thể loại kinh dị - huyền bí làm được.

Bên cạnh tin tức về doanh thu nội địa, Quật mộ trùng ma còn được công chiếu tại 133 quốc gia và được mời tham dự các liên hoan phim hàng đầu ở nước ngoài. Phim được xác nhận sẽ được phát hành tại Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia và Brunei vào ngày 14/3, ở Bắc Mỹ, Anh, Ireland và Việt Nam vào ngày 15/3, ở Philippines vào ngày 20/3 và ở Thái Lan vào ngày 21/3. Khán giả ở Hồng Kông, Ma Cao và Campuchia sẽ được xem phim vào tháng tới.

Thành công đặc biệt của Quật mộ trùng ma phần lớn nhờ vào nội dung và cấu trúc phù hợp với mọi thế hệ, diễn xuất 'đỉnh cao" của dàn diễn viên thực lực và thông điệp truyền tải tinh thần của thời đại.

Exhuma (tiếng Hàn là Pamyo): Bộ phim kinh dị huyền bí đầu tiên sử dụng cốt truyện và chất liệu độc đáo, mới mẻ

Trên nền chất liệu mới mẻ của 'khai quật' (nghĩa là đào mộ để di chuyển hoặc chôn cất), bộ phim là màn trình diễn đầy mê hoặc của các diễn viên Choi Min Sik, Kim Go Eun, Yoo Hae Jin và Lee Do Hyun, dưới bàn tay chỉ đạo tận tình của 'bậc thầy dòng phim phim thần bí và kinh dị dựa trên những câu chuyện về hiện tượng siêu nhiên, ma quỷ và linh hồn ma quỷ', đạo diễn Jang Jae Hyun, người đã từng thành công với Black Priests (Mục sư, 2014) và Sabaha (Ngón tay thứ 6, 2019).

Bản thân câu chuyện huyền bí đã thú vị nhưng khả năng của đạo diễn nổi bật ở chỗ đã bộc lộ ý thức lịch sử của mình phù hợp với cảm xúc thời đại. Ví dụ, các nhân vật chính của Quật mộ trùng ma, Sangdeok, Hwarim, Yeonggeun và Bonggil là tên của những nhà hoạt động độc lập thực sự tồn tại. Số xe của họ trong công việc cũng giống như ngày 1/3 (0301), Ngày Giải phóng (0815), Năm Giải phóng (1945). Rõ ràng những điểm này là sự chỉ đạo sâu sắc dựa trên ý thức lịch sử của người đạo diễn. Bằng cách này, đạo diễn Jang Jae Hyun đã sử dụng ‘lịch sử’ được ghi lại làm cơ sở cho những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ. Chính đạo diễn Jang đã thú nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Ban đầu, tôi làm phim thể loại này dành cho những người đam mê những điều huyền bí, nhưng tôi nghĩ cuối cùng nó đã vô tình trở thành một bộ phim nổi tiếng”.

Rất nhiều thị trường phát hành phim đã dành lời khen cho Quật mộ trùng ma: "Pamyo là một bộ phim mang đến nhiều tình tiết hoàn toàn bất ngờ. Ngay cả những người hâm mộ những điều huyền bí ở Bắc Mỹ cũng sẽ bị mê hoặc bởi tình tiết mà bộ phim mang lại"; "Một bộ phim huyền bí siêu nhiên của Hàn Quốc được tạo ra bởi dàn diễn viên tuyệt vời, do ngôi sao Oldboy Choi Min Sik dẫn dắt"...

Bộ phim Pamyo còn độc đáo ở chỗ nó hiển thị tiêu đề trên màn hình ở đầu mỗi cốt truyện (trình tự) chính để khán giả có thể hiểu trước. Đó là phần giới thiệu; chương 1: Âm dương Ngũ hành; chương 2: Mộ vô danh; chương 3: Linh hồn; chương 4: Đông Thổ; chương 5: Yêu tinh; chương 6: Xuất hiện. Tổng cộng có 8 chương, kể cả phần mở rộng và đoạn kết. Khi câu chuyện được chia thành nhiều chương mở rộng, khán giả dần dần đến gần hơn với sự thật về ngôi mộ đáng ngờ. Thay vì chỉ đơn giản là cảm thấy một nỗi sợ hãi không xác định, bạn sẽ tự nhiên yêu thích cấu trúc mở ra như một sự kiện bí ẩn có thể tồn tại ở đâu đó, như tiêu đề của mỗi chương gợi ý. Tuy nhiên, những điều kỳ lạ để xem và những khúc quanh bất ngờ làm tăng sự đắm chìm đến mức người ta không thể đoán trước được dòng phát triển cứ hiện ra đây đó.

So với tác phẩm trước đây của đạo diễn Jang Jae Hyun, sự thay đổi dễ nhận thấy trong Quật mộ trùng ma là tất cả các nhân vật chính đều không có mối liên quan nào với chủ thể chính trong phim (ngôi mộ). Hoàn cảnh cá nhân của các nhân vật trong Exhuma hoàn toàn không được đề cập đến và mối quan hệ thân nhân của họ cũng không được tiết lộ, ngoại trừ việc con gái của Sangdeok sắp kết hôn.

Không giống như trong Black Priests, nơi linh hồn tà ác có thể chuyển sang một cơ thể con người không xác định, thì trong Quật mộ trùng ma, nó chỉ có thể nhập vào cơ thể có cùng chung dòng máu và tổ tiên. Ngoài ra, bộ phim không có nhiều chỗ cho sự đắm chìm trong cảm xúc hoặc câu chuyện của các bên liên quan đến vụ việc.

Một điểm cần lưu ý khác khi khắc họa ma quỷ là giọng nói và ngôn ngữ của chúng. Vì ma quỷ không thể thay đổi giọng nói và ngôn ngữ nên việc giải mã giọng nói và ngôn ngữ của chúng là điều quan trọng. Trong Pamyo, ác linh có thể bắt chước giọng nói của người khác nên không cần người phiên dịch hay người trung gian.

Quật mộ trùng ma không phải là điều huyền bí của những con người kỳ cục, méo mó đang đau khổ, mà là điều huyền bí của những người có thể tự mình lựa chọn những gì sẽ tham gia hoặc những anh hùng cùng nhau giải quyết một vụ án cụ thể. Họ đều có những khả năng đặc biệt. Hwa-Rim, người xoa dịu những linh hồn mong muốn báo thù; Bong Gil trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ của Hwa-Rim, có kỹ năng sử dụng bùa chú; Sang Deok, người giỏi phong thủy, và Yeong Geun, người giỏi nghi thức tang lễ, đều là những người có khả năng giao tiếp với người chết. Việc không ai trong số những 'biệt đội anh hùng Avengers đặc biệt' này chết dù phải chiến đấu với 'những thứ cực kỳ nguy hiểm' và nhận những vết thương cận kề cái chết phần nào cho thấy Exhuma là một bộ phim anh hùng mang chiêu bài huyền bí, hay nói cách khác là một thể loại huyền bí khác biệt dành cho thế hệ mới.

Dàn diễn viên trong mơ

Diễn xuất đầy nhiệt huyết của các nhân vật chính khiến khán giả tự nhiên bị cuốn vào bộ phim. Nó mang đầy cảm giác hiện thực và cấp bách đến mức nó không đơn giản chỉ là sự bắt chước pháp sư mà là một sự tái tạo thực sự. Ngoài ra màn trình diễn tự nhiên của cả các diễn viên phụ cũng góp phần tăng thêm sự thú vị kịch tính cho Pamyo.

Choi Min Sik đẩy, Lee Do Hyun kéo, Yoo Hae Jin tinh chỉnh và Kim Go Eun bùng nổ tiềm năng. Phản ứng hóa học giữa 4 nhân vật trong phim giống như 'Favengers' (Familyo + Avengers) và khán giả háo hức được xem lại phản ứng hóa học tuyệt vời của ‘Favengers’ ở các phần tiếp theo.

Quật mộ trùng ma: chiến lược phòng vé mới trong thời kỳ hậu hào quang

Pamyo, cùng với Spring in Seoul, cho thấy một chiến lược phòng vé mới trong thời kỳ hậu hào quang. Điều này là do khán giả đang trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn phim của họ so với trước đây và khi sức mạnh của truyền miệng ngày càng tăng, nó mang đến nhiều điều để nói ngoài việc giải trí.

Spring in Seoul làm tăng sự quan tâm đến lịch sử thời đó bằng cách trình chiếu chi tiết toàn bộ câu chuyện về sự kiện ngày 12/12, mà nhiều người chỉ biết đến như một cuộc nổi dậy quân sự do Chun Doo Hwan và các lực lượng quân sự mới gây ra. Mỗi cộng đồng mạng đều tích cực chia sẻ thông tin về tiểu sử của các nhân vật bằng cách so sánh bộ phim với hoàn cảnh thực tế lúc đó và trở thành 'tia lửa' thu hút người xem phim.

Pamyo 'tuôn ra' nhiều tầng câu chuyện hơn Spring in Seoul. Nhiều điều vụn vặt (những thông tin nhỏ) trong phim tạo ra điều gì đó để nói sau khi xem phim, và giúp khán giả tìm ra ý nghĩa mà họ chưa biết hoặc những phần họ đã bỏ lỡ trong cộng đồng. Có vẻ như việc giao tiếp sau khi xem đã dẫn đến hiệu ứng truyền miệng, góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Những lời chỉ trích, hay tranh cãi 'nảy lửa', dồn dập ở nửa sau của bộ phim với những đánh giá tích cực được bày tỏ trên mạng xã hội và cộng đồng đã kích thích sự quan tâm đến bộ phim.