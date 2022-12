Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐÀM QUANG ANH Chức vụ Đoàn, Hội: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên khoa Toán - Tin; Hoạt động ngoài trường: Chủ nhiệm Mạng lưới Giáo dục vì Cộng đồng EduLight;

Thành viên cộng đồng Nhà Quản trị và Lãnh đạo trẻ Việt Nam - CYAL;

Thành viên ban Quản trị dự án - BĐH toàn quốc Mạng lưới lãnh đạo trẻ Việt Nam YLN nhiệm kỳ 2021 - 2022;

Phó Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng và nâng cao trình độ Duy Tiến. Một số thành tích trong năm học 2021 - 2022: Giấy chứng nhận là thành viên chính thức đội thi Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội sinh viên Thành phố Hà Nội năm 2022;

Giấy Chứng nhận đã hoàn thành lớp tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản trong sinh viên năm 2022 - Hội sinh viên TP. Hà Nội;

Giấy Chứng nhận đạt danh hiệu “Sinh viên khỏe” cấp thành phố năm 2022;

Giấy chứng nhận tham gia diễn đàn “Sinh viên khởi nghiệp và hội nhập; quốc tế giao lưu sinh viên quốc tế Leadercamp 2022” của Hội sinh viên thành phố Hà Nội (ngày 08.09.2022);

Tình nguyện viên tham gia chương trình Gala nghệ thuật với chủ đề “Năng lực tích cực, khơi dậy nội lực”;

Tham gia đội tiếp sức tới trường - chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022;

Giấy khen đã có đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2021 - 2022;

Giấy chứng nhận có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết lời nhắn gửi tới Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Đạt giải Ba cuộc thi "Sống thật trên mạng ảo" trong dự án "Công dân số văn minh" do CFC Việt Nam tổ chức, Google.org bảo trợ;

Giấy khen Ban Tổ chức cuộc thi “Mùa hè đỏ lửa 2022”;

Giấy khen Đã có thành tích trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ nghề;

Giấy Chứng nhận Ban tổ chức Chương trình Chào tân sinh viên K71 khoa Toán - Tin;

Giấy khen Ban tổ chức cuộc thi “Toantin’s No Backpack Day 2022”;

Ban tổ chức chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XX;

Tình nguyện viên Lễ bế giảng năm học 2022;

Tình nguyện viên Chương trình liên hoan ca khúc thanh niên;

Tình nguyện viên Chương trình đồng diễn áo dài - Tuần lễ du lịch áo dài Việt Nam do Thành đoàn tổ chức.