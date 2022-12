Sống trọn vẹn từng giây phút, hướng về tương lai với trái tim rực lửa đam mê

SVVN - Nguyễn Trần Thảo My (sinh năm 2003) theo học ngành Truyền thông đa phương tiện Trường ĐH Thăng Long. Thảo My từng đạt giải Nhì môn Ngữ văn tại kỳ thi HSG cấp thành phố Hà Nội. Năm 2018, My là gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Sóc Sơn. Đầu năm 2020, cô tham gia cuộc thi “Hoa khôi học sinh, sinh viên Sóc Sơn” và giành giải thưởng Hoa khôi ảnh, thí sinh được yêu thích nhất. Các cuộc thi giúp My trưởng thành, có cơ hội học hỏi tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng mềm để năng động, tự tin hơn.

Đã có một khoảng thời gian mình mất định hướng và động lực trong học tập và công việc. Khi còn học cấp ba, mình từng mơ ước trở thành một đạo diễn hình ảnh trong tương lai và lựa chọn chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện như một bước đệm cho ước mơ đó. Rất may mắn, mình có cơ hội trải nghiệm công việc này sớm vào năm đầu đại học. Nhưng không như những gì mình đã mong đợi, kết quả, mình nhận ra công việc của một đạo diễn hình ảnh không dành cho mình. Trải nghiệm đó đã đặt ra một dấu hỏi lớn đối với bản thân mình về định hướng trong tương lai. Giống như con thuyền mất đi bánh lái, mình hụt hẫng, bế tắc, thường tự chất vấn chính mình và gần như không có niềm vui nào trong cuộc sống dù chỉ nhỏ thôi, cùng với đó áp lực đồng trang lứa (peer pressure) bởi những người bạn xung quanh ai cũng tài năng, tự tin và năng động. Đó là khoảng thời gian mình trở nên rụt rè và tự thu mình lại trong vỏ bọc an toàn, vật lộn để lựa chọn một hướng đi mới. Sau đó, mình nhận được cơ hội tham gia làm cộng tác viên hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện, mở rộng vòng tròn bạn bè, có thêm những người quý mến, yêu thương và luôn sẵn sàng giúp đỡ, cho mình những lời khuyên bổ ích. Mình trở nên tự tin hơn, dần dần đào sâu và khám phá ra nhiều điểm mạnh khác của bản thân và cuối cùng, sau thời gian đầy khó khăn ấy, mình đã lựa chọn theo đuổi công việc Truyền thông - Báo chí. Phải nói rằng mình biết ơn các trải nghiệm rất nhiều, nhờ có những cơ hội được "thử" như thế, dù kết quả có ra sao thì đó cũng là một lần mình được học hỏi và quan trọng nhất là hiểu thêm về chính bản thân mình. Là một người trẻ quan tâm tới các vấn đề chung của xã hội, mình luôn không ngừng tìm kiếm và nhiệt tình tham gia các hoạt động ý nghĩa với mong muốn góp chút sức nhỏ của mình cho cộng đồng. Ngay từ nhỏ, mình đã luôn năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Vốn có một chút năng khiếu ca hát, nhảy múa, dẫn chương trình cộng với niềm yêu thích việc xây dựng kịch bản và đạo diễn các tiểu phẩm kịch tuyên truyền nên hầu như các hoạt động văn nghệ, các sự kiện lớn nhỏ của trường mình đều nhiệt tình tham gia. Mình từng đảm nhiệm vị trí của Trưởng ban Quản lý truyền thông (câu lạc bộ Tổ chức sự kiện – DaPhuc's Events Organizers), là Ủy viên BCH Đoàn trường khi còn là học sinh THPT. Hiện tại, mình đang đảm nhiệm vai trò cộng tác viên, Đại sứ truyền thông cho các tổ chức xã hội như Company Insider - dự án kết nối sinh viên và doanh nghiệp được đỡ đầu bởi YBOX.VN; iVolunteer Vietnam - nơi chia sẻ, tổng hợp và cung cấp thông tin về mọi hoạt động tình nguyện, tập huấn, hội thảo, hội nghị, diễn đàn thanh niên về các vấn đề xã hội trong nước và quốc tế cho học sinh, sinh viên; Empower Women Asia - dự án hỗ trợ phụ nữ tại các làng nghề truyền thống tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh của phụ nữ dân tộc thiểu số. Mỗi chuyến đi, mỗi lần chứng kiến thêm nhiều cuộc đời, tiếp xúc với nhiều nét văn hoá khác nhau là mỗi lần mình học được bài học mới về sự tôn trọng, đoàn kết và lan tỏa yêu thương. Mình còn nhớ trong tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần từng viết: "Người sống là một âm thanh nên khi sống, người ta sẽ gây nên tiếng vang bằng chính cuộc sống của mình." Và có lẽ, ngay từ ngày hôm nay, bản thân mình cũng sẽ tạo nên một "tiếng vang" như thế khi ý thức được mình cần sống trọn vẹn từng giây phút, hướng về tương lai với trái tim rực lửa đam mê, và nhiệt huyết tuổi trẻ. Mình tin rằng, chỉ cần mình và các bạn biết cố gắng, dám thử thách, dám trải nghiệm, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật ý nghĩa.