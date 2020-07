Nhiều bạn thắc mắc rằng: “Tại sao lại là Xã hội học?”. Chia sẻ rất thật là mình có ước mơ làm truyền hình, trở thành một BTV, MC giỏi và hy vọng truyền cảm hứng đến với nhiều người. Từ bé mình đã quyết định phải bước chân vào cánh cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mình đăng ký chuyên ngành Báo Truyền hình, nhưng do chưa đủ may mắn nên đã bỏ lỡ. Sau một vài lần suy nghĩ mình đã quyết định thi khoa Xã hội quyết định sẽ gắn bó trong suốt 4 năm Đại học.

Vào học rồi thì mình thấy đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ mình rất nhiều để mình có thêm động lực cố gắng học tốt, và còn được tạo cơ hội cho mình tham gia nhiều hoạt của các câu lạc bộ, đội nhóm để có những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống thời sinh viên. Qua tham gia hoạt động đội nhóm mình có thêm những người bạn mới để cùng nhau chia sẻ học hỏi lẫn nhau trong học tập cũng như trong công việc.

Một trong những cột mốc thời sinh viên của mình có lẽ là khi mình quyết định thi The Next MC. Tuy dừng chân lại ở Top 6 nhưng sau cuộc thi đã có một “The next Hương Quỳnh”: Tự tin hơn, bản lĩnh hơn và phải cố gắng nhiều hơn. Trước đó mình là một cô gái cực kì tự ti, nhút nhát, luôn mặc cảm bản thân lại còn hay “mít ướt”. Cá nhân mình cho rằng, quan trọng vẫn là sau cuộc thi mình học được gì? Vì mình vẫn còn trẻ, cứ trải nghiệm để tích luỹ kiến thức, đến một thời điểm nào đó thì nhất định phải thành công.

Mình chắc chắn không bao giờ hối hận những gì đã chọn, mà thay vào đó là cảm thấy may mắn vì được tham gia để khám phá bản thân, tích lũy thêm chút kinh nghiệm cho bản thân giúp mình được trưởng thành hơn.

Mình cũng đang cố gắng để trở thành một food reviewer. Trên tài khoản Instagram @_huongquynhhhh của mình thi thoảng cũng có một vài post giới thiệu, review những món ăn ngon hoặc không ngon để mọi người cân nhắc. Hiện tại kênh vẫn chưa được lớn mạnh, chưa được nhiều người biết đến, nhưng mình sẽ cố gắng tìm ra những địa điểm ăn uống thú vị để chia sẻ với mọi người.

Hiện tại mình cũng đang kinh doanh online “nho nhỏ” về phụ kiện thời trang và đồ gốm đủ để trang trải cho cuộc sống sinh viên. Bước sang năm học cuối, mình cũng muốn dành nhiều thời gian cho việc học và ôn thi, cân bằng mọi thứ và biết cách sắp xếp tổ chức làm sao cho không bị ảnh hưởng đến thời gian học và làm kinh doanh. Phấn đấu mở được một của hàng nhỏ xinh kiếm thêm thu nhập đỡ đần bố mẹ. Biết là sẽ có nhiều khó khăn nhưng mình sẽ cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc.

Hương Quỳnh