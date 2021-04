'Tình đầu màn ảnh' của Suzy, Kim Seon Ho 'gây bão' khi chen ngang thế giới Kpop

SVVN - Kim Seon Ho sẽ phát hành một đĩa đơn bằng ca khúc tự sáng tác 'Because it’s You' vào ngày 6/5.

Because It’s You là ca khúc do Epitone Project sáng tác và sản xuất. Đây được mô tả là một bài hát pop nhẹ nhàng với âm hưởng acoustic. Sản phẩm này được “thả thính” không chỉ thể hiện tài năng thanh nhạc bị giấu kín bấy lâu nay của Kim Seon Ho mà đặc biệt hơn, nam diễn viên còn tham gia viết lời cho ca khúc này.

SALT Entertainment cho biết thêm: “Sau khi Kim Seon Ho xuất hiện trong MV Sleepless của Epitone Project vào năm ngoái, đây là cơ duyên giúp họ cùng nhau hợp tác trong bài hát mới này. Because It’s You được phát hành như một món quà dành cho những người hâm mộ luôn cổ vũ nam diễn viên, Kim Seon Ho đã chuẩn bị một bài hát với mong muốn ‘có thể trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người hâm mộ’. Đây là món quà mà Kim Seon Ho đã chuẩn bị bằng cả trái tim của mình, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đón nhận nó”.

Kim Seon Ho là cái tên đang gây sốt thời gian gần đây thông qua sự thể hiện xuất sắc trong bộ phim Start–up cùng “Tình đầu quốc dân” Suzy. Nam diễn viên còn được gọi là “Bông hoa nở muộn” của điện ảnh Hàn khi ra mắt từ năm 2009 nhưng phải mất đến hơn 10 năm trong nghề thì anh mới có được sự công nhận của khán giả. Một vài bộ phim nổi bật của Kim Seon Ho: Two cops, 100 days my Prince, Welcome to Waikiki 2, Start-up,... Hiện, nam diễn viên đang tích cực tham gia các chương trình truyền hình và dự án mới đây nhất của Kim Seon Ho được thông báo là Seashore Village ChaChaCha – hợp tác cùng Shin Min Ah.