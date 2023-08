Việc học tập, trải nghiệm là việc cả đời và không bao giờ là thừa thãi

SVVN - Trần Gia Linh là cựu học sinh chuyên Văn Trường THPT Chuyên Hạ Long. Vốn dĩ là người năng động, thích xê dịch và làm những công việc được thỏa sức sáng tạo, cô đã theo học ngành Truyền thông Quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại, khóa 49, Học viện Ngoại giao. Linh luôn muốn có thể đưa thông tin quốc tế và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới công chúng Việt Nam.

Học viện Ngoại giao là một môi trường đa văn hoá, đem lại cho sinh viên nhiều cơ hội được trải nghiệm ngành nghề, không chỉ đào tạo bài bản và chuyên sâu về kiến thức chuyên ngành mà còn là môi trường tuyệt vời để phát triển những kỹ năng mềm trong cuộc sống, khám phá và phát huy thế mạnh của bản thân.

Trong quá trình học đại học, song song với những kiến thức được học trên trường, những trải nghiệm thực tiễn trong cuộc sống cũng rất quan trọng. Đối với mình, việc học và trải nghiệm là việc cả đời và không bao giờ là thừa thãi. Không chỉ học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, bản thân mình cũng tham gia vào nhiều hoạt động bên ngoài khác. Trước hết, mình được làm những công việc yêu thích. Sau đó, mình được trau dồi thêm những kĩ năng, mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Tiếp xúc với nhiều người cùng những thể loại công việc khác nhau, bản thân mình sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống xã hội, suy nghĩ thực tế và sâu sắc hơn. Thông qua những trải nghiệm thực tế, mình có cơ hội được nhìn lại, cuốn chiếu bản thân để nhận ra những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu khắc phục. Kinh nghiệm thu được từ quá trình làm việc là nền tảng giúp mình chuẩn bị sẵn sàng cho chặng hành trình tiếp theo trong tương lai.

Tuy nhiên, “không phải con đường nào cũng trải đầy hoa”, bản thân mình cũng gặp những khó khăn trong cuộc sống. Trong những năm cấp 3, mình phải đối mặt với nhiều khó khăn về tâm lý khi phải đối mặt với sự ra đi đột ngột của bố. Bố luôn là người đồng hành, ủng hộ mình trên con đường học tập và phát triển. Mình từng rất khủng hoảng khi phải cân bằng giữa việc học tập và vấn đề của gia đình. Hơn nữa, trong quãng thời gian này, mẹ mình mang nhiều gánh nặng trên vai khi phải một mình lo toan tất cả công việc trong gia đình. Lúc ấy, mình nhận ra rằng, bản thân phải cố gắng hơn nữa để có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ để cùng với gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Mình tin rằng, việc nỗ lực từng ngày không chỉ để hoàn thiện và phát triển bản thân mà còn tiếp thêm sức mạnh cho mình để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình và cống hiến cho xã hội.

Hiện tại, mình có tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, trong đó bao gồm các chương trình thiện nguyện như gây quỹ, giúp đỡ trẻ vùng cao đến trường, những người già có hoàn cảnh khó khăn. Đối với mình, đây là những hoạt động rất ý nghĩa vì có thể giúp đỡ, san sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn đồng thời cho mình thêm góc nhìn toàn diện về cuộc sống xung quanh.

“Just do it” và “You can do it”, đó là 2 câu nói mà mình luôn đặt ra cho bản thân và cũng là động lực mỗi khi mình gặp khó khăn. Mình không ngại làm và không ngại trải nghiệm, kể cả những công việc mà mình từng nghĩ nó quá sức với mình. Mình cũng không đặt giới hạn cho bản thân vì mình nghĩ chỉ cần cố gắng thì ai cũng sẽ thực hiện được điều mà mình mong muốn. Mình không mơ một hay nhiều giấc mơ mà biến giấc mơ thành dự định và thực hiện nó.

Thành tích trong học tập: · Thực tập sinh tại VOV Live; · GPA loại xuất sắc trong năm học 2022-2023; · Thủ khoa Văn kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2022; Những kinh nghiệm làm việc tại trường: · Ban Tổ chức Ban Đối ngoại Cuộc thi “Nhà truyền thông Tài ba” - IC Master 2023; · Thành viên CLB MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao; Những kinh nghiệm làm việc khác: · Biên tập viên tại Báo Giao thông; · Thư ký Ban Tổ chức Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; · BTC Concert BlackPink tại Sân Vận động Mỹ Đình (29-30/07/2023); · VJ Podcast “Chuyện Tết”.