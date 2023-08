Nữ sinh Sư phạm Tiếng Pháp lan tỏa yêu thương qua các hoạt động vì cộng đồng

Thành tích của Cẩm Ly: Các chức vụ hiện tại: - Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Thành viên Ban Truyền thông; - Uỷ viên Ban Chấp hành - Trưởng ban Truyền thông Chi hội máu 06/01 trực thuộc Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội; - Phó Chủ nhiệm/Đội phó CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; - Phó Chủ nhiệm CLB Nghiệp vụ sư phạm Khoa Tiếng Pháp; - Uỷ viên BCH Chi đoàn K71A; Thành tích trải nghiệm hoạt động, học tập tại trường học: - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với về việc “Đã có thành tích trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2022 – 2023”; - Giấy khen của Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu TW đã có thành tích trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện; - Có sản phẩm dự thi Nghiên cứu khoa học cấp khoa, đạt giải Khuyến khích với sản phẩm nghiên cứu khoa học cấp khoa; - Tham dự các tọa đàm, các buổi workshop về nghiên cứu khoa học để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trình bày toàn văn nghiên cứu khoa học. Các hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức: - Tham gia lớp tập huấn “Chiến dịch Mùa hè xanh 2023” do Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức; - Tham gia hỗ trợ các chương trình do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức; - Giấy chứng nhận “Đại sứ Truyền thông” trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2022; - Giấy chứng nhận là Tình Nguyện Viên xuất sắc trong chương trình “Thắp nến tri ân”; - Thành viên Đội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp trường năm học 2022 - 2023; - Tham gia Ngày hội Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2023; - Tham gia tích cực trong công tác phục vụ Sea Games 31;...