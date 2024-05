Vượt qua mặc cảm, nam sinh Hải Dương là đại sứ truyền thông của nhiều hoạt động lớn

SVVN - Hồ Đức Thuận (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Từng là nạn nhân của “bodyshaming”, bạo lực tinh thần khiến nam sinh phải sống trong nỗi sợ hãi, mặc cảm. Nhưng khát khao tỏa sáng đã thúc giục anh mạnh mẽ, thay đổi bản thân trở nên tích cực, đạt nhiều thành tích trong ngoại khóa và trở thành đại sứ truyền thông của nhiều sự kiện lớn.

Ý chí là ngọn hải đăng dẫn đường để tỏa sáng

Là con cả được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không quá khá giả tại vùng nông thôn tỉnh Hải Dương, Thuận đã sớm hiểu được giá trị về sự vượt khó. Chính môi trường này đã tạo động lực để anh dần tôi luyện ý chí lạc quan, tinh thần vượt khó để phát triển bản thân.

Tuy nhiên, đằng sau sự lạc quan đó, Thuận cũng từng đối mặt với nhiều trở ngại, mặc cảm riêng suốt hành trình lớn lên. Hồi nhỏ, anh từng mắc chứng “chậm nói”, điều này tạo ra rào cản lớn trong giao tiếp và tiếp nhận thông tin. Bên cạnh đó, nam sinh phải sống trong thời gian dài với sự mặc cảm, tự ti khi là nạn nhân của việc “bodyshaming”, bạo lực tinh thần, từ online cho đến offline…

Tất cả những điều trên đã khiến anh hoài nghi cuộc sống, chật vật tìm lại bản thân và phải cố gồng mình nỗ lực thay đổi trong một thời gian dài. Đến thời điểm hiện tại, khi đã ở tuổi 20 - độ tuổi có nhiều chênh vênh mà “tâm hồn trẻ con chưa kịp lớn đã phải trưởng thành”, Thuận đã học được cách bình thản đón nhận, giải quyết những nhiều xảy ra trong cuộc sống.

Đối với nam sinh Hải Dương, bố mẹ là điểm tựa tinh thần vững chắc truyền động lực giúp anh vượt qua những khó khăn. Học hỏi sự điềm tĩnh, dũng cảm từ bố và sự khéo léo, dứt khoát của mẹ đã hình thành nên Thuận mạnh mẽ như hiện tại để hòa nhập với nhiều môi trường khác nhau.

Chia sẻ về định hướng học tập, Thuận cho biết bản thân có niềm đam mê với chuyên ngành Truyền thông marketing, nhưng thiếu chút may mắn nên anh đã theo học nguyện vọng 2 là Quản trị kinh doanh.

“Trong quá trình tìm hiểu, mình đã nắm được tính đặc thù của ngành học này chính là về đào tạo các lĩnh vực để giúp bản thân có góc nhìn đa dạng về kinh doanh nói riêng. Với niềm đam mê về kinh doanh cũng như mảng thời trang, sau thời gian tìm hiểu và học hỏi, bản thân không hối hận khi theo học ngành này.

Và sau một thời gian được tiếp cận thêm mảng kinh doanh cùng đam mê với lĩnh vực marketing - 2 yếu tố đóng vai trò quan trọng, mật thiết khi vận hành dự án, doanh nghiệp,... Mình đã bổ trợ, kết hợp chúng lại để nâng cao tri thức bản thân, áp dụng vào thực tiễn”, Thuận cho biết.

Xuất thân từ HaUI - ngôi trường có truyền thống lịch sử rất lâu đời với những thành tích đáng kể, Thuận có môi trường cùng điều kiện phát triển thuận lợi về mối quan hệ, kiến thức và kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, nam sinh cũng lĩnh hội được kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm, cách thích ứng linh hoạt trong các môi trường khác nhau cùng tư duy phản biện.

Nhờ tinh thần ham học hỏi, nam sinh đã cố gắng trau dồi và thử sức bản thân tham gia vào các hoạt động, cuộc thi trên trường và đạt được nhiều thành tích: Giải khuyến khích Olympic Toán học cấp trường năm 2022 – 2023; Top 5 - Á quân 3 cuộc thi “Unveiling Vietnam: HaUI’s 2023 Journey”; Top 6 - Giải khuyến khích cuộc thi “Sinh viên với sáng kiến ESG năm 2023”...

Quay trở lại về việc đề cập ngành Quản trị kinh doanh, Thuận cho biết ngành này có sự đa dạng về chủ đề và phương pháp tiếp cận, bao gồm nhiều lĩnh vực như: Kế toán, Marketing, Logistics, Quản trị tiếp thị,... giúp sinh viên tiếp cận góc nhìn toàn diện về quản lý doanh nghiệp.

Điều này không chỉ giúp sinh viên được mở rộng tầm nhìn về lĩnh vực kinh doanh, mà còn giúp sinh viên có khả năng linh hoạt trong bối cảnh kinh tế và thị trường lao động ngày càng thay đổi như hiện nay.

Nam sinh nhấn mạnh: “Bản thân mình cũng xác định chú trọng, đi chuyên sâu về mảng marketing. Vì vậy, ngoài việc tích cực học trên trường thì việc cố gắng tham gia các hoạt động, cuộc thi, sưu tầm tài liệu, các khóa học online để có kiến thức và định hướng cụ thể cho lĩnh vực này là cái mình cũng chú tâm”.

Tích cực góp sức trong Đoàn - Hội, ngoại khóa để trưởng thành

Là một người năng động không ngại thử sức, Thuận tích cực hướng đến phát triển bản thân thông qua việc tham gia phong trào Đoàn - Hội, hoạt động ngoài trường và ngoại khóa. “Mình được mài giũa qua từng buổi thảo luận, những sự kiện đầy khó khăn, thử thách. Qua đó, bản thân được mở rộng thêm mối quan hệ, học hỏi với những người giỏi, có kinh nghiệm sâu sắc”, nam sinh năm 2 chia sẻ.

Từng là một chàng trai nhút nhát với nhiều khiếm khuyết, Thuận đã mạnh dạn thay đổi, hoàn thiện bản thân và trở thành đại sứ truyền thông cho hàng loạt chương trình, sự kiện lớn: Đại sứ truyền thông cho các chương trình, sự kiện: Chuỗi workshop "Tôi" của Câu lạc bộ tranh biện bách khoa - BKD; Chương trình thực tập quốc tế - Global Talent; IVolunteer Vietnam; Young Talent Group; Cuộc thi Rocket to Business Development - NEU; Cuộc thi E-Compete - Kiến tạo doanh nhân số của Ecom Club FTU - CLB Thương mại điện tử Đại học Ngoại thương;...

Nam sinh nhớ lại, từ khi năm nhất còn học ở Hà Nam, bản thân được chứng kiến các bạn, anh chị sôi nổi tham gia cuộc thi, hoạt động, sự kiện và trở thành những nhà đại sứ truyền thông ở trên Hà Nội.

Không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ, Thuận đã thầm ước ao một ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy. Anh mong có dịp được tham gia các sự kiện, cuộc thi cũng như làm đại sứ truyền thông để nâng cấp thương hiệu bản thân cũng như mang một hình ảnh sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năng động, trẻ trung, giỏi giang và không thua kém bất cứ ai đến với tất cả mọi người.

Vì vậy, nam sinh đã tích cực trong các hoạt động trong và ngoài trường, tích cực tương tác, đăng bài lên mạng xã hội với nguồn năng lượng tươi trẻ, để dần tạo được giá trị và định vị bản thân.

Thuận đã cố gắng duy trì cường độ như vậy đến thời điểm hiện tại và anh luôn ấn tượng với câu nói của Paulo Coelho trong Nhà giả kim rằng: “And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” (Tạm dịch: Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó).

“Đại sứ truyền thông nói riêng là một điều ý nghĩa về mặt tinh thần rất lớn đối với mình. Mình luôn trân trọng từng khoảnh khắc đi qua, bởi đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh sinh viên HaUI, nâng cao giá trị của bản thân và được làm việc nhiều với các trường, tổ chức khác nhau. Đây đều là nơi mà đa dạng những sự kiện hay, cơ hội tốt và những con người giỏi giúp bản thân phát triển”, Thuận bày tỏ.

Hiện tại, Thuận đã tự tin hơn trong nhiều việc, từ đứng lên lớp thuyết trình, tự tin cầm mic làm MC - hát, thử sức diễn xuất, dũng cảm trong việc nhận khuyết điểm,... đến việc ngày hôm nay đã dám nói lên câu chuyện của bản thân để phần nào truyền động lực đến mọi người.

Cuộc sống là chuyến phiêu lưu mạo hiểm hoặc không là gì cả

Bên cạnh học tập, Thuận đang là nhân viên kinh doanh, Official Salesman tại một trung tâm Tiếng Anh. Làm việc trong môi trường giáo dục, với sự tìm hiểu kỹ càng, Thuận tin rằng đây là môi trường tốt cũng như công việc chân chính để bản thân có thể giúp đỡ, hỗ trợ mọi người trong việc học Tiếng Anh và truyền cảm hứng cho mọi người.

Thuận cho biết, sau một thời gian đi làm và tham gia các hoạt động trên, bản thân rất tâm đắc với câu nói: “Sự an toàn hầu như chỉ là hoang tưởng. Cuộc sống hoặc là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm hoặc không là gì cả” (Helen Keller).

“Mình biết giới trẻ của chúng ta ngày nay đang phải chịu những áp lực từ tác động bên ngoài hoặc nội tại bên trong như: “peer pressure”, hay bị gắn mác những cụm từ như “thế hệ vô cảm”, “thế hệ luôn chỉ biết healing”,... Vì mình đã và đang trải qua những khoảnh khắc của lứa tuổi 20, có chút khủng hoảng về mọi mặt.

Trên con đường đầy gian nan này, sức mạnh của đam mê và kiên nhẫn là thứ mình tích góp mỗi ngày. Bởi, mỗi thất bại là một bài học, mỗi thành công là một bước tiến mới, quan trọng mình đã biết yêu bản thân, biết tận hưởng từng khoảnh khắc của hành trình và không ngừng rèn luyện bản thân!” - Thuận nhắn nhủ.

Mỗi người hãy cứ tin rằng những ước mơ sẽ thể trở thành hiện thực. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khả năng vô hạn mà bạn mang trong mình. Dám nghĩ lớn và dám hành động là chìa khóa để mở ra cánh cửa của thành công.

Một số thành tích tiêu biểu của Hồ Đức Thuận: Giải khuyến khích Olympic Toán học cấp trường năm 2022 – 2023;

Điểm rèn luyện 81/100 - Đạt loại tốt;

Top 5 - Á quân 3 cuộc thi “Unveiling Vietnam: HaUI’s 2023 Journey”;

Top 6 - Giải khuyến khích cuộc thi “Sinh viên với sáng kiến ESG năm 2023”;

Giải ba tiểu phẩm - cuộc thi “Sinh viên HaUI với công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm học 2022 - 2023”;

Giải nhất tiểu phẩm - cuộc thi “Sinh viên HaUI tìm hiểu luật giao thông đường bộ 2022 - 2023”;

Giải nhì thuyết trình tại “Ngày hội chào tân của trường Reveus 2022 - 2023”;

Top 30 cuộc thi "4FLAMES - Người trẻ phá bỏ định kiến giới trong gia đình";

Top 19 cuộc thi Khơi Nguồn Kinh Doanh 2024 tại Viện Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Thương mại;

Á quân cuộc thi Brand Review Award 2023-2024;

Đại sứ truyền thông cho nhiều chương trình, sự kiện.

(Ảnh: NVCC)