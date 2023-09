'6 chàng trai nhà bên' trở lại khiến bạn càng mê đắm hơn, câu hỏi là 'Tại sao'

SVVN - Sáu chàng trai nhà bên BOYNEXTDOOR từng khiến bạn mê đắm với 'WHO' đã có sự trở lại đầu tiên với mini album 'WHY' khiến con tim bạn lại 'rung lên thổn thức'.

Vào ngày 4/9, nhóm nhạc nam tân binh đã có màn trở lại đầu tiên với mini album mới WHY.. và ca khúc chủ đề But Sometimes.

Theo Hanteo Chart, WHY.. đã bán được tổng cộng 302.203 bản ấn tượng chỉ trong ngày đầu tiên phát hành, gần gấp ba lần kỷ lục bán hàng tuần đầu tiên trước đó của BOYNEXTDOOR là 110.442 bản (được thiết lập bởi đĩa đơn đầu tay WHO! vào đầu năm nay).

WHY.. là sự tiếp nối của đĩa đơn đầu tay WHO!, truyền tải một cách chân thực về những cảm xúc khác nhau của khoảnh khắc yêu thương và chia ly. Bài hát chủ đề của album chứa đựng những cảm xúc phức tạp đã từng trải qua khi kết thúc mối tình đầu chỉ để lại những vết sẹo. Myung Jae Hyeon, Taesan và Unhak tham gia sáng tác và viết lời, đưa cảm xúc chân thực vào âm nhạc, kết hợp âm thanh guitar điện mạnh mẽ khơi dậy sự đồng cảm của giới trẻ.

WHY.. đã đứng đầu Bảng xếp hạng album vật lý hằng ngày (tính đến ngày 4/9) của Hanteo Chart, một trang thống kê doanh số bán album trong nước, đồng thời đứng đầu Oricon (trang thống kê của Nhật Bản), chứng tỏ BOYNEXTDOOR đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ ở cả hai thị trường này.

Ngoài ra, đến 10h sáng (theo giờ địa phương) ngày 5/9, WHY.. đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở ít nhất 13 khu vực khác nhau trên thế giới, trong khi ca khúc chủ đề But Sometimes cũng đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp iTunes Top Songs ở 11 khu vực khác nhau.

WHY.. được kỳ vọng sẽ là album chứng minh '6 chàng trai nhà bên' tại sao lại khiến bạn mê đắm đến vậy với ca từ hấp dẫn và màn trình diễn độc đáo mà chỉ BOYNEXTDOOR mới có thể mang lại.