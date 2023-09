Hai cái tên 'thống trị' màn ảnh rộng xứ Hàn mùa Hè 2023: Sự 'hồi sinh chói lọi' của dàn 'sao' kỳ cựu

SVVN - "Smugglers", "Concrete Utopia" là hai cái tên thống trị các rạp chiếu Hàn Quốc mùa Hè năm nay, đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục và tỏa sáng ánh hào quang của dàn 'sao' kỳ cựu.

Smugglers (Những kẻ buôn lậu) trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên của mùa Hè vượt qua mốc 5 triệu người xem

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến 7h sáng (giờ địa phương) ngày 30/8, bộ phim hành động quy tụ 'dàn sao' này đã chính thức vượt mốc 5 triệu khán giả. Bộ phim ban đầu được phát hành vào ngày 26/7, nghĩa là chỉ mất chưa đầy 36 ngày để chạm mốc 5 triệu.

Smugglers hiện là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên ra mắt vào mùa Hè này vượt qua 5 triệu khán giả và là bộ phim thứ hai ra mắt từ đầu năm 2023 đến giờ, chỉ sau The Roundup: No Way Out 3 (Vây hãm: Không lối thoát 3).

Là một bộ phim hành động tội phạm, lấy bối cảnh những năm 1970, Những kẻ buôn lậu kể về những nữ thợ lặn thu thập hải sản từ đáy đại dương và tham gia vào hoạt động buôn lậu bất hợp pháp để kiếm sống qua ngày. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên 'khủng': Kim Hye Soo, Yum Jung Ah, Jo In Sung, Park Jung Min, Go Min Si, Kim Jong Soo...

Concrete Utopia (Địa đàng sụp đổ) vượt 3 triệu người xem, sau 16 ngày chiếu

Theo mạng máy tính tích hợp của Ủy ban xúc tiến phim Hàn Quốc, Concrete Utopia đã ghi nhận 3 triệu 36 người xem, lúc 9h26 tối ngày 24/8, ngày thứ 16 công chiếu, vượt quá 3 triệu người xem.

Bộ phim Concrete Utopia không chỉ biến câu chuyện sau thảm họa thành hiện thực tột độ mà còn có lối kể chuyện chắc chắn, sức mạnh diễn xuất chặt chẽ và thông điệp nặng nề. Concrete Utopia là bộ phim thảm họa khắc họa câu chuyện của những người sống sót tập trung tại căn hộ cung điện hoàng gia duy nhất còn sót lại ở Seoul, nơi bị tàn phá bởi một trận động đất lớn.

Quá trình sản xuất mang lại cảm giác chân thực cho những ý tưởng ban đầu và diễn xuất đầy nhiệt huyết của các diễn viên mang nhân vật ba chiều vào cuộc sống đang làm say mê khán giả ở mọi lứa tuổi, vì vậy dự kiến Concrete Utopia ​​sẽ tiếp tục đạt doanh thu phòng vé 'khủng'.