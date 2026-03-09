Ba thập kỷ của 'ông lớn' K-pop được định hình bởi tham vọng hip-hop

SVO - Ở tuổi 30, YG Entertainment hướng tới tương lai, với sự trở lại của BIGBANG và những màn ra mắt mới.

YG Entertainment đang chuẩn bị một loạt dự án lớn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, vào năm 2026, báo hiệu sự trở lại của các nghệ sĩ gạo cội và hướng tới thế hệ K-pop tiếp theo.

Tham vọng hip-hop đôi khi gây tranh cãi của YG

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của nhóm nhạc nam K-pop BIGBANG. Nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, năm nay, nhóm đã đồng ý tổ chức các buổi hòa nhạc với YG. Mặc dù ba thành viên còn lại G-Dragon, Taeyang và Daesung hiện đang ký hợp đồng với các công ty quản lý khác nhau, họ dự định sẽ tái hợp dưới tên BIGBANG cho các buổi biểu diễn.

Kể từ khi ra mắt năm 2006, BIGBANG đã cho ra đời vô số ca khúc hit, bao gồm "Lies", "Haru Haru", "Majimae Farewell", "Fantastic Baby" và "Bang Bang Bang", đại diện cho thế hệ K-pop thứ hai. Chính các thành viên đã tham gia viết lời và sáng tác nhạc, tạo nên chất lượng âm nhạc tuyệt vời. BIGBANG không chỉ là một nhóm nhạc thần tượng thống trị một thời đại, mà còn là nghệ sĩ tiên phong tạo ra một mô hình mới cho K-pop. Phong cách táo bạo cùng âm nhạc của họ đã truyền cảm hứng cho vô số nghệ sĩ khác. Hơn nữa, mỗi thành viên đều sở hữu sức hút riêng khi hoạt động solo, trở thành ví dụ điển hình của câu nói "riêng lẻ nhưng vẫn gắn kết". Trước thềm chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, BIGBANG sẽ biểu diễn tại "Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley" vào tháng Tư để chuẩn bị cho kỷ niệm 20 năm thành lập.

Ngoài ra, YG cũng xác nhận kế hoạch tăng cường hoạt động cho các nghệ sĩ hiện tại. Nhóm nhạc nữ tân binh BABYMONSTER sẽ phát hành mini-album vào tháng Năm, tiếp theo là album đầy đủ thứ hai vào mùa Thu. Ca khúc chủ đề của mini-album, CHOOM mang concept đậm chất Á Đông. Baby Monster cũng dự định bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ hai, vào tháng Sáu, trải dài khắp Nam Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Trong khi, nhóm nhạc nam TREASURE sẽ khởi động giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp, với một mini album vào tháng Sáu. Nhóm sẽ trở lại với âm thanh đậm chất "hip-hop kiểu YG".

BABYMONSTER là một nhóm nhạc nữ đa quốc tịch, gồm bảy thành viên, chính thức ra mắt vào năm 2024. Là nhóm nhạc nữ mới đầu tiên của YG Entertainment sau bảy năm, kể từ BLACKPINK, họ đã thu hút sự chú ý đáng kể ngay cả trước khi ra mắt khi được kỳ vọng là "BLACKPINK tiếp theo". Mặc dù sở hữu cả tài năng và ngoại hình, họ vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bước đột phá để củng cố đà phát triển. Đây là tình thế khó xử mà BABYMONSTER đang phải đối mặt, khi nhóm sắp kỷ niệm hai năm thành lập, nhất là chưa khẳng định được vị thế của mình là "nhóm nhạc nữ chủ lực mới của YG". Mặc dù có những lo ngại về concept và khâu sản xuất, chưa thể hiện hết tài năng và ngoại hình của các thành viên, nhưng việc tạo dựng một vị thế độc đáo trong thị trường nhóm nhạc nữ thế hệ thứ năm không còn xa vời, miễn là BABYMONSTER tìm ra được giải pháp "phù hợp" để khai thác tối đa sức hút của mình, và việc trở lại cội nguồn hip-hop của YG có thể là một điểm sáng gợi ý.

TREASURE hiện đang gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu với tour diễn thứ ba của họ, "PULSE ON". Sau tour diễn thành công tại Nhật Bản, họ sẽ đến châu Á vào tháng Ba, biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia lớn nhất Thái Lan.

Nhìn về phía trước, YG đang chuẩn bị thêm các màn ra mắt khác. Một nhóm nhạc nam mới dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm nay, trong khi các thành viên còn lại của nhóm nhạc nữ bốn thành viên, tạm thời có tên là "Next Monster" dự kiến ​​sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Từ một công ty nhỏ tập trung vào hip-hop trở thành một trong những thế lực định hình nên K-pop

Những năm đầu của YG được định hình bởi các nhóm nhạc như Jinusean và 1TYM, những nhóm đã góp phần phổ biến hip-hop trong dòng nhạc chính thống của Hàn Quốc. Sự vươn lên tầm quốc tế của công ty tăng tốc vào cuối những năm 2000 với BIGBANG, nhóm nhạc tự sản xuất âm nhạc và hình ảnh thời trang tiên phong đã định hình lại kỳ vọng đối với các thần tượng K-pop và giúp mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của thể loại này.

Thập kỷ tiếp theo củng cố tầm ảnh hưởng của công ty thông qua các nhóm nhạc như 2NE1, WINNER, iKON và AKMU. Sự ra mắt của BLACKPINK vào năm 2016 đánh dấu một bước ngoặt khác, khi nhóm nhạc bốn thành viên này trở thành một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu nhất, cùng với BTS.

"DEADLINE" đang thu hút sự chú ý với tư cách là album trở lại đầu tiên của BLACKPINK sau một thời gian dài, một album đậm chất hip hop truyền thống của YG, pha trộn EDM qua các ca khúc như "GO", "JUMP". Thành tích của album cũng rất ấn tượng. Theo Hanteo Chart, "DEADLINE" đã bán được 1.461.785 bản trong ngày đầu tiên, lập kỷ lục mới về doanh số ngày đầu tiên cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ K-pop. Hơn nữa, album đã ghi nhận doanh số ban đầu là 1.774.577 bản từ ngày 27/2 đến ngày 5/3, phá vỡ kỷ lục về doanh số ban đầu cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ K-pop. Họ cũng đạt được thành tích tốt trên bảng xếp hạng chính thức của Anh. Theo bảng xếp hạng chính thức, "GO" đạt vị trí thứ 44 trên bảng xếp hạng đĩa đơn, trong khi "DEADLINE" xếp thứ 11 trên Top 100 của bảng xếp hạng album. Điều này đánh dấu lần thứ 12 BLACKPINK xuất hiện trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức dựa trên các sản phẩm phát hành nhóm. "GO", bài hát chủ đề trong mini-album thứ ba "DEADLINE" của BLACKPINK, đã đứng đầu bảng xếp hạng bài hát thịnh hành hằng tuần của YouTube trong khoảng thời gian từ ngày 27/2 đến ngày 5/3. Video âm nhạc của "GO" đã nhận được phản hồi tích cực ngay từ khi ra mắt, đứng đầu bảng xếp hạng thịnh hành toàn cầu của YouTube và nằm trong số những "Video được xem nhiều nhất trong 24 giờ".

Lịch sử của YG cũng có những giai đoạn hỗn loạn. Một loạt các vụ bê bối vào năm 2019, bao gồm vụ bê bối Burning Sun liên quan đến cựu thành viên BIGBANG, Seungri và các cáo buộc liên quan đến ma túy xung quanh cựu trưởng nhóm iKON, B.I, đã dẫn đến những thay đổi về lãnh đạo và một giai đoạn tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, YG đã dần lấy lại được đà phát triển trong những năm gần đây thông qua các nhóm nhạc mới như TREASURE và BABYMONSTER, đồng thời duy trì sự hiện diện toàn cầu bền vững của BLACKPINK.