Ba thập kỷ của 'ông lớn' K-pop được định hình bởi tham vọng hip-hop

SVO - Ở tuổi 30, YG Entertainment hướng tới tương lai, với sự trở lại của BIGBANG và những màn ra mắt mới.
YG Entertainment đang chuẩn bị một loạt dự án lớn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, vào năm 2026, báo hiệu sự trở lại của các nghệ sĩ gạo cội và hướng tới thế hệ K-pop tiếp theo.
Tham vọng hip-hop đôi khi gây tranh cãi của YG
Đáng chú ý nhất là sự trở lại của nhóm nhạc nam K-pop BIGBANG. Nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, năm nay, nhóm đã đồng ý tổ chức các buổi hòa nhạc với YG. Mặc dù ba thành viên còn lại G-Dragon, Taeyang và Daesung hiện đang ký hợp đồng với các công ty quản lý khác nhau, họ dự định sẽ tái hợp dưới tên BIGBANG cho các buổi biểu diễn.
Ngoài ra, YG cũng xác nhận kế hoạch tăng cường hoạt động cho các nghệ sĩ hiện tại. Nhóm nhạc nữ tân binh BABYMONSTER sẽ phát hành mini-album vào tháng Năm, tiếp theo là album đầy đủ thứ hai vào mùa Thu. Ca khúc chủ đề của mini-album, CHOOM mang concept đậm chất Á Đông. Baby Monster cũng dự định bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ hai, vào tháng Sáu, trải dài khắp Nam Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Trong khi, nhóm nhạc nam TREASURE sẽ khởi động giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp, với một mini album vào tháng Sáu. Nhóm sẽ trở lại với âm thanh đậm chất "hip-hop kiểu YG".
Nhìn về phía trước, YG đang chuẩn bị thêm các màn ra mắt khác. Một nhóm nhạc nam mới dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, trong khi các thành viên còn lại của nhóm nhạc nữ bốn thành viên, tạm thời có tên là "Next Monster" dự kiến sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.
Từ một công ty nhỏ tập trung vào hip-hop trở thành một trong những thế lực định hình nên K-pop
Những năm đầu của YG được định hình bởi các nhóm nhạc như Jinusean và 1TYM, những nhóm đã góp phần phổ biến hip-hop trong dòng nhạc chính thống của Hàn Quốc. Sự vươn lên tầm quốc tế của công ty tăng tốc vào cuối những năm 2000 với BIGBANG, nhóm nhạc tự sản xuất âm nhạc và hình ảnh thời trang tiên phong đã định hình lại kỳ vọng đối với các thần tượng K-pop và giúp mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của thể loại này.
Thập kỷ tiếp theo củng cố tầm ảnh hưởng của công ty thông qua các nhóm nhạc như 2NE1, WINNER, iKON và AKMU. Sự ra mắt của BLACKPINK vào năm 2016 đánh dấu một bước ngoặt khác, khi nhóm nhạc bốn thành viên này trở thành một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu nhất, cùng với BTS.
Lịch sử của YG cũng có những giai đoạn hỗn loạn. Một loạt các vụ bê bối vào năm 2019, bao gồm vụ bê bối Burning Sun liên quan đến cựu thành viên BIGBANG, Seungri và các cáo buộc liên quan đến ma túy xung quanh cựu trưởng nhóm iKON, B.I, đã dẫn đến những thay đổi về lãnh đạo và một giai đoạn tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, YG đã dần lấy lại được đà phát triển trong những năm gần đây thông qua các nhóm nhạc mới như TREASURE và BABYMONSTER, đồng thời duy trì sự hiện diện toàn cầu bền vững của BLACKPINK.