'Dune: Hành tinh cát - Phần ba' hé lộ trailer đầu tiên, 'ngôi sao' phim 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng' lại gây sốt

SVO - Loạt 'bom tấn' điện ảnh công bố những hình ảnh lẫn 'ngôi sao' phòng vé để thu hút khán giả ra rạp. Liệu bộ phim nào đủ sức hấp dẫn để người xem 'móc hầu bao'?

Timothée Chalamet và Zendaya tái ngộ khán giả

Sau nửa thập kỷ mang đến những trải nghiệm điện ảnh tuyệt mỹ cho khán giả toàn cầu, bộ ba phim Dune: Hành tinh cát của đạo diễn Denis Villeneuve sẽ đi đến hồi kết vào cuối năm nay. Dune: Hành tinh cát (Phần ba) vừa hé lộ trailer đầu tiên, đưa khán giả đến với chương cuối vĩ đại của một trong những trilogy thành công bậc nhất ngành điện ảnh thế kỷ 21.

Đoạn giới thiệu mở đầu bởi Paul Atreides (Timothée Chalamet thủ vai) và Chani (Zendaya thủ vai) tâm sự về việc đặt tên cho con, ngầm ám chỉ cả hai đã trở lại bên nhau sau cái kết của phần phim trước.

Bên cạnh đó, phim cũng hé lộ sự mở rộng hơn nữa trong cuộc nổi dậy diễn ra tại đế chế của Paul Atreides, với một số phân cảnh hé mở về các trận chiến tàu vũ trụ, những cuộc tàn sát trên bộ và nhân vật phản diện mới là Scytale tóc bạch kim, do Robert Pattinson thủ vai.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem và Florence Pugh, phần phim thứ ba đón chào sự trở lại của Jason Momoa trong vai Duncan Idaho, một chiến binh kiên cường của Gia tộc Atreides, người đã hy sinh trong phần phim đầu tiên.

Cùng với đó, Anya Taylor-Joy sẽ chính thức ra mắt vũ trụ Dune, với vai diễn Alia Atreides. Hai gương mặt mới hoàn toàn là Robert Pattinson, trong vai Scytale và Isaach de Bankolé, trong vai thủ lĩnh Fremen Farok.

Dune: Hành tinh cát 3 dựa trên loạt tiểu thuyết gốc của tác giả Frank Herbert, với cốt lõi là cuốn Cứu tinh xứ cát (Dune Messiah), lấy bối cảnh 17 năm, sau Phần hai. Cùng với sự chỉ đạo của Denis Villeneuve, dựa trên kịch bản do Villeneuve và Brian K. Vaughan chấp bút.

"Ngôi sao" dòng phim kinh dị Thái Lan ra mắt ấn tượng

Nina Nutthacha Padovan góp mặt trong phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng gây ấn tượng với biểu cảm thu hút và lối diễn xuất bằng mắt. Trong phim, Nina vào vai Lua. Đây là cô bé người dân tộc miền núi xinh xắn nhưng bất ngờ thay đổi tính khí, với nhiều hành động kỳ lạ.

Từ truyền thuyết Phí Phông lần đầu được khai thác trên màn ảnh rộng, kết hợp cùng các chi tiết văn hoá bản địa như nhà sàn, trang phục dân tộc và những nghi lễ đậm màu tâm linh, bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hứa hẹn kiến tạo nên một thế giới kinh dị “độc bản”, trở thành điểm nhấn khác biệt giữa thị trường phim kinh dị Việt hiện nay.

Chuyện phim theo chân hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - hai pháp sự tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền Phí Phông đánh gục. Cùng lúc đó, trong bản sâu cũng xảy ra nhiều cái chết ghê rợn.

Mọi nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha Padovan), những người mang đặc tính y hệt Phí Phông: Xinh đẹp, làn da trắng và chỉ di truyền từ mẹ sang con.

Thế nhưng, vẫn còn những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em Còn và Dương vào cuộc truy lùng Phí Phông không hồi kết.

Màn hóa thân xuất thần của Jessie Buckley

Cô Dâu! vẫn đặt trong thế giới của gã quái vật Frankenstein, nhưng mang đến một góc tiếp cận mới mẻ, táo bạo. Phim còn có sự thể hiện của "dàn sao" thực lực, trong đó nổi bật là “nữ chính xuất sắc nhất” của Oscar 2026 Jessie Buckley.

Cô Dâu được hồi sinh từ cái chết của Ida, một cô gái thông minh nhưng phải chịu đựng đủ thứ tồi tệ trên đời. Nhân vật này chính là sự tái sinh, mang tới một cuộc sống tự do, điên loạn và hoang dã mà cuộc đời Ida chưa được chạm tới.

Một trong những điểm đặc biệt trong Cô Dâu! chính là "chất punk” đậm nét xuyên suốt bộ phim. Đạo diễn Maggie Gyllenhaal đã táo bạo đưa tinh thần này vào bối cảnh Chicago những năm 1930, tạo nên một thế giới điện ảnh đầy phá cách.

"Chất punk” không chỉ hiện diện ở phong cách hình ảnh hay âm nhạc, mà còn thấm vào câu chuyện, nhân vật và thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải.

Cái tên chiếm trọn ánh hào quang của Cô dâu!, không ai khác ngoài Jessie Buckley, người đã càn quét mọi giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh thế giới từ Oscars, Golden globe, Actor awards đến BAFTA, Critics choice. Trong Cô Dâu!, cô đã lột tả một cô gái trẻ hoang dại, cá tính, sống hết nhiệt huyết, yêu bằng cả trái tim.

Jessie Buckley thể hiện một biểu tượng của tính nữ mạnh mẽ giữa xã hội đảo điên. Thông qua diễn xuất rất đỗi tỉ mỉ cùng sự thấu hiểu, nữ diễn viên sẽ trở thành một trong những nhân vật nữ có tầm ảnh hưởng nhất màn ảnh rộng năm 2026.

Cô Dâu! không chỉ là một câu chuyện tình yêu với những pha rượt đuổi nghẹt thở, mà còn gửi gắm nhiều suy ngẫm sâu sắc về con người, cuộc sống và tình yêu. Với sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng, bộ phim hứa hẹn mang đến một "bữa tiệc" điện ảnh hấp dẫn.